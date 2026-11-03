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देश का सबसे बड़ा मनोरंजन पार्क बनेगा लखनऊ में, 2000 करोड़ की लागत से बनेगा पार्क!

देश का सबसे बड़ा मनोरंजन पार्क बनेगा लखनऊ में. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में देश का सबसे बड़ा एम्यूजमेंट यानी मनोरंजन उद्यान बनेगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) प्रबंध नगर योजना में 322 हेक्टेयर (796 एकड़) जमीन पर सबसे बड़ा थीम बेस्ड पार्क बनाने की दिशा में बढ़ा है. केरल की संस्था ने एलडीए में प्रजेंटेशन भी दे दिया है.

प्राधिकरण इस प्रस्ताव को जल्द बोर्ड बैठक में रखेगा. बोर्ड से मंजूरी मिलते ही डीपीआर बनाने का काम शुरू होगा.

देश का सबसे बड़ा मनोरंजन पार्क मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर खोपोली में है, जो 330 एकड़ में फैला है. लखनऊ में बनने वाला पार्क उससे ढाई गुना बड़ा होगा. प्रस्तावित पार्क गोमती नगर विस्तार स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क से चार गुना बड़ा होगा, पार्क को सोलर एनर्जी पर चलाने और जीरो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर विकसित करने का भी प्रस्ताव है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने स्थल निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया. उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराए जाएं. साथ ही, निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए. आकर्षण का नया केंद्र बनेगा प्ले फाउंटेन उपाध्यक्ष ने बताया कि लोहिया पार्क में प्ले फाउंटेन एवं चिल्ड्रेन प्ले एरिया का निर्माण कार्य किया जा रहा है. बच्चों के मनोरंजन के लिए फाउंटेन में म्यूजिक व कलरफुल लाइट की व्यवस्था है. साथ ही, बच्चों के खेलने के लिए मल्टी एक्टिविटी झूले भी लगाए जा रहे है.