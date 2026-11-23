जनकपुरधाम-अयोध्या के बीच सीधी रेल सेवा की शुरुआत, बिहार के इन स्टेशनों पर होगा ठहराव
Saryu Kamala Express: जनकपुरधाम-अयोध्या कैंट के बीच चलने वाली ट्रेन का ठहराव बिहार के भी कई स्टेशनों पर होगा. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : November 23, 2026 at 3:09 PM IST
पटना: जनकपुरधाम और अयोध्या कैंट के बीच सीधी रेल सेवा की शुरुआत होने जा रही है. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह ने नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' को हरी झंडी दिखाई. भारत से नेपाल के बीच चलने सीधे वाली यह एकमात्र ट्रेन है. इस ट्रेन का बिहार के कई स्टेशनों पर ठहराव होगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भारत-नेपाल ट्रेन सेवा शुरू होने पर खुशी जाहिर की है.
किन स्टेशनों पर होगा ठहराव?
जनकपुरधाम और अयोध्या कैंट के बीच चलने वाली ट्रेन का ठहराव बिहार के कई स्टेशनों पर भी होगा. ट्रेन जयनगर, मधुबनी, शीशो (दरंभंगा), सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर और अयोध्याधाम में रुकेगी. ट्रेन का प्राथमिक रखरखाव जयनगर में होगा, जबकि नरकटियागंज और गोरखपुर में पानी भरने की व्यवस्था होगी.
जनकपुरधाम से कब खुलेगी ट्रेन?
ट्रेन संख्या 15595 हर शनिवार दोपहर 1:10 बजे जनकपुर धाम से रवाना होगा. दोपहर 2:10 बजे जयनगर, शाम 7 बजे सीतामढ़ी, रात 10:50 बजे नरकटियागंज, सुबह 3.55 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. यह ट्रेन रविवार सुबह 8:10 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी.
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi और नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री श्री @PM_nepal ने सरयू-कमला एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। यह नई रेल सेवा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। #IndiaNepalRailConnectivity https://t.co/CbA94P9YE8— Ministry of Railways (@RailMinIndia) November 23, 2026
अयोध्या से कब खुलेगी ट्रेन?
वापसी में ट्रेन संख्या 15596 हर सोमवार शाम 5:50 बजे अयोध्या कैंट से रवाना होगी. रात 10:13 बजे, गोरखपुर, 1:50 बजे नरकटियागंज और मंगलवार सुबह 4:42 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी. यह ट्रेन दोपहर 12:40 बजे जनकपुरधाम पहुंचेगी. जयनगर में इस ट्रेन का ठहराव 8:45 से 10:45 बजे तक रहेगा.
वेटिंग और RAC टिकट नहीं मिलेगा
जनकपुरधाम और अयोध्या कैंट के बीच चलने वाली इस ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि इसमें आरएसी या वेटिंग टिकट की सुविधा नहीं होगी. यानी सिर्फ कन्फर्म टिकट ही मिलेंगे. 17 कोच वाली ये ट्रेन करीब 604 किलोमीटर की दूरी तय करेगी.
जनकपुरधाम और अयोध्या कैंट के बीच सीधी रेल सेवा की शुरुआत भारत और नेपाल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे माता जानकी की पावन भूमि और प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि के बीच श्रद्धालुओं एवं यात्रियों का आवागमन सुगम होगा तथा पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क को नई मजबूती मिलेगी। इस जनहितकारी पहल के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी, नेपाल के प्रधानमंत्री श्री @ShahBalen जी एवं केंद्रीय रेल मंत्री श्री @AshwiniVaishnaw जी का हार्दिक आभार। @PM_nepal_ #Ayodhya #Janakpur #IndiaNepalFriendship #RailConnectivity— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 23, 2026
ट्रेन में 17 कोच
इनमें सात शयनयान श्रेणी, तीन वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, तीन वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी और दो वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के कोच होंगे. इसके अलावे एक जनरेटर सह लगेज यान और एक एलएसएलआरडी कोच भी लगाया जाएगा.
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