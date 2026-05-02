इंडिया लिटरेसी बोर्ड ने लागू की नई छात्रवृत्ति योजना, जानिए 10वीं औऱ 12वीं की टॉपर छात्रा को कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप
प्रथम श्रेणी परिणाम लाने वाले विद्यार्थियों को 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस' प्रदान किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 10:17 PM IST
लखनऊ : इंडिया लिटरेसी बोर्ड ने वेल्दी फिशर चिल्ड्रेन्स अकादमी के मेधावियों को सम्मानित करते हुए नई छात्रवृत्ति योजना लागू की है. यूपी बोर्ड में विद्यालय टॉप करने वाली उम्मे हबीबा को 3000 प्रतिमाह स्कॉलरशिप दी जाएगी. साक्षरता निकेतन में आयोजित इस समारोह में बोर्ड के अध्यक्ष संजय आर. भूसरेड्डी ने शत-प्रतिशत प्रथम श्रेणी परिणाम लाने वाले विद्यार्थियों को 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस' प्रदान किया और विद्यालय में स्मार्ट क्लास व स्पोर्ट्स सुविधाओं के विस्तार की जानकारी दी.
शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यालय का प्रदर्शन बेहद गौरवशाली रहा है. हाईस्कूल की परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम से सम्मिलित हुए सभी 46 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं. उम्मे हबीबा 88.8% अंक पाकर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया. नाजिश परवीन 88.3% अंक के साथ द्वितीय स्थान, पलक चौरसिया 87.2% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान हासिल किया.
मेधावियों को हर महीने मिलेगी आर्थिक मदद : अध्यक्ष संजय आर. भूसरेड्डी ने घोषणा की कि अब से यूपी बोर्ड परीक्षा में प्रदेश स्तर और विद्यालय स्तर पर टॉप करने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 2 वर्ष तक छात्रवृत्ति दी जाएगी.
- कक्षा-10 के टॉपर: 3,000 प्रति माह
- कक्षा-12 के टॉपर: 5,000 प्रति माह
इसी क्रम में विद्यालय की टॉपर उम्मे हबीबा को अगले 2 वर्षों के लिए कुल 72,000 की छात्रवृत्ति सीधे बैंक खाते में देने की घोषणा की गई. साथ ही द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली नाजिश परवीन को 10,000 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली पलक चौरसिया को 7,000 नकद व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया.
आधुनिक सुविधाओं से लैस हुआ परिसर : UP RERA के अध्यक्ष और बोर्ड के मुखिया भूसरेड्डी ने बताया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए परिसर में फुटबॉल ग्राउंड और बास्केटबॉल कोर्ट तैयार किए गए हैं. पढ़ाई को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट बोर्ड और कंप्यूटर नेटवर्किंग की उन्नत व्यवस्था की गई है.
कम फीस में उच्च शिक्षा का संकल्प : बोर्ड की निदेशक व सचिव सन्ध्या तिवारी से.नि. IAS ने कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा देना है. विद्यालय में फीस बेहद कम रखी गई है ताकि प्रतिभा को संसाधनों की कमी न खले.
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