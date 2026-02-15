ETV Bharat / state

T20 World Cup: भारत-पाक मैच को लेकर फैंस हुए क्रेजी, देशभर में उत्साह, जीत के लिए दुआएं

नई दिल्ली: आज भारत और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में आमना-सामना है. भारत और पाकिस्तान का मैच हो और क्रिकेट प्रेमियों में एक्साइटमेंट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. सिर्फ भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर भारत और पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में इस मैच को देखने के लिए लोगों में एक्साइटमेंट देखा जाता है. इसी करी में आज दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित डीडीए ग्राउंड में सुबह से ही क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेटर पहुंच रहे है.

भारत पाकिस्तान मैच: क्रिकेट प्रेमियों में देखा जा रहा उत्साह

भारत और पाकिस्तान मैच पर क्रिकेट प्रेमियों ने कहा कि हम लोग सुबह से ही क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में पहुंचे हैं लेकिन सिर्फ भारत और पाकिस्तान के मैच का आज बात हो रहा है. इस पर आगे बात करते हुए क्रिकेट प्रेमी साकिब नवाज बताते हैं कि आज भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर वह काफी एक्साइटेड है और अब बस मैच देखने का इंतजार है. उनका मानना है कि आज भी भारत पाकिस्तान पर प्रचंड जीत दर्ज करेगी क्योंकि भारत के पास अच्छे बॉलर्स है, अच्छे बैट्समैन है और पाकिस्तान भारत के सामने कमजोर टीम है.