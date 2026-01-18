ETV Bharat / state

भारत - न्यूजीलैंड T-20 मैच, बोला रायपुर, मिडिल ऑर्डर कमजोर लेकिन जीत होगी पक्की

23 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच ( ETV Bharat )

23 जनवरी को शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच होना है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट मैच को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया. इस बार स्टेडियम में कुछ बदलाव भी किए गए हैं. 3 दिसंबर को हुए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच में कई सुरक्षा खामियां स्टेडियम में देखने को मिली थी. इस बार उन सभी खामियों को दूर किया जा रहा है. क्रिकेट स्टेडियम में जितने भी प्रवेश द्वार बनाये गए हैं उसके पहले लोहे की बैरिकेडिंग की गई है.

रायपुर: भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे T20 मैच की सीरीज में, 23 जनवरी को रायपुर में होने वाले इंडिया बनाम न्यूजीलैंड T20 इंटरनेशनल मैच की तैयारियां जोरों पर हैं. एक तरफ छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा तैयारी चल रही है, वहीं स्टेडियम में सुरक्षा तैयारियों के साथ ही दूसरे काम को भी पूरा किया जा रहा है.

पहले गेट तक पहुंचाने के लिए सीधी लाइन होती थी, लेकिन इस बार बैरिकेडिंग करके आने जाने वाले लोगों को "यू क्यू" की लाइन के साथ ले जाया जाएगा. स्टेडियम के चारों तरफ इसके लिए बैरिकेडिंग का काम किया जा रहा है.

भारत की जीत को लेकर टीम इंडिया के समर्थक आश्वास्त

भारत-न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच को लेकर वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के परिसर में मौजूद युवाओं में भारत के खेल को लेकर के मजबूत जोश दिखा. ईटीवी भारत से बात करते हुए युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए. युवाओं ने कहा कि भारतीय टीम में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं. खास तौर से सूर्यकुमार यादव को कप्तानी दी गई है, इसलिए जीत पक्की है. मिडिल ऑर्डर थोड़ा कमजोर जरूर है, लेकिन उसके बाद भी भारत की जीत पक्की है, ऐसा विश्वास समर्थकों ने जताया है. टीम इंडिया के समर्थकों ने कहा, जिस तरीके से इस T20 मैच में अभी तक भारत का प्रदर्शन रहा है, उससे तय है कि भारत पक्का जीतेगा.

3 दिसंबर 2025 को हुए भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच में भारत इस मैदान पर नहीं जीत सका था. हालांकि इस बार युवाओं का मानना है की टीम में बदलाव हुए हैं, मिडिल ऑर्डर कमजोर होने के बाद भी जीत पक्की,

