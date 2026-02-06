इंडिया स्टोन मार्ट: सिर्फ राजस्थान में निकलता है रेन फॉरेस्ट ग्रीन और अलास्का रेड पत्थर, मांग विदेशों तक
राजस्थान में निकलने वाला रेन फॉरेस्ट ग्रीन पत्थर प्राकृतिक रूप से ही खास डिजाइन के साथ आता है.
Published : February 6, 2026 at 5:27 PM IST
जयपुर: इंडिया स्टोन मार्ट में राजस्थान के प्राकृतिक पत्थर मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन को प्रदर्शित किया गया है. प्रदेश के बीदासर में निकलने वाले दो ऐसे पत्थर भी यहां प्रदर्शित किए गए हैं जिनकी मांग विदेशों तक है. ये हैं रेन फॉरेस्ट ग्रीन स्टोन और अलास्का रेड स्टोन. अपनी प्राकृतिक बनावट और लकड़ी जैसी नसों के चलते इसका उपयोग लग्जरी कंस्ट्रक्शन और लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स में किया जाता है.
स्टोन कारोबारी मेघा मोदी का कहना है कि रेन फॉरेस्ट ग्रीन पत्थर की मांग विदेशों तक है क्योंकि यह पत्थर अपनी प्राकृतिक हरी बनावट और लकड़ी जैसी नसों के कारण लग्जरी कंस्ट्रक्शन और लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट्स में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. स्टोन मार्ट में भी यह पत्थर काफी चर्चित है. यह पत्थर सिर्फ राजस्थान में ही पाया जाता है. इसे हिन्दुस्तान के सबसे पुराने पत्थरों में गिना जाता है. उन्होंने दावा किया कि इस पत्थर को पहले कोई नहीं जानता था. हमारे द्वारा ही यह पत्थर बाजार में लाया गया. जिसके बाद लगभग 30-35 साल बाद भी स्टोन इंडस्ट्री में इस पत्थर की काफी मांग है. यह पत्थर सालासर के पास स्थित बीदासर गांव में ही पाया जाता है.
डेकोरेशन में उपयोग: मेघा मोदी का कहना है कि यह पत्थर काफी सेंसिटिव होता है. ऐसे में सिर्फ डेकोरेटिव आइटम्स में ही इस पत्थर का उपयोग किया जाता है. इसके अलावा यह पत्थर टेबलटॉप और काउंटर टेबल में उपयोग में आता है. देखने में यह पत्थर काफी खूबसूरत और नाजुक है. ऐसे में इसके खनन से लेकर फिनिशिंग तक काफी मेहनत लगती है. इसमें बनी वैंस नेचुरल ही होती हैं. इसे नजाकत से तराशने पर इसकी खूबसूरती नजर आती है.
अलास्का रेड स्टोन: इसके साथ ही इंडिया स्टोन मार्ट में अलास्का रेड पत्थर भी काफी चर्चित है. स्टोन कारोबारी अनंत मोदी का कहना है कि यह पत्थर राजस्थान के नीम का थाना क्षेत्र में निकाला जाता है. लग्जरी आइटम्स में इस पत्थर का उपयोग किया जाता है. अलास्का रेड स्टोन अपनी मजबूती, चमक और गहरे लाल रंग के कारण फ्लोरिंग, फसाड और मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है.