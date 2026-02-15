भारत-पाकिस्तान मुकाबला; टीम इंडिया की जीत पर कानपुर में जश्न, आतिशबाजी और ढोल बजे
मैच का परिणाम आते ही लोग इंडिया-इंडिया के नारे लगाने लगे. प्रशंसकों ने तिरंगा लहराते हुए एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाईं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 15, 2026 at 11:15 PM IST
कानपुर : टी 20 विश्व कप के लीग मैच में रविवार को भारत ने पाकिस्तान को मात देकर क्रिकेट प्रेमियों के दिल जीत लिए. कानपुर में क्रिकेट प्रेमियों ने आतिशबाजी, ढोल बजाकर और गुलाल लगाकर जश्न मनाया. मैच का परिणाम आते ही कानपुर की सड़कें इंडिया-इंडिया के नारों से गूंज उठीं. गुमटी क्षेत्र में प्रशंसकों ने तिरंगा लहराते हुए एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाईं.
क्रिकेट प्रेमियों ने कहा, आज की जीत एक महान जीत है. महाशिवरात्रि के दिन जो जीत हुई है वो गजब की जीत हुई है. स्लो पिच पर जहां गेंद रुक-रुककर आ रही थी, वहां खेलना आसान नहीं था. पाकिस्तान ने अपने सारे प्रयोग कर लिए, लेकिन इंडिया ने 175 रन का स्कोर खड़ा कर दिया. हार्दिक पांड्या ने पहले ही ओवर में जो विकेट निकाला, तभी हम समझ गए थे कि अब ये पाकिस्तान टिकने वाला नहीं है.
क्रिकेट प्रेमी आलोक श्रीवास्तव ने कहा, आज ये समझ लीजिए कि गुरु गुरु होता है और चेला–चेला. पाकिस्तान टीम को भारतीय टीम की बराबरी करने में अभी दसियों साल लगेंगे. वैसे भी हमारे सामने पाकिस्तान बौना है. खेल भावना में हम विश्वास रखते हैं और दोनों टीमों का सम्मान करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को सलाह है कि अभी दसियों साल प्रैक्टिस करो, क्रिकेट की बारीकियों को सीखो, तब खेलने आना. ये मोहल्ले का क्रिकेट नहीं है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ जीत हमेशा खास होती है, और आज की जीत ने इस त्योहार के माहौल को और भी दोगुना कर दिया है. प्रशंसकों ने विशेष रूप से हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी और कठिन पिच पर बल्लेबाजों के संयम की सराहना की.
यह भी पढ़ें : IND vs PAK: बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का कमाल, भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर सुपर 8 में किया क्वालीफाई