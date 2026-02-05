ETV Bharat / state

इंडिया स्टोन मार्ट 2026: जयपुर में अमेरिका, लंदन और UAE के अक्षरधाम मंदिरों का 'संगम', राजस्थानी पत्थरों ने दिया भव्य रूप

India Stone Mart in jaipur तीनों प्रारुपों की खास बात यह है कि इनमें राजस्थान के उच्च गुणवत्ता वाले पत्थरों का उपयोग किया गया है.

इंडिया स्टोन मार्ट में सजे अमेरिका, लंदन व यूएई के अक्षरधाम मंदिरों के प्रारूप. (ETV Bharat gfx)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 5, 2026 at 8:32 PM IST

जयपुरः राजधानी में सजे इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में इस बार राजस्थान के पत्थरों की चमक तीन देशों के अक्षरधाम मंदिर के प्रारूप में दिखाई दे रही है. इंडिया स्टोन मार्ट में अमेरिका, लंदन और यूएई में निर्मित अक्षरधाम मंदिरों के भव्य प्रारूप आमजन के सामने रखे गए हैं. हर एक मंदिर की नक्काशी और भव्यरूपों ने सभी का दिल जीत लिया. ईटीवी भारत इन तीनों मंदिरों के प्रारूपों को न केवल आपको दिखा रहा है, बल्कि यह भी बता रहा है कि किस देश का मंदिर कितना भव्य है और किस पत्थर का उपयोग हो रहा है.

अक्षर धाम मंदिर के प्रतिनिधि साधु अक्षर प्रेम दास ने बताया कि तीनों प्रारुपों की खास बात यह है कि इनमें राजस्थान के उच्च गुणवत्ता वाले पत्थरों का उपयोग किया गया है. प्रदर्शनी में दिखाए गए अक्षरधाम मंदिरों के मॉडल यह बताते हैं कि किस तरह भारतीय स्थापत्य कला और पारंपरिक शिल्प कौशल के साथ -साथ राजस्थान के पत्थरों ने वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई है.

इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में दिखा अक्षरधाम मंदिरों का संगम. (ETV Bharat jaipur)

इन पत्थरों का हुआ उपयोगः साधु अक्षर प्रेम दास ने बताया कि अमेरिका, लंदन और यूएई में बने इन मंदिरों में राजस्थान के सैंडस्टोन, मार्बल और अन्य प्राकृतिक पत्थरों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है. ये पत्थर न केवल मजबूती और टिकाऊपन के लिए जाने जाते हैं, बल्कि इनकी प्राकृतिक सुंदरता भी विश्व भर में सराही जाती है. कुशल शिल्पकारों ने पत्थरों पर बारीक नक्काशी कर भारतीय संस्कृति, धर्म और कला की झलक को जीवंत किया है.

पत्थर पर नक्काशी करते कारीगर. (ETV Bharat jaipur)

सीमेंट का उपयोग नहींः उन्होंने बताया कि अलग अलग देशों के अंदर बनाए गए अक्षर धाम मंदिरों में खास बात यह है कि मंदिर से जुड़ी बारीक नक्काशी और शिल्पकारी देश में ही कि गई है, यानी रॉ मैटेरियल से नक्काशी का काम देश में ही किया गया है. इसके बाद इन पत्थरों को अमेरिका, लंदन और यूएई भेजा गया है. खास बात यह भी है कि मंदिर को तैयार करने के लिए सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि तैयार नक्काशियों को इंटरलॉकिंग के माध्यम से जोड़ा गया है.

राजस्थानी पत्थरों की है काफी डिमांड. (ETV Bharat jaipur)

यूएई अक्षरधाम 27 एकड़ में बनाः साधु अक्षर प्रेम दास ने बताया कि यूएई में बनाया गया अक्षरधाम मंदिर लगभग 27 एकड़ में तैयार किया गया है. इस मंदिर का उदघाटन वर्ष 2024 में किया गया था. लगभग ढाई साल में ये मंदिर तैयार किया गया है. मंदिर में अलग-अलग जगह राजस्थान के विभिन्न पत्थरों का उपयोग किया गया है. इसके साथ ही इस मंदिर में पिंक स्टोन का उपयोग किया गया है.

यूएई का अक्षरधाम मंदिर. (ETV Bharat gfx)

अमेरिका में बन रहा अक्षर धामः इसके अलावा अमेरिका के न्यूजर्सी में भी अक्षरधाम मंदिर तैयार किया जा रहा है. इस मंदिर की नीव वर्ष 2023 में रखी गई थी और बारह साल में यह मंदिर बनकर तैयार होगा. बताया जा रहा है कि विदेश में तैयार हो रहा यह अब तक का सबसे बड़ा अक्षरधाम मंदिर है.

अमेरिका में बन रहा अक्षरधाम मंदिर. (ETV Bharat gfx)

लंदन के अक्षरधाम में मकराना पत्थरः लंदन में बनाया गया अक्षरधाम मंदिर अपने आप में काफी खास है. राजस्थान से इस मंदिर का गहरा नाता है. इस मंदिर में अलग अलग तरह के पत्थर का उपयोग किया गया है, जिसमें राजस्थान का मकराना पत्थर भी शामिल है.

लंदन का अक्षरधाम मंदिर. (ETV Bharat gfx)

राजस्थान क पत्थर कई भवनों में उपयोगः राजस्थान में पाए जाने वाले पत्थर अपने आप में काफी खास हैं. उच्च गुणवत्ता और मुलायम और टिकाऊपन के कारण इन पत्थरों का उपयोग देश ही नहीं विदेशों में भी कई प्रतिष्ठित इमारतों में किया गया है. राजस्थान के पत्थरों से अयोध्या में राम मंदिर, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, लाल किला जैसे प्रतिष्ठित भवनों का निर्माण हुआ है. इसके अलावा विदेशों में बनने वाली कई बड़ी इमारतों में राजस्थान के पत्थर का उपयोग किया जाता है और बड़ी संख्या में पत्थर विदेशों में निर्यात किया जाता है.

स्टोनमार्ट में रखे गए नक्काशीयुक्त पत्थर. (ETV Bharat jaipur)

राजस्थान के पत्थरों की खास पहचानः राजस्थान प्राकृतिक पत्थरों के भंडार के रूप में देश ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी मजबूत पहचान बना चुका है. यहां पाए जाने वाले संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और कोटा स्टोन की गुणवत्ता, मजबूती और आकर्षक रंगों के कारण इनकी मांग लगातार बढ़ रही है. राज्य के पत्थर आज भारत के प्रमुख निर्माण प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और एशियाई देशों तक निर्यात किए जा रहे हैं.

यूएई के मंदिर में ऐसे नक्काशी युक्त पत्थरों का हुआ उपयोग. (ETV Bharat jaipur)

जानें इंडिया स्टोन मार्ट के बारे मेंः इंडिया स्टोन मार्ट वर्ष 2007 में शुरू हुआ था. ये स्टोन मार्ट आज अपने 13वें संस्करण में पहुंच चुका है. इस बार स्टोनमार्ट में ईरान, इटली, तुर्की और चीन से 66 अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भाग ले रही हैं. इस स्टोन मार्ट में स्टोन, मशीनरी, नई तकनीक, डिजाइन और वैल्यू-एडिशन से जुड़े स्टॉल्स लगाए गए हैं.

