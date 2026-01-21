भारत-न्यूजीलैंड T20 मैच हाउसफुल, 23 जनवरी को शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा मैच

ETV Bharat / state

शुक्रवार को होने वाले मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों का जोश हाई है.

रायपुर: 23 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 क्रिकेट मैच के सभी टिकट बुक हो गए हैं. रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम टिकटों की बिक्री के बाद हाउस फुल हो गया है. भारत-न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस मैच में रायपुरियन्स का जोश भी हाई है.

स्टेडियम हॉउसफुल

रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम की पूरी क्षमता 65000 की है, जो 23 जनवरी को होने वाले T20 मैच के दो दिन पहले ही टिकटों की बिक्री के बाद फुल हो गई. छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड ने भारत-न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच के टिकटों के प्रारूप को बताया था, जिसमें स्टूडेंट से लेकर वीआईपी कोटे तक का जिक्र किया गया था. इसके तहत स्टूडेंट टिकट, जिनकी कीमत ₹800 रखी गई, वहीं आम दर्शकों के लिए स्टैंड टिकट की कीमतें ₹2,000, ₹2,500, ₹3,000 और ₹3,500 तय की गई. प्रीमियम कैटेगरी में सिल्वर टिकट ₹7,500, गोल्ड टिकट ₹10,000 और प्लैटिनम टिकट ₹12,500 में बिके. इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉक्स टिकट की कीमत ₹25,000 रखी गई थी. अब किसी भी कोटे में एक भी टिकट नहीं बचा है.

नहीं बचा एक भी टिकट

टिकटों की बिक्री को लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड के मीडिया को-ऑर्डिनेटर अजय कुमार ने बताया कि अब एक भी टिकट नहीं बचा है. सभी टिकट की बिक्री हो गई है. उन्होंने बताया कि चाहे 25000 की टिकट वाले क्षेत्र की बात हो या फिर नीचे के क्षेत्र की, कल दिनांक 20 जनवरी के रात 8:00 बजे तक सभी टिकटों की बिक्री हो गई, स्टेडियम पूरी तरह फुल हो गया है.

खुमारी नही हुई कम

भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच में छत्तीसगढ़ के लोगों का क्रिकेट प्रेम कम नहीं हुआ है. माना जा रहा था कि रायपुर और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं आ रहे हैं. ऐसे में मैच में लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा. लेकिन जिस तरीके से टिकटों की बिक्री हुई है, उससे एक बात तो साफ है, कि रायपुर और छत्तीसगढ़ के लोगों में क्रिकेट का जुनून जबरदस्त है.

सुरक्षा पर कड़ी नजर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं. स्टेडियम के सभी प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे और वॉलिंटियर्स की तैनाती की जाएगी. साथ ही मेडिकल यूनिट भी तैनात रहेगा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर रायपुर कलेक्टर ने सुरक्षा समीक्षा बैठक की. जिसमें उन्होंने कई बिंदुओं पर कड़े दिशा निर्देश जारी किए थे. 3 दिसंबर को हुए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच स्टेडियम में कई तरह की खामियां पाई गई थी. कुछ लोग बगैर टिकट के ही स्टेडियम के भीतर चले गए थे. उस वक्त स्टेडियम में घुसने के कई लूप होल भी मिले जिसका फायदा लोगों ने उठाया. उन सभी स्थानों को इस बार चिन्हित करते हुए सुरक्षित किया गया है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है

