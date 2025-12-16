ETV Bharat / state

लखनऊ में इंडिया-साउथ अफ्रीका T-20 मैच कल, शिवम दुबे बोले- सूर्य और शुभमन करेंगे वापसी, जानिए नारखे ने क्या कहा

आउट ऑफ फॉर्म चल रहे कप्तान सूर्य और शुभमन गिल का ऑलराउंडर शिवम दुबे ने बचाव किया.

ऑलराउंडर शिवम दुबे ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
ऑलराउंडर शिवम दुबे ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 6:43 PM IST

|

Updated : December 16, 2025 at 6:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T 20 क्रिकेट मुकाबला बुधवार शाम 7:00 बजे अटल बिहारी बाजपेई इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. एक बार फिर लखनऊ का इकाना स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से गुलजार होगा. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मुकाबले को हटा दिया जाए, तो अंतरराष्ट्रीय मैच दो साल से भी अधिक समय बाद लखनऊ में होने जा रहा है.

मैच से पहले मंगलवार को भारतीय टीम के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने अपने कप्तान सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल का बचाव किया है. दोनों आउट ऑफ फॉर्म हैं. शिवम दुबे का दावा है कि दोनों कभी भी फॉर्म में आ जाएंगे और शानदार क्रिकेट खेलेंगे. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज नारखे ने दावा किया है कि उनकी टीम पलटवार करेगी और भारत को इस मुकाबले में हराकर सीरीज में बराबरी पर आ जाएगी.

बुधवार को इकाना में खेला जाएगा इंडिया-साउथ अफ्रीका T-20 मैच. (Video Credit; ETV Bharat)

गीली गेंद से कर रहे प्रैक्टिस : शिवम दुबे ने कहा, लखनऊ में धर्मशाला से थोड़ी कम ठंड है. उम्मीद करेंगे कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की जाए, ताकि ओस का प्रभाव कम हो. शाम 7:00 बजे से मैच है तब तक ओस काफी हो जाती है. इसलिए हम लोग गीली गेंद से गेंदबाजी और फील्डिंग करने का अभ्यास कर रहे हैं. इस अभ्यास के जरिए हमको उसमें गेंदबाजी और फील्डिंग में मदद मिलती है.

कप्तान सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल की खराब फॉर्म को लेकर उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार यादव ब्लास्ट बल्लेबाज हैं. विपक्षी टीम के मन में उनका डर हमेशा बना रहता है. वह कभी भी आपको मैच जिता सकते हैं. मैं लंबे समय तक उनके साथ खेला हूं. उनके प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली के लगभग बराबर ही हैं. इसलिए उनकी बल्लेबाजी पर कोई शक नहीं किया जा सकता. वह 360 बल्लेबाज हैं. शुभमन गिल भी शानदार बल्लेबाज हैं बस आउट ऑफ फॉर्म हैं. फॉर्म कभी भी वापस आ सकती है.

खेल में अप-डाउन लगा रहता है : टेस्ट टीम में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन को लेकर शिवम दुबे ने कहा कि मैं जब टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा तब मैं इसका जवाब बेहतर तरीके से दे सकता हूं. फिर भी यह कहूंगा कि अप-डाउन आते रहते हैं. टीम लंबे समय तक अच्छा खेली है आगे भी टेस्ट में अच्छा खेलेगी. दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज नारखे ने कहा कि हम पलटवार करेंगे. हमारी पूरी तैयारी है की शानदार प्रदर्शन करके हम इस सीरीज को बराबर करके अगले मैच में जीत हासिल करें और टेस्ट के बाद T 20 सीरीज को भी अपने नाम कर लें.

17 दिसंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला टी-20 मैच शहर के क्रिकेट इतिहास में एक नया अध्याय होगा. पिछले कुछ सालों में इकाना स्टेडियम ने तेजी से अपनी पहचान बनाई है. 2017 में बने इस स्टेडियम में अब तक कई बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबले हो चुके हैं. भारत-वेस्टइंडीज, भारत-श्रीलंका, भारत-न्यूजीलैंड जैसे मैचों की मेजबानी के बाद अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से एक बार फिर स्टेडियम की चमक बढ़ेगी.

इकाना ने दिया स्थानीय खिलाड़ियों को बड़ा मंच : जल्द ही लखनऊ प्रीमियर लीग (LPL) का आयोजन भी इसी मैदान पर होगा. इससे स्थानीय खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि इकाना स्टेडियम ने लखनऊ के युवा क्रिकेटरों के सपनों को पंख दिए हैं. ऋषभ पंत, आवेश खान, मोहसिन खान, यश ठाकुर जैसे खिलाड़ी पहले से ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमक रहे हैं. अब कई और युवा खिलाड़ी जैसे प्रिंस यादव, समर्थ सिंह भी आईपीएल और रणजी टीमों में जगह बना रहे हैं.

स्टेडियम के सीएमडी उदय सिन्हा ने बताया कि इन सबके पीछे इकाना की आधुनिक सुविधाएं, अच्छी पिचें और लगातार बड़े मैचों का माहौल है. उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के मीडिया मैनेजर मोहम्मद फहीम का कहना है, इकाना स्टेडियम ने लखनऊ को क्रिकेट का हब बना दिया है. पहले हमारे खिलाड़ियों को कानपुर या दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब घर में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रैक्टिस और मैच मिल रहे हैं.

यह भी पढ़ें : IPL Auction Live: आईपीएल मिनी-ऑक्शन शुरू, दो अनकैप्ड खिलाड़ियों ने 14.20 करोड़ में सोल्ड होकर रचा इतिहास

Last Updated : December 16, 2025 at 6:57 PM IST

TAGGED:

INDIA SOUTH AFRICA T 20
INDIA SOUTH AFRICA T20 IN LUCKNOW
T20 MATCH IN LUCKNOW
लखनऊ में इंडिया साउथ अफ्रीका मैच
INDIA SOUTH AFRICA T 20

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.