कोटा के सोगरिया से मथुरा के बीच सप्ताह में 2 दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन
अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से रेल प्रशासन सोगरिया से मथुरा के बीच द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट विशेष ट्रेन चला रहा है.
Published : March 20, 2026 at 10:14 PM IST
कोटा: स्कूलों में बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए हैं और इसके बाद अचानक से ट्रेनों में यात्रियों की आवाजाही बढ़ गई है. प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाएं भी आने वाले अप्रैल व मई में शुरू होने वाली हैं. इसी के मद्देनजर कोटा रेल मंडल ने सोगरिया से मथुरा के बीच द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है.
कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा व अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से रेल प्रशासन सोगरिया से मथुरा के बीच द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट विशेष ट्रेन चला रहा है. यह ट्रेन 22 मार्च से 12 अप्रैल के बीच 7 फेरे आने व जाने की करेगी. यह ट्रेन नंबर 02921 सोगरिया मथुरा और 02922 मथुरा सोगरिया सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन हर गुरुवार और शुक्रवार को चलेगी.
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जिसमें ट्रेन संख्या 02921 सोगरिया-मथुरा सुपरफास्ट विशेष ट्रेन प्रत्येक गुरुवार व रविवार को सोगरिया से सुबह 08:30 बजे रवाना होगी. इसके बाद 09:28 बजे इंदरगढ़, 10:00 बजे सवाई माधोपुर, 10:45 बजे गंगापुर सिटी, 11:13 बजे श्रीमहावीरजी, 11:28 बजे हिंडौन सिटी, 11:48 बजे बयाना जंक्शन, 12:18 बजे भरतपुर जंक्शन होकर 2:05 बजे मथुरा पहुंचेगी.
वापसी में ट्रेन संख्या 02922 मथुरा-सोगरिया सुपरफास्ट विशेष ट्रेन मथुरा से शाम 5:10 बजे प्रस्थान कर मार्ग में 5:38 बजे भरतपुर जंक्शन, 6:08 बजे बयाना जंक्शन, 6:33 बजे हिंडौन सिटी, 6:45 बजे श्री महावीरजी, 7:13 बजे गंगापुर सिटी, 7:58 बजे सवाई माधोपुर एवं 8:28 बजे इंदरगढ़ होकर 10:50 बजे सोगरिया पहुंचेगी. इस ट्रेन में चार जनरल, 7 स्लीपर, 5 थर्ड एसी, 2 सेकंड एसी, 1 फर्स्ट एसी व 1 थर्ड एसी इकोनॉमी के मिलाकर 22 कोच होंगे.