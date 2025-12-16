भारत-साउथ अफ्रीका टी 20; 2200 से अधिक जवान संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा, 3 SP, 6 ASP और 16 DSP करेंगे निगरानी

ETV Bharat / state

December 16, 2025

लखनऊ : भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम में 17 दिसंबर को होने वाले भारत-साउथ अफ्रीका टी 20 मुकाबले को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए तीन SP, छह ASP और 16 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है, जो अलग-अलग सेक्टरों में तैनात रहेंगे और पूरे आयोजन पर पैनी नजर रखेंगे.

जॉइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सात कंपनी पीएसी समेत 2200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके और यातायात सुचारु रहे.

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार ने बताया, स्टेडियम परिसर, आसपास के इलाकों और आने-जाने वाले सभी मार्गों पर पुलिस की पैनी निगरानी रहेगी. किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. मैच के दौरान 15 से 20 हजार वाहनों से दर्शकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए तीन एसपी, चार एडिशनल एसपी और 10 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों को ट्रैफिक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इकाना स्टेडियम की ओर जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू रहेगा. सुरक्षा में 100 इंस्पेक्टर, 600 सब इंस्पेक्टर, 1500 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के साथ-साथ पीएसी की सात कंपनियां भी तैनात की गई हैं.

स्टेडियम के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, ताकि भीड़ के बीच किसी भी संदिग्ध को समय रहते पकड़ा जा सके. पुलिस प्रशासन ने दर्शकों से अपील की है कि वो बीसीसीआई द्वारा स्टेडियम में प्रतिबंधित वस्तुओं को लेकर न आएं और सुरक्षा जांच में पूरा सहयोग करें.

