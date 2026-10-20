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आज हरियाणा में जलेगा देश का सबसे बड़ा रावण, पंचकूला में 625 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा की कमान, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

India largest Ravana effigy ( ETV Bharat )

पंचकूला: दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए पंचकूला पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के व्यापक प्रबंध किए जाने की बात कही गई है. पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन के निर्देशों पर शहरभर में पुलिस बल की तैनाती, विशेष नाकाबंदी, गश्त और यातायात प्रबंधन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. दशहरा उत्सव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस विभाग ने पूरी तरह सतर्क रहने का दावा किया है.

डीसीपी ने किया दशहरा ग्राउंड का निरीक्षण: डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह ने आज सेक्टर-5 स्थित दशहरा ग्राउंड का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर संबंधित पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि दशहरा पर्व के दौरान पंचकूला में कुल 625 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी. इसके अलावा चार एसीपी स्तर के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है. शालीमार ग्राउंड के आसपास 7 विशेष नाके स्थापित किए गए हैं. जबकि दशहरा ग्राउंड, प्रवेश एवं निकास मार्गों, होटलों, बस स्टैंड और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.