भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कल से, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद करेंगे उद्घाटन, जानिए कैसे मिलेंगे टिकट

दिल्ली के भारत मंडपम में शुक्रवार से शुरू होने जा रहे 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) की तैयारियां पूरी हो गई हैं.

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2025
अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 13, 2025 at 8:30 PM IST

नई दिल्ली: भारत मंडपम में शुक्रवार से शुरू होने जा रहे 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) की तैयारियां पूरी हो गई हैं. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद कल शाम साढ़े पांच बजे ऑडिटोरियम एक में ट्रेड फेयर का उद्घाटन करेंगे. लेकिन, इससे पहले सोमवार को हुए लाल किला बम धमाके के बाद ट्रेड फेयर में सुरक्षा को लेकर अधिक ध्यान दिया जा रहा है.

ट्रेड फेयर अधिक भीड़ रहती है और वीकेंड पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए आयोजन स्थल भारत मंडपम व उसके आसपास और वहां आने वाले लोगों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस और अर्ध सैनिक बलों के जवान नजर रख रहे हैं. साथ ही पहली बार एंटी ड्रोन जैमर की व्यवस्था की गई है. ट्रेड फेयर में बिजनेसमैन और आम लोगों को गेट नंबर 3, 4, 6 और 10 से एंट्री मिलेगी. शुरू के 5 दिन बिजनेस डे के रहेंगे.

दिल्ली का भारत मंडपम
दिल्ली का भारत मंडपम (ETV Bharat)

फेयर में इस बार भी सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस के जवान हालातों पर नजर रखेंगे. भारत मंडपम और उसके बाहर मथुरा रोड और रिंग रोड तक कई वॉच टावरों से भी निगरानी रखी जाएगी. वॉच टावरों की संख्या बढ़ाई जा रही है. आईटीपीओ के जनरल मैनेजर शंकरानंद भारती ने बताया कि सुरक्षा इंतजामों में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होगी. सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं.

सिक्योरिटी पर है पूरा फोकस: 14 तारीख से शुरू हो रहे ट्रेड फेयर में सुरक्षा के अन्य इंतजामों के साथ इंटेलिजेंस पर अधिक फोकस रखा जा रहा है. इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की एक टीम भारत मंडपम में तैनात रहेगी. लाल किला बम धमाके के बाद आईटीपीओ और दिल्ली पुलिस के बीच हर रोज सिक्योरिटी को लेकर अधिकारियों के बीच बैठकें हो रही हैं.

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2025
अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 (ETV Bharat)

55 मेट्रो स्टेशन पर मिलेंगे टिकट, ये होंगी टिकट की दरें: व्यावसायिक दिनों में ट्रेड फेयर की टिकट एडल्ट्स के लिए 500 रुपये रखी गई है. जबकि सामान्य दिनों में 80 रूपये और वीकेंड या छुट्टी वाले दिन 150 रुपये रखी गई हैं. आईटीपीओ के अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो के 55 स्टेशनों पर ऑफलाइन माध्यम से टिकटों की बिक्री होगी. इनमें रेड लाइन के 12 स्टेशन, ब्लू लाइन के 16, येलो लाइन के 11 स्टेशन, ग्रीन लाइन के तीन, वायलेट लाइन के 7, पिंक लाइन के 5, मजेंटा लाइन के 4 और ग्रे लाइन व एयरपोर्ट लाइन के एक-एक मेट्रो स्टेशन शामिल हैं.

इसके अलावा, डीएमआरसी के सारथी ऐप से भी ऑनलाइन टिकट खरीदे जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि भारत मंडपम के किसी भी प्रवेश द्वार पर टिकट की बिक्री नहीं की जाएगी. वहीं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए 19 नवंबर से निःशुल्क प्रवेश मिलेगा.

ये 11 देश भी होंगे शामिल: थाईलैंड, मलेशिया, स्वीडन, चीन, दक्षिण कोरिया, तुर्की, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, लेबनान और ट्यूनीशिया सहित 11 देश अंतर्राष्ट्रीय मंडप में अपने उत्पाद और नवाचार प्रस्तुत कर रहे हैं. भाग लेने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक हॉल में अपनी विशिष्ट क्षमताओं, शिल्प और नवाचारों का प्रदर्शन कर रहे हैं. बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य हैं, जबकि झारखंड को फोकस राज्य के रूप में नामित किया गया है.

किस हॉल में क्या होगा:

हॉल नंबर एक ग्राउंड फ्लोर 1: बिहार (भागीदार राज्य), अंतर्राष्ट्रीय मंडप जिसमें थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, स्वीडन, तुर्की, चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया, मिस्र, लेबनान, ट्यूनीशिया और तिब्बती चैंबर ऑफ कॉमर्स की भागीदारी है. प्रमुख प्रदर्शकों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय शामिल हैं.

हॉल 2 और तीन में: भागीदार राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आयुष मंत्रालय. इसके साथ ही हॉल 3 में महाराष्ट्र (साझेदार राज्य), झारखंड (फोकस राज्य), ट्राइफेड, सेबी, एनसीईआरटी और पीएमबीआई के भी पैवेलियन होंगे.

हॉल 4, 5 और 6: मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और वित्तीय संस्थान जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, एलआईसी, भारतीय स्टेट बैंक, ईपीएफओ, रेल मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय. हॉल 6 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कॉयर बोर्ड, एमएसएमई मंत्रालय और माई गवर्नमेंट.

हॉल 8-10 और 11: हॉल आठ और 10 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सरस आजीविका मेला लगाया जा रहा है. वहीं, हॉल 11 में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ, जूते, घड़ियाँ और वस्त्र कम्पनियों के पवेलियन होंगे.

हॉल 12 और 12ए और 14: हॉल 12 और 12ए में मसाला बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, चाय बोर्ड और प्रसंस्कृत खाद्य, हस्तशिल्प और गृह सज्जा प्रदर्शित करने वाले स्टार्ट-अप को प्रदर्शित किया जाएगा. जबकि हॉल 14 में सीएससी ई-गवर्नेंस सेवाएँ, एफडीडीआई, सौंदर्य एवं कॉस्मेटिक उत्पाद, आभूषण और बहु-उत्पाद को प्रदर्शित किया जाएगा.

