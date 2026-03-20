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कोटा के सोगरिया से मथुरा के बीच सप्ताह में 2 दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन

कोटा के सोगरिया से मथुरा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन ( ETV Bharat Kota )

कोटा: स्कूलों में बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए हैं और इसके बाद अचानक से ट्रेनों में यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है. प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाएं भी आने वाले अप्रैल व मई में शुरू होने वाली हैं. इसी के मद्देनजर कोटा रेल मंडल ने सोगरिया से मथुरा के बीच द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा व अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से रेल प्रशासन सोगरिया से मथुरा के बीच द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट विशेष ट्रेन चला रहा है. यह ट्रेन 22 मार्च से 12 अप्रैल के बीच 7 फेरे आने व जाने की करेगी. यह ट्रेन नंबर 02921 सोगरिया मथुरा और 02922 मथुरा सोगरिया सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन हर गुरुवार और शुक्रवार को चलेगी. पढ़ें : जोधपुर-साबरमती ट्रेन जैसलमेर तक बढ़ेगी, मंडोर सुपरफास्ट का रखरखाव अब जोधपुर में