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उत्तराखंड में अगले 24 घंटे रहें सावधान, मौसम विभाग ने दो दिन के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट

IMD ने उत्तराखंड में मौसम का येलो अलर्ट जारी किया है, आज दोपहर 1:45 PM से 15 मार्च 2026 के 1:45 बजे तक है अलर्ट

UTTARAKHAND ORANGE ALERT
मौसम बदलेगा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 14, 2026 at 3:48 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड मे मौसम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज दोपहर जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार अगले 24 घंटे तक येलो अलर्ट रहेगा. 24 घंटे का येलो अलर्ट आज 14 मार्च की दोपहर 1:45 बजे से 15 मार्च 2026 के 1:45 बजे तक के लिए है. उधर राज्य मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 15 और 16 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है

भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया येलो अलर्ट: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस येलो अलर्ट के दौरान राज्य के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और तूफान आने का पूर्वानुमान है. इन स्थानों में उत्तरकाशी के बड़कोट और पुरोला चमोली जिले के जोशीमठ, बदरीनाथ, उर्गम घाटी और थराली शामिल हैं. बागेश्वर जिले में कपकोट और पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी और बेरीनाग को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आ सकता है.

उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र का भी अलर्ट: दूसरी तरफ उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने भी बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है. आज से लेकर 19 मार्च तक उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है. वहीं इस दौरान तीन दिन मैदानी जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है.

UTTARAKHAND ORANGE ALERT
मौसम का अलर्ट (Courtesy: Meteorological Department)

उत्तराखंड मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने 15 और 16 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. रविवार 15 मार्च को हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और चंपावत जिलों में कहीं-कहीं भारी गर्जना के साथ बादल शोर मचाएंगे. इस दौरान बिजली भी गिरेगी. तूफान के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है. पहाड़ी जिलों में कहीं-कहीं वर्षा के तेज दौर आएंगे.

मैदान इलाकों के लिए है अलर्ट: उधर सोमवार 16 मार्च को हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और चंपावत जिलों में फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान बिजली गिरने, तूफान आने और ओलावृष्टि का अलर्ट है. तूफान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा. पहाड़ी जिलों में कहीं-कहीं तेज बारिश होगी.

17 मार्च को मौसम शांत रहेगा. 18 मार्च को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बिजली गिरने और तूफाने आने की आशंका है.
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