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​भारत को जल्द मिलेगी ऊंटों की 10वीं मान्यता प्राप्त नस्ल, बीकानेर NRCC के वैज्ञानिकों का बड़ा शोध

NRCC वैज्ञानिक हरियाणा-पंजाब की विशिष्ट ऊंट आबादी को देश की 10वीं मान्यता प्राप्त नस्ल के रूप में पंजीकृत कराने के लिए अध्ययन कर रहे हैं.

ऊंट संरक्षण अभियान को मिलेगी नई दिशा
ऊंट संरक्षण अभियान को मिलेगी नई दिशा (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2026 at 3:00 PM IST

7 Min Read
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बीकानेर : भारत की जैव विविधता और पशुधन अनुसंधान के क्षेत्र में जल्द ही एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हो सकती है. बीकानेर स्थित राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र (NRCC) के वैज्ञानिक हरियाणा और पंजाब के मैदानी और अर्ध शुष्क इलाकों में पाई जाने वाली एक अनूठी ऊंट आबादी पर पिछले कई वर्षों से गहन शोध कर रहे हैं. यदि यह अनुसंधान और पंजीकरण प्रक्रिया सफल रहती है, तो अगले एक वर्ष के भीतर देश को ऊंटों की 10वीं आधिकारिक मान्यता प्राप्त नस्ल मिल जाएगी.

​वर्तमान में भारत में आधिकारिक रूप से ऊंटों की नौ नस्लें पंजीकृत हैं. बीकानेर के वैज्ञानिकों द्वारा चिह्नित की गई यह नई संभावित नस्ल अपनी शारीरिक बनावट, चेहरे की संरचना और आनुवंशिक गुणों के मामले में मौजूदा सभी नौ नस्लों से पूरी तरह अलग पाई गई है. करनाल स्थित आईसीएआर-नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज (ICAR-NBAGR) के साथ मिलकर इस नस्ल के आधिकारिक पंजीकरण की कागजी और वैज्ञानिक औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जा रही हैं.

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बीकानेर के राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र का बड़ा अनुसंधान (वीडियो ईटीवी भारत बीकानेर)

देश में वर्तमान में मान्यता प्राप्त ऊंटों की नौ नस्लों में बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी, जालोरी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, खराई नस्ल शामिल हैं. इनमें राजस्थान की नस्लें मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जबकि खराई ऊंट गुजरात के कच्छ के मैंग्रोव क्षेत्रों में तैरकर चरने की अपनी अनूठी क्षमता के लिए जाना जाता है. अब यदि हरियाणा की इस नई आबादी को मान्यता मिलती है तो यह देश की 10वीं ऊंट नस्ल होगी. यह अनुसंधान केवल नई नस्ल की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके संरक्षण, वैज्ञानिक प्रजनन और आधिकारिक पंजीकरण की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है. यदि सभी वैज्ञानिक और प्रशासनिक प्रक्रियाएं समय पर पूरी होती हैं तो अगले करीब एक वर्ष में इस नस्ल को आधिकारिक मान्यता मिलने की संभावना है.

हरियाणा के कई जिलों में किया गया व्यापक सर्वे : राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वेद प्रकाश ने बताया कि पिछले कई वर्षों से सोनीपत, रोहतक, झज्जर, करनाल और आसपास के क्षेत्रों में इस संभावित नई नस्ल पर व्यापक फील्ड सर्वे किया गया है. वैज्ञानिकों ने उन पशुपालकों की पहचान की है जिनके पास इस प्रकार के ऊंट मौजूद हैं. इन पशुपालकों का विस्तृत डाटाबेस तैयार किया गया है, जिसमें प्रत्येक ऊंट की पहचान, आयु, वंशावली, प्रजनन क्षमता, उपयोगिता, भौगोलिक वितरण और अन्य वैज्ञानिक जानकारियां दर्ज की गई हैं. इसके अलावा ऊंटों की ऊंचाई, शरीर की लंबाई, गर्दन, मुंह, होठ, कूबड़, पैरों की बनावट सहित अनेक शारीरिक मापदंडों का भी वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है.

