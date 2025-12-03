ETV Bharat / state

रायपुर पुलिस के दावे टांय टांय फिस्स, दीवार फांदकर स्टेडियम में घुसे दर्शक, सुरक्षा दावों की खुली पोल

रायपुर: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वन डे मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है. खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर 1500 से ज्यादा जवानों की तैनाती होटल से लेकर स्टेडियम तक की गई है. बावजूद इसके कुछ दर्शक सुरक्षा में सेंध लगाकर स्टेडियम में घुस गए हैं.

वीडियो की शुरुआत में नजर आ रहा है कि कुछ युवक स्टेडियम की बाउंड्री वॉल पर चढ़ जाते हैं. दीवार के आसपास कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं होता है. इस बात का फायदा उठाकर कुछ दर्शक दीवार से सीधे स्टेडियम में प्रवेश कर जाते हैं. मैच से पहले रायपुर पुलिस ने दावा किया था कि हम सुरक्षा में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे. बिना किसी सुरक्षा जांच के इस तरह से स्टेडियम में दर्शकों का प्रवेश करना खतरनाक साबित हो सकता है.



सीढ़ी के पास बने गैप से सीधे स्टेडियम में कर गए प्रवेश

स्टेडियम के बाहर सबसे हैरान करने वाला हिस्सा सीढ़ियों के बीच बना छोटा सा गैप है. दर्जनों बार स्टेडियम का दौरा कर चुकी पुलिस को ये लूप होल नजर नहीं आया. जबकि दर्शक आसानी से यहां से दीवार फांदकर सीधे स्टेडिय में मैच देखने पहुंच रहे हैं. रायपुर पुलिस ने जिस चाक चौबंद इंतजाम का दावा किया था वो टांय टांय फिस्स हो गया.

मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 359 रनों का लक्ष्य दिया है. दूसरे वन डे में कोहली ने फिर शतक जमाया है. टूर्नामेंट की शुरूआत से ही कोहली फॉर्म में है. दोनों मैचों में वो रन मशीन की तरह रन बना रहे हैं.