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न्यूजीलैंड से FTA होने के बाद 5500 करोड़ के सेब कारोबार पर क्यों मंडराया संकट? किस बात के लिए चिंतित हैं बागवान

भारत-न्यूजीलैंड के बीच एफटीए होने से विदेशी फलों की कीमतों, घरेलू बाजार पर पड़ने वाले असर पर बागवानों की चिंता बढ़ी. रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट

भारत न्यूजीलैंड के बीच हुआ है फ्री ट्रेड एग्रींमेंट
भारत न्यूजीलैंड के बीच हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 3:33 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के बागवानों के लिए आने वाले दिनों में सेब कारोबार की तस्वीर बदल सकती है. एक ओर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन, महंगे स्प्रे और उत्पादन में गिरावट से बागवान पहले ही आर्थिक दबाव झेल रहे हैं, वहीं अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने से विदेशी फलों की कीमतों और घरेलू बाजार पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता बढ़ गई है.

अप्रैल 2026 को दोनों देशों के बीच ये एग्रीमेंट हुआ था. 20 अक्टूबर से लागू होने जा रहे इस समझौते के बाद न्यूजीलैंड के 95 फीसदी निर्यात को भारत में शुल्क-मुक्त या कम शुल्क पर प्रवेश मिलने की बात कही जा रही है. हालांकि, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार सेब सहित संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को समझौते में सुरक्षित रखा गया है और इन पर न्यूजीलैंड को कोई रियायत नहीं दी गई है. इसके बावजूद हिमाचल के बागवानों को आशंका है कि न्यूजीलैंड से आने वाले सेब और कीवी की बढ़ती उपलब्धता और कीमतों में संभावित बदलाव का असर प्रदेश के फल बाजार पर पड़ सकता है.

न्यूजीलैंड से हुए मुक्त व्यापार समझौते पर हिमाचल प्रदेश सेब फल उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान का कहना है कि 'सेब और कीवी उत्पादक बागवानों पर इस व्यापार समझौते का प्रतिकूल असर पड़ सकता है. न्यूजीलैंड से कीवी के आयात पर पहले 33 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी थी, जो समझौते के तहत कम होगी. पहले वर्ष में कीवी का आयात 6250 टन रहने और छठे वर्ष में बढ़कर 15 हजार मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है. इससे भारतीय बाजार में विदेशी फलों की उपलब्धता बढ़ेगी. न्यूजीलैंड में फलों का उत्पादन, गुणवत्ता और तकनीक भारतीय परिस्थितियों से काफी अलग है, जिससे घरेलू बागवानों के लिए प्रतिस्पर्धा की चुनौती बढ़ सकती है.'

न्यूजीलैंड से कीवी के आयात पर पहले 33 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी थी, जो समझौते के तहत कम होगी.
न्यूजीलैंड से कीवी के आयात पर पहले 33 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी थी, जो समझौते के तहत कम होगी. (ETV Bharat)

5500 करोड़ का कारोबार

हिमाचल प्रदेश में हर साल करीब 5500 करोड़ रुपये का सेब कारोबार होता है. ऐसे में सवाल ये है कि क्या विदेशी फलों की बढ़ती पहुंच से पहाड़ी राज्यों के बागवानों के सामने नई प्रतिस्पर्धा खड़ी होगी और क्या इसका असर उनके प्रीमियम सेब की कीमतों पर भी पड़ेगा? हिमाचल के साथ-साथ उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर से भी बड़ी मात्रा में सेब देश के विभिन्न राज्यों में भेजा जाता है.

बागवानों-किसानों की बढ़ी चिंता
बागवानों-किसानों की बढ़ी चिंता (ETV Bharat)

हरीश चौहान ने कहा कि 'न्यूजीलैंड के साथ पहले सेब के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) अधिक था, लेकिन अब इसके 1.20 डॉलर होने से किन्नौर सहित अन्य क्षेत्रों में पैदा होने वाले प्रीमियम सेब पर असर पड़ने की आशंका है. 350 से 450 रुपये प्रति किलो तक बिकने वाले प्रीमियम सेब की कीमत घटकर 250 से 350 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकती है. न्यूजीलैंड के सेब की गुणवत्ता के कारण उपभोक्ताओं में उसकी मांग बढ़ सकती है, जिसका असर पहाड़ी क्षेत्रों के सेब उत्पादकों पर पड़ेगा.'

