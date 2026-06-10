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गलियों में इतिहास की गूंज! उज्जैन के इस इलाके में मौजूद है मुगल और मराठाओं के जमाने का तोपखाना

उज्जैन में मुगल-मराठाओं ने महाकाल मंदिर के पास बनाया था तोपखाना, जहां रहती थीं सैनिकों की टुकड़ियां. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

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उज्जैन का गौरवशाली सैन्य अतीत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 10:00 PM IST

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उज्जैन: बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन केवल मंदिरों और आध्यत्मिक परंपराओं का ही शहर नहीं है, बल्कि ये मालवा की राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था. इसके प्रमाण आज भी शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूद अति प्राचिन धरोहरों और बस्तियों के नाम से प्रमाणित होता है.

उज्जैन का गौरवशाली सैन्य अतीत

आज उन्हीं नामों में से एक तोपखाना से आपको परिचित कराएंगे, जहां कभी सैनिकों की टुकड़ियां, घोड़ों की टापें और तोपों के तैयारियों की हलचल रहा करती थी. उज्जैन का अति प्रसिद्ध क्षेत्र तोपखाना आज भी अपने गौरवशाली सैन्य अतीत की याद को जीवित रखे हुए हैं. जहां अब बच्चों की आवाजें, रोजमर्रा का जीवन और व्यापारिक हलचल दिखाई पड़ती है.

पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित भगवती लाल राजपुरोहित से बातचीत (ETV Bharat)

तोपखाना क्यों पड़ा नाम?

शिक्षा और इतिहास के क्षेत्र में पद्म श्री अवॉर्ड से सम्मानित भगवती लाल राजपुरोहित ने ईटीवी भारत से तोपखाना क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास पर विस्तार से बातचीत की है. भगवती लाल राजपुरोहित ने कहा, "मुगल और मराठा शासन के दौर में शहर के अलग-अलग हिस्सों का उपयोग प्रशासनिक और सैन्य कार्यों के लिए किया जाता था. इसलिए श्री महाकाल मंदिर के पास स्थित बसी बस्ती का नाम तोपखाना पड़ गया. तोपखाना वह स्थान कहलाता था जो शासकों द्वारा किलों और छावनियों के आस-पास बनाये जाते थे."

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मुगल-मराठाओं ने इस क्षेत्र में बनाया था तोपखाना (ETV Bharat)

औपनिवेशिक काल में ऐसा होता था बस्तियों का नाम

उन्होंने आगे कहा, "मध्यकाल और औपनिवेशिक काल में मोहल्लों, बस्तियों के नाम आम तौर पर सैन्य उपयोग जैसे तोपखाना, पलटन, छावनी के नाम से रखे जाते थे, राजपरिवार के लिए शाहगंज, नवाबगंज, बेगमबाग जैसे नाम रखने का चलन था. प्रशासनिक केंद्र के लिए सदर, कचहरी के नाम, व्यापारिक केंद्रों के लिए गंज, मंडी, बाजार के नाम और धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों का अपने-अपने महत्व अनुसार नामकरण होता आया है. इस कारण आज भी पुराने शहर और उनके नाम सुनते ही इतिहास और उसकी झलक सामने आ जाती है."

देश के कई शहरों में जीवित है तोपखाना

भगवती लाल आगे बताते हैं, "मुगल और मराठा शासनकाल के दौरान श्री महाकाल मंदिर के पास महाराजवाड़ा भी बन कर तैयार हुआ, जो आज हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित है, यहां शासक रुका करते थे और सैन्य टुकड़ियों के विश्राम स्थल, शास्त्रागार, तोपों का भंडारण तोपखाना क्षेत्र में किया जाता था. यही कारण है कि आज तक इसका नाम जीवित है. हालांकि सिर्फ उज्जैन ही नहीं बल्कि भारत के कई अन्य शहर जैसे इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, ग्वालियर व अन्य जगह तोपखाना नाम की बस्तियां आज भी जीवित है.

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वर्तमान में तोपखाना क्षेत्र व्यापार का केंद्र (ETV Bharat)

वर्तमान में तोपखाना क्षेत्र व्यापार का केंद्र

शहर के तोपखाना इलाके में करीब 15000 के आस-पास लोग रहते हैं, ये क्षेत्र आज श्री महाकाल मंदिर जाने के मुख्य मार्गो में से एक है. इसके अलावा व्यापारिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है. हेरिटेज वॉक के दौरान जब आप इस क्षेत्र की गलियों से गुजरते हैं तो महसूस होता है कि गलियों, मोहल्लों बस्तियों के नाम केवल पहचान नहीं होते, बल्कि वे अपने भीतर इतिहास के कई अध्याय संजोय रखते है. जो स्थान आज एक सामान्य रियायशी इलाके के रूप में दिखता है. वह कभी सैनिकों की आवाजाही और युद्ध तैयारियों का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था.

मराठा राजधानी होने से बड़ा सैन्य वैभव

उज्जैन सदियों तक मालवा क्षेत्र का प्रमुख राजनीतिक, धार्मिक और व्यापारिक केंद्र रहा है. 1730 से 1818 में मराठा शासन विशेषकर सिंधिया राजवंश राणोजी सिंधिया की राजधानी था. उस वक्त ही यह शहर सैन्य दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहा है. इतिहास के जानकार बताते हैं कि देवी अहिल्याबाई के समय की राम जनार्दन मंदिर क्षेत्र में भी तोपों का भंडारण किया जाता था. गढ़कालिका क्षेत्र तक तोप लाने और ले जाने का काम हुआ करता था.

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