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उत्तराखंड में अगले 24 घंटे रहें सावधान, मौसम विभाग ने दो दिन के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट

मौसम बदलेगा ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड मे मौसम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज दोपहर जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार अगले 24 घंटे तक येलो अलर्ट रहेगा. 24 घंटे का येलो अलर्ट आज 14 मार्च की दोपहर 1:45 बजे से 15 मार्च 2026 के 1:45 बजे तक के लिए है. उधर राज्य मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 15 और 16 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया येलो अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस येलो अलर्ट के दौरान राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और तूफान आने का पूर्वानुमान है. इन स्थानों में उत्तरकाशी के बड़कोट और पुरोला चमोली जिले के जोशीमठ, बदरीनाथ, उर्गम घाटी और थराली शामिल हैं. बागेश्वर जिले में कपकोट और पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी और बेरीनाग को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आ सकता है.