भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कल से, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद करेंगे उद्घाटन, जानिए कैसे मिलेंगे टिकट

नई दिल्ली: भारत मंडपम में शुक्रवार से शुरू होने जा रहे 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) की तैयारियां पूरी हो गई हैं. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद कल शाम साढ़े पांच बजे ऑडिटोरियम एक में ट्रेड फेयर का उद्घाटन करेंगे. लेकिन, इससे पहले सोमवार को हुए लाल किला बम धमाके के बाद ट्रेड फेयर में सुरक्षा को लेकर अधिक ध्यान दिया जा रहा है.

ट्रेड फेयर अधिक भीड़ रहती है और वीकेंड पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए आयोजन स्थल भारत मंडपम व उसके आसपास और वहां आने वाले लोगों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस और अर्ध सैनिक बलों के जवान नजर रख रहे हैं. साथ ही पहली बार एंटी ड्रोन जैमर की व्यवस्था की गई है. ट्रेड फेयर में बिजनेसमैन और आम लोगों को गेट नंबर 3, 4, 6 और 10 से एंट्री मिलेगी. शुरू के 5 दिन बिजनेस डे के रहेंगे.

फेयर में इस बार भी सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस के जवान हालातों पर नजर रखेंगे. भारत मंडपम और उसके बाहर मथुरा रोड और रिंग रोड तक कई वॉच टावरों से भी निगरानी रखी जाएगी. वॉच टावरों की संख्या बढ़ाई जा रही है. आईटीपीओ के जनरल मैनेजर शंकरानंद भारती ने बताया कि सुरक्षा इंतजामों में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होगी. सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं.

सिक्योरिटी पर है पूरा फोकस: 14 तारीख से शुरू हो रहे ट्रेड फेयर में सुरक्षा के अन्य इंतजामों के साथ इंटेलिजेंस पर अधिक फोकस रखा जा रहा है. इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की एक टीम भारत मंडपम में तैनात रहेगी. लाल किला बम धमाके के बाद आईटीपीओ और दिल्ली पुलिस के बीच हर रोज सिक्योरिटी को लेकर अधिकारियों के बीच बैठकें हो रही हैं.

55 मेट्रो स्टेशन पर मिलेंगे टिकट, ये होंगी टिकट की दरें: व्यावसायिक दिनों में ट्रेड फेयर की टिकट एडल्ट्स के लिए 500 रुपये रखी गई है. जबकि सामान्य दिनों में 80 रूपये और वीकेंड या छुट्टी वाले दिन 150 रुपये रखी गई हैं. आईटीपीओ के अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो के 55 स्टेशनों पर ऑफलाइन माध्यम से टिकटों की बिक्री होगी. इनमें रेड लाइन के 12 स्टेशन, ब्लू लाइन के 16, येलो लाइन के 11 स्टेशन, ग्रीन लाइन के तीन, वायलेट लाइन के 7, पिंक लाइन के 5, मजेंटा लाइन के 4 और ग्रे लाइन व एयरपोर्ट लाइन के एक-एक मेट्रो स्टेशन शामिल हैं.