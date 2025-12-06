ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के किसान धुंआधार जला रहे पराली, हरियाणा और पंजाब को हरा नंबर वन बना

मध्य प्रदेश पराली जलाने में अव्वल. सतना-मैहर में पराली जलाने की अपील बेअसर. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सैटेलाइट से ली हजारों तस्वीरें.

madhya pradesh tops stubble burn
मध्य प्रदेश के किसान धुंआधार जला रहे पराली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 4:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सतना: मध्य प्रदेश ने पराली जलाने के मामले में देश के सारे राज्यो से आगे निकल रहा है. राज्य में मैहर और सतना में किसान पराली को जलाने में बाजी मार रहे हैं. जबकि कृषि विभाग द्वारा खेतों में पराली नहीं जलाने के लिए लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है. इसके बावजूद सेटेलाइट से की गई निगरानी में 1105 घटनाएं सामने आई हैं. अब कृषि विभाग द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है.

पराली जलाने में पहले नंबर पर पहुंचा मध्य प्रदेश

देशभर में हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों के किसानों को आमतौर पर पराली जलाने से जोड़ा जाता है, लेकिन पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश का नाम अब पहले नंबर पर पहुंच गया है. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की संस्था कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोकोसिस्टम मॉनिटरिंग (CREAMS) के अनुसार, प्रदेश में 15 नवंबर से 30 नवंबर तक सेटेलाइट से की गई निगरानी में 17067 घटनाएं दर्ज की गई, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है. 7290 घटनाओं के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, 5114 घटनाओं के साथ पंजाब तीसरे नंबर पर और 2890 घटनाओं के साथ राजस्थान चौथे नंबर पर है.

पराली जलाने के मामले में हॉटस्पॉट

श्योपुर, जबलपुर, होशंगाबाद, ग्वालियर जैसे जिले पराली जलाने के नए हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं. 30 नवंबर तक श्योपुर में 2643 मामले दर्ज किए गए, जबलपुर में 1973 घटना सामने आए हैं. वहीं, ग्वालियर में 1930, दतिया में 1797 घटना सामने आया है. इसके अलावा होशंगाबाद में 1580 और सिवनी 1142 घटनाओं के साथ 6वें नंबर पर रहा.

India Stubble Burning States Rank
पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश बना नंबर वन (ETV Bharat)

5 साल में 546 मामले दर्ज

कांग्रेस विधायक सुजीत मेर सिंह ने अप्रैल 2020 से अब तक पराली जलाने के आरोप में किसानों पर दर्ज मामले का आंकड़े मांगे थे. इसके जवाब में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंगलवार को विधानसभा में आंकड़े साझा किए गए. आंकड़ों के अनुसार, साल 2020 से 2025 तक पराली जलाने के आरोप में 546 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं. इन मामलों में से आधे केवल छिंदवाड़ा में दर्ज किए गए हैं. छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा 246 किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए. बैतूल में 44 मामले, रायसेन में 42 मामले, सागर में 37 मामले और छतरपुर में अब तक 30 मामले दर्ज किए गए हैं.

पराली जलाने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त

किसान कल्याण एवं कृषि विकास के उप संचालक आशीष पाण्डेय ने बताया कि "सतना और मैहर दोनों जिलों में गुरुवार 4 दिसंबर तक 1105 स्थानों पर पराली जलाने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई है. जिसमें रघुराजनगर तहसील में 90 मामले, कोठी उप तहसील में 45 मामले, रामपुर बाघेलान तहसील में 257 मामले, कोटर तहसील में 99 मामले, मझगवां तहसील में 11 मामले, बिरसिंहपुर तहसील में 48 मामले, नागौद तहसील में 198 और उचेहरा तहसील में 152 मामले घटनाएं रिकॉर्ड की गई है."

इसी प्रकार मैहर के तहसील अमरपाटन तहसील में 90, मैहर तहसील में 100 तथा रामनगर तहसील में 15 पराली जलाने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई है. दो एकड़ से कम भूमिधारक किसानों द्वारा राशि 2500 रूपये प्रति घटना, दो एकड़ से अधिक और पांच एकड़ से कम भूमिधारक किसानों द्वारा 5000 रुपए प्रति घटना और पांच एकड़ से अधिक भूमिधारक किसानों द्वारा 15000 रूपए प्रति घटना जुर्माना देना होगा.

TAGGED:

MADHYA PRADESH STUBBLE BURNING RANK
STUBBLE BURNING RANKING IN INDIA
MADHYA PRADESH TOPS STUBBLE BURN
STUBBLE BURN SATELLITE IMAGE REPORT
INDIA STUBBLE BURNING STATES RANK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.