लखनऊ में इंडिया-साउथ अफ्रीका T-20 मैच कल, शिवम दुबे बोले- सूर्य और शुभमन करेंगे वापसी, जानिए नारखे ने क्या कहा

ऑलराउंडर शिवम दुबे ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T 20 क्रिकेट मुकाबला बुधवार शाम 7:00 बजे अटल बिहारी बाजपेई इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. एक बार फिर लखनऊ का इकाना स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से गुलजार होगा. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मुकाबले को हटा दिया जाए, तो अंतरराष्ट्रीय मैच दो साल से भी अधिक समय बाद लखनऊ में होने जा रहा है. मैच से पहले मंगलवार को भारतीय टीम के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने अपने कप्तान सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल का बचाव किया है. दोनों आउट ऑफ फॉर्म हैं. शिवम दुबे का दावा है कि दोनों कभी भी फॉर्म में आ जाएंगे और शानदार क्रिकेट खेलेंगे. दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज नारखे ने दावा किया है कि उनकी टीम पलटवार करेगी और भारत को इस मुकाबले में हराकर सीरीज में बराबरी पर आ जाएगी. बुधवार को इकाना में खेला जाएगा इंडिया-साउथ अफ्रीका T-20 मैच. (Video Credit; ETV Bharat) गीली गेंद से कर रहे प्रैक्टिस : शिवम दुबे ने कहा, लखनऊ में धर्मशाला से थोड़ी कम ठंड है. उम्मीद करेंगे कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की जाए, ताकि ओस का प्रभाव कम हो. शाम 7:00 बजे से मैच है तब तक ओस काफी हो जाती है. इसलिए हम लोग गीली गेंद से गेंदबाजी और फील्डिंग करने का अभ्यास कर रहे हैं. इस अभ्यास के जरिए हमको उसमें गेंदबाजी और फील्डिंग में मदद मिलती है. कप्तान सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल की खराब फॉर्म को लेकर उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार यादव ब्लास्ट बल्लेबाज हैं. विपक्षी टीम के मन में उनका डर हमेशा बना रहता है. वह कभी भी आपको मैच जिता सकते हैं. मैं लंबे समय तक उनके साथ खेला हूं. उनके प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली के लगभग बराबर ही हैं. इसलिए उनकी बल्लेबाजी पर कोई शक नहीं किया जा सकता. वह 360 बल्लेबाज हैं. शुभमन गिल भी शानदार बल्लेबाज हैं बस आउट ऑफ फॉर्म हैं. फॉर्म कभी भी वापस आ सकती है.