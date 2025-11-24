ETV Bharat / state

हिमाचल की बेटियों ने भारतीय टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया, सिरमौर से हैं टीम की कप्तान-उपकप्तान

भारतीय महिला कबड्डी टीम ( PIC CREDIT: RITU NEGI FACEBOOK )

पांवटा साहिब: भारतीय महिला कबड्डी टीम ने विश्व कप 2025 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है. महिला कबड्डी का ये दूसरा विश्व कप है. ढाका में खेले जा रहे इस विश्व कप में रविवार को भारतीय टीम ने ईरान को 33-21 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया. फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम चाइनीज ताइपे से भिड़ेगी. इस भारतीय टीम में हिमाचल प्रदेश की पांच खिलाड़ी शामिल हैं. भारतीय टीम की कप्तान रितु नेगी और उप कप्तान पुष्पा राणा हिमाचल के सिरमौर जिले से हैं. हिमाचल के लिए स्वर्णिम अध्याय कबड्डी एसोसिएशन सिरमौर के अध्यक्ष कुलदीप राणा ने बताया कि 'सिरमौर की ये दोनों खिलाड़ी वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर धमाकेदार प्रदर्शन कर रही थीं और अब वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कमान मिलना हिमाचल के खेल इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है. हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ये बेटियां इस बार वर्ल्ड कप जीतकर लौटेंगी. इससे न सिर्फ भारत का नाम रोशन होगा, बल्कि हिमाचल की धरती का मान–सम्मान भी दुनिया भर में और ऊंचा होगा. हिमाचल के युवा खिलाड़ियों के लिए यह वाकई प्रेरणादायक पल है.' हिमाचल की पांच खिलाड़ी टीम में शामिल