बागवानों की बढ़ी चिंता

बागवानों का कहना है कि न्यूजीलैंड की उत्पादन क्षमता, फल की गुणवत्ता और आधुनिक तकनीक के सामने भारतीय बागवानी क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा आसान नहीं होगी. भारत सरकार का लक्ष्य अगले चार से पांच वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाना है, लेकिन हिमाचल के बागवानों की चिंता यह है कि इस व्यापार विस्तार का लाभ किसे मिलेगा और घरेलू उत्पादकों पर इसका कितना असर पड़ेगा.

भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बागवान चिंतित
भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बागवान चिंतित (CONCEPT IMAGE)

कृषि क्षेत्र को एफटीए से बाहर रखने की मांग

सेब उत्पादक संघ की राज्य कमेटी के सदस्य संजय चौहान ने कहा कि 'मुक्त व्यापार समझौते का पहाड़ी क्षेत्रों के बागवानों पर बड़ा असर पड़ सकता है. वर्ष 2023 में सेब के अच्छे उत्पादन के बावजूद प्रति पेटी करीब 2700 रुपये तक दाम मिले थे, जबकि अब दवाइयों और स्प्रे का खर्च काफी बढ़ गया है और उत्पादन भी सामान्य का 25 प्रतिशत तक नहीं हुआ है. इसके बावजूद बागवानों को प्रति पेटी करीब 2200 रुपये तक ही दाम मिल रहे हैं. ऐसे में एफटीए लागू होने के बाद विदेशी सेब की उपलब्धता बढ़ने और कीमतों में संभावित गिरावट से बागवानों की आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है.'

भारत न्यूजीलैंड के बीच हुआ है फ्री ट्रेड एग्रींमेंट
भारत न्यूजीलैंड के बीच हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (ETV Bharat)

संजय चौहान ने कहा कि देश में पहले से ईरान से सेब आयात हो रहा है और अब न्यूजीलैंड से भी कम कीमतों पर सेब आने की स्थिति में घरेलू उत्पादकों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं. कृषि क्षेत्र को किसी भी प्रकार के मुक्त व्यापार समझौते से बाहर रखा जाना चाहिए, ताकि देश के किसानों और बागवानों के हित सुरक्षित रह सकें.

क्या है समझौता

समझौते के तहत सरकार ने संवेदनशील उत्पादों को शुल्क रियायतों से बाहर रखा है. इनमें डेयरी, पशु मांस (भेड़ के मांस को छोड़कर), प्रमुख कृषि उत्पाद, चीनी और खाद्य तेल शामिल हैं. न्यूजीलैंड के सेब, कीवी फल और मनुका शहद के लिए न्यूनतम आयात मूल्य और मौसमी आयात अवधि के साथ शुल्क दर कोटा के माध्यम से संतुलित बाजार पहुंच का प्रावधान किया गया है. समझौते के तहत कृषि क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए कृषि उत्पादकता साझेदारी स्थापित की जाएगी. इसके तहत कीवी फल, सेब और शहद के लिए विशेष कार्ययोजनाएं तैयार की जाएंगी .

डील में क्या कुछ है शामिल?
डील में क्या कुछ है शामिल? (ETV BHARAT)

'एफटीए से सेब और कीवी के दाम गिरने की आशंका'

भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि 'हिमाचल के बागवान पहले ही जलवायु परिवर्तन और महंगे स्प्रे के कारण परेशान हैं. ऐसे में एफटीए लागू होने से सेब और कीवी के दामों में गिरावट की आशंका उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है. इस समझौते का असर हिमाचल के साथ उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के बागवानों पर भी पड़ सकता है. न्यूजीलैंड में बागवानी की तकनीक और उत्पादन व्यवस्था भारतीय पहाड़ी क्षेत्रों से काफी अलग है. ऐसे में दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा करना आसान नहीं होगा. विदेशी फलों की बढ़ती उपलब्धता से घरेलू बागवानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है.'

कीवी बागवानों पर क्या होगा असर?
कीवी बागवानों पर क्या होगा असर? (ETV Bharat)

1.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा व्यापार

साल 2025-26 में दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार पहले ही लगभग 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है. ऐसे में भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और रोजगार सृजन को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण पर आधारित ये समझौता विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की बढ़ती साझेदारियों का एक और उदाहरण है.

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