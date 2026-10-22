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कानपुर लेदर इंडस्ट्री के लिए खुली राह, न्यूजीलैंड में ड्यूटी हुई 'जीरो'!

कानपुर लेदर इंडस्ट्री के लिए खुली राह ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता होते ही अब कानपुर के लेदर कारोबारियों की नजरें न्यूजीलैंड के 3200 करोड़ रुपये के कारोबार पर पूरी तरीके से टिक गई हैं. इस मुक्त व्यापार समझौते के तहत अब भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क पांच प्रतिशत से घटकर शून्य हो जाएगा, जिसके चलते अब न्यूजीलैंड में निर्यात की असीम संभावनाएं सामने आ गई हैं.

कानपुर लेदर की बड़ी लॉटरी!: नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में एफडीए लागू होने के मौके पर आयोजित समारोह में पहुंचे काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के वाइस चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने न्यूजीलैंड के खरीदारों, प्रमुख ब्रांडों, खुदरा कारोबारियों और सोर्सिंग कंपनियों को आमंत्रण दिया. उन्होंने सभी से बताया कि 15 -16 मार्च 2027 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले भारत फुटवियर एंड लेदर एक्सपो (बीफ्लेक्स) के साथ में संस्करण में आप सभी को आमंत्रित किया गया है.

दिल्ली में हुए कार्यक्रम के दौरान मौजूद सीएलई के वाइस चेयरमैन मुख़्तारुल अमीन (Photo Credit: ETV Bharat) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2030-31 तक न्यूजीलैंड को फुटवियर एवं चर्म उत्पादों का निर्यात बढ़कर 50 मिलियन डॉलर यानी साढ़े 450 करोड़ रुपये तक पहुंचाना है.- मुख्तारुल अमीन, वाइस चेयरमैन, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट