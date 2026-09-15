जल प्रलय में अटका भारत-नेपाल कारोबार, सोनौली बार्डर पर ट्रकों की कतारें; पर्यटन भी औंधे मुंह गिरा
पढ़िए श्वेता मिश्रा के संपादन में संवाददाता ओमकार शुक्ला की खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 10:58 AM IST|
Updated : September 15, 2026 at 11:12 AM IST
महाराजगंज: बीती 26 अगस्त को नेपाल में आए जलप्रलय का असर भारत-नेपाल के दौड़ते कारोबार पर भी पड़ा है. करीब 18 दिनों बाद भी दोनों देशों के बीच का कारोबार लगभग ठप सा पड़ा है. यही नहीं नेपाल के पर्यटन का ग्रॉफ भी 80 फीसदी तक गिर चुका है. नेपाल के साथ ही भारत को भी इस आपदा की कीमत चुकानी पड़ रही है. सोनौली बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. चलिए जानते हैं कि इस आपदा का दोनों देशों पर अब क्या असर पड़ रहा है.
जब उस दिन आई थी जल प्रलय: नेपाल में 26 अगस्त 2026 की सुबह थी. सबकुछ सही चल रहा था कि अचानक एक जल प्रलय आया और सबकुछ बहाकर ले गया. इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो जिसने भी देखा वो विचलित हो गया. पता चला कि तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर टूटने (GLOF) के कारण आई इस विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आकर 1,356 लोगों की मौत हो चुकी है. उनके परिवार वाले शायद ही कभी इस हादसे से उबर पाएं. इस जल प्रलय में दोनों ही देशों के लोगों ने अपनी जान गंवाई थी.
कई रास्ते बंद, मलबा हटाने में लगे कई दिन: बता दें कि इस जल प्रलय में नेपाल के कई ऐसे हाईवे पूरी तरह से जल प्रलय में समा गए, जो भारत- नेपाल के बीच कारोबार का मुख्य जरिया हुआ करते हैं. यहां अब सिवाय मलबे के कुछ नहीं बचा है. नेपाली सेना के साथ ही कई राहत और बचाव संगठनों ने जैसे-तैसे काफी मलबा हटवाकर घायलों और शवों को निकलवाने में मदद की. अभी भी नेपाल के कई रास्ते पूरी तरह से बंद हैं. इस वजह से न तो नेपाल के ट्रक भारत की ओर तेजी से बढ़ पा रहे हैं और न ही भारत के ट्रक नेपाल की ओर पूरी रफ्तार से निकल पा रहे हैं. दोनों ही देशों में मालवाहन को वैकल्पिक रास्तों से निकाला जा रहा है जो कि ट्रक ऑपरेटरों को काफी महंगा पड़ रहा है.
सबसे बड़ी चोट पर्यटन पर: सोनौली सीमा से नेपाल के लिए औसतन 1500 वाहन प्रतिदिन पर्यटकों को लेकर जाते थे. मौजूदा समय़ में इनकी संख्या महज 300-350 के आसपास ही रह गई है. कई रास्ते ध्वस्त होने के कारण पर्यटक अब नेपाल जाने से बच रहे हैं. एक अनुमान के मुताबिक करीब 80 फीसदी नेपाल का पर्यटन ध्वस्त हो चुका है. जब रास्ते सही होंगे तभी यह पर्यटन अपनी गति में लौटेगा. खासकर भारत से लोग नेपाल की ओर जाना अब कम कर चुके हैं.
नेपाल में ऐसे पहुंच रहे भारतीय ट्रक: ट्रक चालकों की मानें तो नेपाल में इस वक्त दैनिक जरूरी सामान की मांग काफी बढ़ गई है. रोज करीब 300 मालवाहक वाहन बेलहिया सीमा से प्रवेश कर रहे हैं. नेपाली अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से मालवाहक वाहनों की संख्या इसी स्तर के आसपास बनी हुई है.
पूरी सप्लाई चेन टूटी: इस आपदा ने नेपाल की पूरी सप्लाई चेन का तरीका बदल दिया है. भारत से बड़े ट्रकों में माल भैरहवा और बुटवल तक तो आसानी से पहुंच रहा है. पहाड़ों की ओर जाने वाले कई मार्गों पर सड़क कटान और भूस्खलन के कारण बड़े वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. ऐसे में तराई में माल उतारकर छोटे ट्रकों और पिकअप के जरिए पहाड़ी क्षेत्रों में भेजा जा रहा है ताकि लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके.
दो चरण में पहुंच रहा सामान महंगा: सोनौली से भैरहवा और बुटवल होते हुए पोखरा तक जाने वाला सिद्धार्थ राजमार्ग नेपाल का प्रमुख व्यापार और पर्यटन मार्ग है. सामान्य दिनों में भारत से आने वाला मालवाहक वाहन इसी रास्ते से नेपाल में दाखिल होते थे. अब आपदा के बाद व्यवस्था बदल गई है. सोनौली से भैरहवा,बुटवल होते हुए नेपाल के तराई में माल उतारा जा रहा है. इसके बाद छोटे वाहन से पहाड़ी क्षेत्र पोखरा, काठमांडू आदि शहरों में पहुंचाया जा रहा है. दो चरण में माल ढुलाई होने से लागत पर असर पड़ रहा है. इस वजह से यह दैनिक जरूरत का सामान काफी महंगा हो जा रहा है.
भारत से नेपाल इस रास्ते माल जाता: बीरगंज / रक्सौल: यह भारत और नेपाल के बीच सबसे व्यस्त कमर्शियल कॉरिडोर है. नेपाल का रेल-कनेक्टेड डिपो सिरसिया में है. नेपाल को 60% से ज्यादा आपूर्ति इसी रास्ते से होती है.
- सुनौली / भैरहवा: दिल्ली और यूपी के रास्ते इस बार्डर के जरिए भी नेपाल को माल जाता है. यह नेपाल को माल भेजने का दूसरा व्यस्ततम रूट है.
- विराटनगर / जोगबनी: यह पूर्वी नेपाल का मुख्य गेटवे कहा जाता है. यहां पश्चिम बंगाल, ओडिसा या झारखंड की तरफ से माल आता जाता है.
- ये भी रास्ते हैं: नेपालगंज और काकड़भिट्टा जैसे बॉर्डर भी पश्चिमी और दूर-पूर्वी नेपाल के रास्ते भी सामान जाता है.
वर्ष 2025 में निर्यात: भारत से नेपाल को कुल निर्यात लगभग 7.45 बिलियन डॉलर रहा. इसमें पेट्रोलियम उत्पाद, खनिज ईंधन, लोहा, इस्पात और दवाइयां प्रमुख रहीं.
नेपाल का सबसे ज्यादा कारोबार किससे: बता दें कि नेपाल कुल विदेश व्यापार का 60% से अधिक हिस्सा भारत के साथ करता है. वह भारत का एक बड़ा साझेदार है. नेपाल से भारत को होने वाले प्रमुख निर्यातों में वनस्पति तेल, आयरन व स्टील उत्पाद, कृषि उत्पाद आदि प्रमुख हैं.
12 किमी लंबी ट्रकों की कतार: बता दें कि नेपाल में आई आपदा के बाद सोनौली बार्डर पर ट्रकों का आवगमन रोक दिया गया था. 9 सितंबर तक यहां ट्रकों की करीब 12 किलोमीटर लंबी लाइन की खबरें सामने आई थी. इन ट्रकों में नेपाल जाने वाला दैनिक रोजमर्रा का जरूरी सामान है. 11 सितंबर तक यह लाइन घटकर नौ किलोमीटर तक रह गई थी. इस लाइन में भारत की ओर से सैकड़ों ट्रक नेपाल में दाखिल होने का इंतजार कर रहे हैं.
नेपाल की क्या मजबूरी: जल प्रलय की आपदा के चलते नेपाल के ज्यादातर रास्ते पूरी तरह से बड़े वाहनों के लिए उपयोगी नहीं है. नेपाली अफसरों की मानें तो सिर्फ तराई तक ही भारतीय ट्रकों को जाने की अनुमति है. वह भी नेपाल धीरे-धीरे करके भारतीय ट्रकों को दाखिल कर रहा है ताकि अव्यवस्था न उत्पन्न हो. तराई में इन ट्रकों का माल लोडर में लोड करके पहाड़ी क्षेत्रों में भेजा जा रहा है. इस वजह से यह सामान काफी महंगा हो गया है.
पोखरा में पर्यटन चौपट: नेपाल के द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी राजमार्ग पर कृष्णभीर में सड़क क्षतिग्रस्त होने से पोखरा में करीब 150 पर्यटक बसें प्रभावित हुई हैं. सड़क संपर्क बाधित होने का सीधा असर पोखरा-काठमांडू के बीच पर्यटन यातायात पर पड़ा है. सोनौली से पोखरा, फिर मुक्तिनाथ और अन्य पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले पर्यटक अब बहुत कम हो गए हैं.
भारत पर बढ़ी निर्भरता: आपदा का असर सिर्फ नेपाल के भीतर सड़क नेटवर्क तक सीमित नहीं है. चीन से जुड़े प्रमुख सीमा व्यापार मार्गों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है. चीन-नेपाल सीमा का जिरोंग बंदरगाह बाढ़ में क्षतिग्रस्त होने के बाद नेपाल के लिए दक्षिणी सीमा से आने वाली आपूर्ति का महत्व और बढ़ गया है. यही कारण है कि सोनौली पर ट्रकों की आवाजाही में कमी के बजाय बढ़ोतरी दिखाई दे रही है. भारत से आने वाला माल नेपाल के तराई बाजारों की जरूरत पूरी करने के साथ आगे पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है.
ट्रक चालक क्या बोले: सोनौली बार्डर पर रुके ट्रक चालक पृथ्वी और युद्धवीर का कहना है कि नेपाल में दाखिल होने की अनुमति न मिलने के कारण उन्हें बार्डर पर ही इंतजार करना पड़ रहा है. ट्रकों की कतार लगातार बढ़ती जा रही है. वह बार्डर पर ही खाना बना रहे हैं. नेपाल से पास मिलने का इंतजार वे कर रहे हैं. ट्रक चालकों का कहना है कि आपदा आने की वजह से रास्ते खराब हो गए हैं इस वजह से ट्रक आवागमन में समस्या आ रही है.
कारोबारियों का हो रहा नुकसान: नेपाल से कारोबार करने वाले भारतीय कारोबारी आलोक जोशी कहते हैं कि सोनौली फिलहाल नेपाल के लिए सिर्फ भारत से जुड़ने वाला सीमा बिंदु नहीं है. यह आपदा के बाद बदली हुई सप्लाई चेन और संकट में फंसे पर्यटन कारोबार दोनों का आईना बन गया है. उनका कहना है कि सीमा पार कर लेना ही पूरी आपूर्ति का समाधान नहीं है. पहाड़ों में बड़े वाहनों की आवाजाही बाधित होने से माल को छोटे वाहनों में भेजने की जरूरत बढ़ गई है. इससे एक ही सामान को गंतव्य तक पहुंचाने में अतिरिक्त वाहन, अतिरिक्त श्रम और अतिरिक्त समय लग रहा है. यही वजह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ढुलाई महंगी होने के साथ आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी दबाव बढ़ रहा है.
धीरे-धीरे कम होगा ट्रकों का लोड: कस्टम अधीक्षक सुधीर त्यागी ने बताया कि नेपाल जल प्रलय के बाद से भारतीय ट्रकों को धीरे-धीरे निकाला जा रहा है. नेपाल से भी आने वाले ट्रकों को आगे बढ़ाया जा रहा है. सोनौली बार्डर पर लगा ट्रकों का जाम अब काफी कम हो गया है. धीरे-धीर ट्रकों का लोड कम किया जाएगा. आपदा आने की वजह से ट्रकों को नेपाल में एंट्री रुक-रुक कर मिल रही हैं. रोड काफी खराब है इसलिए आवगमन प्रभावित हुआ है.
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