इंडिया स्टोनमार्ट 2028 : रीको, सिडोस और लघु उद्योग भारती के मध्य त्रि-पक्षीय MoU, 17-20 फरवरी तक होगा आयोजन
कर्नल राठौड़ ने कहा कि इंडिया स्टोनमार्ट-2028 का ऐतिहासिक आयोजन होगा और राजस्थान का पत्थर पूरी दुनिया में पहुंचेगा.
Published : June 16, 2026 at 5:21 PM IST
जयपुर : इंडिया स्टोनमार्ट 2028 के आयोजन के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको), सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स (सिडोस) और लघु उद्योग भारती के मध्य त्रि-पक्षीय एमओयू हस्ताक्षर किया गया. कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के विश्नोई, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, रीको एमडी सुरेश ओला, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र, संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव नरेश पारीक, इंडिया स्टोनमार्ट के संयोजक नटवर अजमेरा और सिडोस के उपाध्यक्ष दीपक अजमेरा सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति मौजूद रहे.
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान को औद्योगिक हब बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें. उन्होंने कहा कि इंडिया स्टोनमार्ट 2026 सर्वश्रेष्ठ आयोजनों में से एक है. वर्ष 2028 के आयोजन को इससे भी भव्य रूप में आयोजित किया जाए. अभी से इसकी तैयारी शुरू की जाए और देश-विदेश में पत्थर से जुड़े उद्यमियों से चर्चा की जाए.
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तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर का संगम : कर्नल राठौड़ ने कहा कि वर्ष 2028 में होने वाले आयोजन में अधिक से अधिक देशों की भागीदारी, रिकॉर्ड विदेशी खरीदारी, वैश्विक निवेशकों की सहभागिता, आधुनिकीकरण और स्टार्टअप्स पर जोर होना चाहिए. साथ ही, चीन, लंदन और इटली सहित अन्य देशों में होने वाली स्टोन प्रदर्शनियों की खूबियों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए. पत्थर उद्योग से जुड़े मशीन, डिजाइन आदि क्षेत्रों से जुड़ने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. कर्नल राठौड़ ने कहा कि सिडोस पत्थर से जुड़ी तकनीक, डिजाइन और टेस्टिंग से जुड़ा है. रीको के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक सामर्थ्य है, इसीलिए यह एमओयू तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों के विश्वास का संगम है. इससे इंडिया स्टोनमार्ट-2028 का ऐतिहासिक आयोजन होगा और राजस्थान का पत्थर पूरी दुनिया में पहुंचेगा.
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अब राजस्थान में भी बनेगा सेमीकंडक्टर चिप : उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के.के. विश्नोई ने कहा कि राजस्थान में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की गई है. राजस्थान में भी शीघ्र ही सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन शुरू होगा. राज्य सरकार की ओर से हर वो छोटे से छोटा कदम उठाया जा रहा है, जिससे निवेश की प्रक्रिया आसान हो और अधिक से अधिक उद्योग लगें. इसी क्रम में करीब 34 नई नीतियां लागू की गई हैं. उन्होंने कहा स्टोनमार्ट-2026 का आयोजन ऐतिहासिक था. लघु उद्योग भारत सरकार के साथ मिलकर देशहित में नीति-निर्माण का कार्य कर रहा है.
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17-20 फरवरी को होगा 14वां इंडिया स्टोनमार्ट : स्टोनमार्ट के अगले संस्करण का आयोजन 17-20 फरवरी, 2028 को होगा. 11 देशों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे. इंडिया स्टोनमार्ट 2026 में लगभग 45,000 वर्गमीटर प्रदर्शनी क्षेत्र विकसित किया गया, जिसमें 450 प्रदर्शकों ने भाग लिया. इनमें 59 विदेशी कंपनियां शामिल थीं और तुर्किये, चीन एवं ईरान सहित 3 अंतरराष्ट्रीय कंट्री पवेलियन स्थापित किए गए. विश्व के 8 देशों और भारत के 15 राज्यों से सहभागिता प्राप्त हुई. गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं ओडिशा जैसे राज्यों ने पहली बार संगठित राज्य पवेलियन के रूप में भागीदारी की.