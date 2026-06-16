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इंडिया स्टोनमार्ट 2028 : रीको, सिडोस और लघु उद्योग भारती के मध्य त्रि-पक्षीय MoU, 17-20 फरवरी तक होगा आयोजन

जयपुर : इंडिया स्टोनमार्ट 2028 के आयोजन के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको), सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स (सिडोस) और लघु उद्योग भारती के मध्य त्रि-पक्षीय एमओयू हस्ताक्षर किया गया. कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के विश्नोई, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, रीको एमडी सुरेश ओला, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र, संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव नरेश पारीक, इंडिया स्टोनमार्ट के संयोजक नटवर अजमेरा और सिडोस के उपाध्यक्ष दीपक अजमेरा सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति मौजूद रहे.

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान को औद्योगिक हब बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें. उन्होंने कहा कि इंडिया स्टोनमार्ट 2026 सर्वश्रेष्ठ आयोजनों में से एक है. वर्ष 2028 के आयोजन को इससे भी भव्य रूप में आयोजित किया जाए. अभी से इसकी तैयारी शुरू की जाए और देश-विदेश में पत्थर से जुड़े उद्यमियों से चर्चा की जाए.

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तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर का संगम : कर्नल राठौड़ ने कहा कि वर्ष 2028 में होने वाले आयोजन में अधिक से अधिक देशों की भागीदारी, रिकॉर्ड विदेशी खरीदारी, वैश्विक निवेशकों की सहभागिता, आधुनिकीकरण और स्टार्टअप्स पर जोर होना चाहिए. साथ ही, चीन, लंदन और इटली सहित अन्य देशों में होने वाली स्टोन प्रदर्शनियों की खूबियों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए. पत्थर उद्योग से जुड़े मशीन, डिजाइन आदि क्षेत्रों से जुड़ने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. कर्नल राठौड़ ने कहा कि सिडोस पत्थर से जुड़ी तकनीक, डिजाइन और टेस्टिंग से जुड़ा है. रीको के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक सामर्थ्य है, इसीलिए यह एमओयू तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों के विश्वास का संगम है. इससे इंडिया स्टोनमार्ट-2028 का ऐतिहासिक आयोजन होगा और राजस्थान का पत्थर पूरी दुनिया में पहुंचेगा.