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जनकपुरधाम-अयोध्या के बीच सीधी रेल सेवा की शुरुआत, बिहार के इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

जनकपुरधाम अयोध्या धाम ट्रेन सेवा की शुरुआत ( ETV Bharat )

पटना: जनकपुरधाम और अयोध्या कैंट के बीच सीधी रेल सेवा की शुरुआत होने जा रही है. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह ने नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' को हरी झंडी दिखाई. भारत से नेपाल के बीच चलने सीधे वाली यह एकमात्र ट्रेन है. इस ट्रेन का बिहार के कई स्टेशनों पर ठहराव होगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भारत-नेपाल ट्रेन सेवा शुरू होने पर खुशी जाहिर की है.

किन स्टेशनों पर होगा ठहराव?

जनकपुरधाम और अयोध्या कैंट के बीच चलने वाली ट्रेन का ठहराव बिहार के कई स्टेशनों पर भी होगा. ट्रेन जयनगर, मधुबनी, शीशो (दरंभंगा), सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर और अयोध्याधाम में रुकेगी. ट्रेन का प्राथमिक रखरखाव जयनगर में होगा, जबकि नरकटियागंज और गोरखपुर में पानी भरने की व्यवस्था होगी.