हरियाणा-पंजाब के अनोखे ऊंटों को मिलेगी नई पहचान
हरियाणा-पंजाब के अनोखे ऊंटों को मिलेगी नई पहचान (फोटो ईटीवी भारत gfx)

परियोजना पर संयुक्त अनुसंधान : डॉ. वेद प्रकाश ने बताया कि इस परियोजना पर आईसीएआर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज (ICAR–NBAGR), करनाल के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है. NBAGR देश में पशु आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, नई पशु नस्लों की पहचान और उनके आधिकारिक पंजीकरण का प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है. उन्होंने बताया कि नेटवर्क परियोजना के तहत बीकानेर का राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र और NBAGR संयुक्त रूप से वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र कर रहे हैं. नई नस्ल की पहचान के लिए उसकी शारीरिक विशेषताओं, आनुवंशिक गुणों, नस्ल की स्थिरता, भौगोलिक वितरण, उत्पादन क्षमता तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी समान गुणों का अध्ययन किया जा रहा है. इन्हीं वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर नई नस्ल के पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा। सभी निर्धारित वैज्ञानिक मानकों पर खरा उतरने के बाद ही किसी पशु आबादी को अलग नस्ल के रूप में आधिकारिक मान्यता मिलती है.

बीकानेर NRCC के वैज्ञानिकों का बड़ा शोध
बीकानेर NRCC के वैज्ञानिकों का बड़ा शोध (फोटो ईटीवी भारत gfx)

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दूसरी भारतीय नस्लों से अलग है इसकी पहचान : डॉ. वेद प्रकाश के अनुसार अब तक के अध्ययन में यह ऊंट देश की नौ मान्यता प्राप्त नस्लों से अलग दिखाई देता है. इसकी गर्दन अपेक्षाकृत अधिक लंबी, मुंह लंबा तथा निचला होठ लटका हुआ होता है. शरीर की बनावट और चेहरे की संरचना इसे अन्य भारतीय ऊंट नस्लों से अलग पहचान देती है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में पाई जाने वाली बरेला ऊंट नस्ल से इसकी काफी समानता है, लेकिन भारतीय क्षेत्र में विकसित इस आबादी की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं. इन्हीं कारणों से इसे अलग भारतीय नस्ल के रूप में पंजीकृत कराने की तैयारी की जा रही है.

बीकानेर NRCC के वैज्ञानिकों का बड़ा शोध
बीकानेर NRCC के वैज्ञानिकों का बड़ा शोध (फोटो ईटीवी भारत gfx)

एक वर्ष में पूरी हो सकती है पंजीकरण प्रक्रिया : प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश ने बताया कि नई पशु नस्ल का पंजीकरण एक लंबी वैज्ञानिक प्रक्रिया है. इसके लिए विस्तृत शोध, विशेषज्ञों की जांच, दस्तावेजी प्रमाण, शारीरिक एवं आनुवंशिक विश्लेषण सहित कई चरणों से गुजरना पड़ता है. उन्होंने कहा कि अनुसंधान केंद्र इस दिशा में तेजी से कार्य कर रहा है और जल्द ही NBAGR के माध्यम से ब्रीड रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा. यदि सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी हो जाती हैं तो करीब एक वर्ष के भीतर इस नस्ल को आधिकारिक मान्यता मिलने की संभावना है.

महज 800 से 1000 ऊंट, संरक्षण की सबसे बड़ी चुनौती : डॉ. वेद प्रकाश ने बताया कि अब तक किए गए सर्वे के अनुसार इस संभावित नई नस्ल की आबादी सिर्फ 800 से 1000 के बीच है. पशुधन के मानकों के अनुसार इतनी कम संख्या किसी भी नस्ल के लिए चिंता का विषय है और इसे लुप्तप्राय श्रेणी में रखा जाता है. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते संरक्षण और वैज्ञानिक प्रजनन कार्यक्रम नहीं चलाए गए तो भविष्य में यह दुर्लभ आनुवंशिक संसाधन समाप्त भी हो सकता है. इसलिए अनुसंधान केंद्र इस नस्ल के संरक्षण, शुद्ध प्रजनन और संख्या बढ़ाने के लिए विशेष योजना पर कार्य कर रहा है.

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देश के ऊंट संरक्षण अभियान को मिलेगी नई दिशा : दरअसल इस नस्ल को आधिकारिक मान्यता मिलने के बाद इसके संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा सकेंगी. इससे पशुपालकों को प्रोत्साहन मिलेगा, इस नस्ल का वैज्ञानिक तरीके से विकास होगा और भारत की ऊंट आनुवंशिक विविधता और अधिक समृद्ध होगी. यदि यह अनुसंधान सफल होता है तो यह बीकानेर स्थित राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि होगी. साथ ही लंबे समय बाद भारत में ऊंटों की एक नई नस्ल को आधिकारिक पहचान मिलेगी और देश में मान्यता प्राप्त ऊंट नस्लों की संख्या नौ से बढ़कर दस हो जाएगी. यह उपलब्धि न केवल ऊंट संरक्षण बल्कि भारतीय पशुधन अनुसंधान के क्षेत्र में भी एक नया अध्याय जोड़ने वाली साबित होगी.

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