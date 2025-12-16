ETV Bharat / state

भारत-साउथ अफ्रीका टी 20; 2200 से अधिक जवान संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा, 3 SP, 6 ASP और 16 DSP करेंगे निगरानी

पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम में 17 दिसंबर को होने वाले भारत-साउथ अफ्रीका टी 20 मुकाबले को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए तीन SP, छह ASP और 16 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है, जो अलग-अलग सेक्टरों में तैनात रहेंगे और पूरे आयोजन पर पैनी नजर रखेंगे. जॉइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सात कंपनी पीएसी समेत 2200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके और यातायात सुचारु रहे. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार ने बताया, स्टेडियम परिसर, आसपास के इलाकों और आने-जाने वाले सभी मार्गों पर पुलिस की पैनी निगरानी रहेगी. किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. मैच के दौरान 15 से 20 हजार वाहनों से दर्शकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.