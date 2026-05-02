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इंडिया लिटरेसी बोर्ड ने लागू की नई छात्रवृत्ति योजना, जानिए 10वीं औऱ 12वीं की टॉपर छात्रा को कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप

टॉपर छात्रा को किया गया सम्मानित. ( Photo Credit; ETV Bharat )