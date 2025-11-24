ETV Bharat / state

हिमाचल की बेटियों ने भारतीय टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया, सिरमौर से हैं टीम की कप्तान-उपकप्तान

ढाका में खेले जा रहे विश्व कप में भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है. अब रविवार को चीनी ताइपे से मुकाबला होगा.

भारतीय महिला कबड्डी टीम
भारतीय महिला कबड्डी टीम (PIC CREDIT: RITU NEGI FACEBOOK)
Published : November 24, 2025 at 3:11 PM IST

पांवटा साहिब: भारतीय महिला कबड्डी टीम ने विश्व कप 2025 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है. महिला कबड्डी का ये दूसरा विश्व कप है. ढाका में खेले जा रहे इस विश्व कप में रविवार को भारतीय टीम ने ईरान को 33-21 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया.

फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम चाइनीज ताइपे से भिड़ेगी. इस भारतीय टीम में हिमाचल प्रदेश की पांच खिलाड़ी शामिल हैं. भारतीय टीम की कप्तान रितु नेगी और उप कप्तान पुष्पा राणा हिमाचल के सिरमौर जिले से हैं.

हिमाचल के लिए स्वर्णिम अध्याय

कबड्डी एसोसिएशन सिरमौर के अध्यक्ष कुलदीप राणा ने बताया कि 'सिरमौर की ये दोनों खिलाड़ी वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर धमाकेदार प्रदर्शन कर रही थीं और अब वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कमान मिलना हिमाचल के खेल इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है. हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ये बेटियां इस बार वर्ल्ड कप जीतकर लौटेंगी. इससे न सिर्फ भारत का नाम रोशन होगा, बल्कि हिमाचल की धरती का मान–सम्मान भी दुनिया भर में और ऊंचा होगा. हिमाचल के युवा खिलाड़ियों के लिए यह वाकई प्रेरणादायक पल है.'

हिमाचल की पांच खिलाड़ी टीम में शामिल

कप्तान और उपकप्तान के अलावा हिमाचल की चंपा ठाकुर, भावना ठाकुर और साक्षी शर्मा ने भी पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम का फाइनल तक पहुंचाया है और टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाई. कप्तान रितु नेगी की नेतृत्त्व क्षमता, उपकप्तान पुष्पा राणा की रेडिंग और शानदार डिफेंस कमाल का रहा है. हिमाचल की इन पांच खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने टीम की ताकत की कई गुना बढ़ाया है. पूरे टूनमिंट में भारतीय टीम ने हर मैच में आक्रामक खेल के साथ टीमवर्क का अच्छा प्रदर्शन किया है.

भारत ने दिखाया दमदार प्रदर्शन

भारतीय टीम इस बार ‘सबसे मजबूत दावेदार’ मानी जा रही है, खासकर जब नेतृत्व सिरमौर की दो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के हाथ में है. भारतीय टीम के तेज, अनुशासित और रणनीतिक खेल की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खूब प्रशंसा हो रही है. शुरुआती मैचों में भारतीय खिलाड़ियों ने रेड और डिफेंस दोनों में अपना दमखम दिखाया है.

25 नवंबर को होगा फाइनल मुकाबला

25 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जहां यह तय होगा कि क्या भारत एक बार फिर दुनिया की नंबर–1 महिला कबड्डी टीम बनेगी. टीम की हर कोई जीत की दुआ कर रहा है. 15 नवंबर से शुरु हुए इस विश्व कप को अब तक का सबसे बड़ा महिला कबड्डी आयोजन माना जा रहा है. इसमें कुल 11 देशों भारत, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, केन्या, युगांडा, पोलैंड, चाइनीज़ ताइपे, जांज़ीबार और मेज़बान बांग्लादेश की टीमें भाग ले रहीं थी.

