इंडिया स्टोनमार्ट 2026: चीन, तुर्की, यूके और अमेरिका जैसे देश लेंगे हिस्सा, विकास और तकनीक पर होगा फोकस
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि इस संस्करण की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अंतरराष्ट्रीय भागीदारी है.
Published : January 30, 2026 at 5:00 PM IST
जयपुर: इंडिया स्टोनमार्ट 2026 के 13वें संस्करण का आयोजन 5 से 8 फरवरी को जयपुर के JECC सीतापुरा में होगा. राजस्थान के पत्थर उद्योग की वैश्विक मौजूदगी बढ़ाने में यह आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इस बार इंडिया स्टोनमार्ट 2026 अपने इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण होने जा रहा है. आयोजन लगभग 25,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसमें 539 स्टॉल्स लगाए जाएंगे. इस मौके पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि इस संस्करण की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अंतरराष्ट्रीय भागीदारी है. पहली बार चीन, तुर्की, ईरान, थाईलैंड, इटली, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देशों से प्रदर्शक इंडिया स्टोनमार्ट में भाग ले रहे हैं. यह वैश्विक विश्वास और आयोजन की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को दर्शाता है.
विकास और तकनीक पर फोकस: इंडिया स्टोनमार्ट 2026 की केंद्रीय थीम 'Stone for Sustainability' है, जिसके तहत टिकाऊ खनन, जीरो-वेस्ट दृष्टिकोण, पर्यावरणीय संतुलन और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रमुखता दी जा रही है. इसके साथ ही स्टोन प्रोसेसिंग मशीनरी, हेवी इक्विपमेंट, कटिंग-पॉलिशिंग टेक्नोलॉजी और वैल्यू-चेन का संपूर्ण प्रदर्शन एक ही मंच पर किया जाएगा. इस आयोजन के माध्यम से MSME मंत्रालय की PMS योजना और 'एक जिला-एक उत्पाद (ODOP)' को विशेष रूप से एकीकृत किया गया है. ODOP पवेलियन के जरिए विभिन्न जिलों के विशिष्ट स्टोन उत्पादों और शिल्प को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई जाएगी, जिससे स्थानीय रोजगार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा.
इंडिया स्टोनमार्ट 2026: आयोजन की प्रमुख विशेषताएं:
- लगभग 25000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में भव्य प्रदर्शनी
- कुल 539 स्टॉल्स के माध्यम से स्टोन, मशीनरी और वैल्यू-एडेड उत्पादों का प्रदर्शन
- Buyer-Seller Meet और वैश्विक भागीदारी
- प्रत्यक्ष व्यापार संवाद और निवेश के नए अवसर सृजित होंगे.
सरकार और उद्योग का मजबूत समर्थन: राठौड़ ने कहा कि स्टोन उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है. इससे रोजगार और निर्यात के नए अवसर खुलेंगे. राठौड़ का कहना है कि इंडिया स्टोनमार्ट 2026 केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारत और विशेष रूप से राजस्थान की औद्योगिक क्षमता, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सशक्त मंच है. उन्होंने कहा कि राजस्थान प्राकृतिक पत्थरों का सबसे समृद्ध राज्य है और अब राज्य सरकार का फोकस कच्चे माल से आगे बढ़कर वैल्यू एडिशन, तकनीक, डिजाइन और वैश्विक बाजारों से मजबूत जुड़ाव पर है.