दिल्ली में जनता के लिए खोला गया भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, Entry के लिए इस बार लगेंगे इतने रुपये
इस बार आईआईटीएफ इसलिए भी खास है क्योंकि विभिन्न राज्यों के साथ कई देशों के उत्पादों के भी स्टॉल लगाए गए हैं.
Published : November 19, 2025 at 8:57 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित 44 वे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर को बुधवार से जनता के लिए खोल दिया गया. पहले ही दिन भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और मेले का आनंद उठाते नजर आए. इस बार प्रदर्शनी में 30 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सहित 12 देशों की कंपनियों के स्टॉल लगाए गए हैं. इस बार भी एंट्री टिकट में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है. सामान्य दिनों में एक टिकट की कीमत (व्यस्क) 90 रुपये और (बच्चा) 40 रुपये होगी.
वहीं वीकेंड और हॉलीडे वाले दिन वयस्कों के लिए एक टिकट 150 रुपये और बच्चे का टिकट 60 रुपये में लिया जा सकता है. इस दौरान कई लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए. अपने परिवार के साथ ट्रेड फेयर घूमने आई दिशा ने बताया यहां पर बिकने वाले सामानों पर अच्छा ऑफर मिलता है, इसलिए कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा सामान यहां से खरीद कर ले जाया जाए.
विभिन्न राज्यों के व्यंजन चखने का मौका: वहीं लीना ने बताया कि मुझे हर वर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का बेसब्री से इंतजार रहता है. यहां एक ही जगह पर देशभर के लोग अपने राज्य के प्रमुख चीजों की प्रदर्शनी लगाते हैं. कपड़ों और आभूषणों के मामले में भी यह मेला बेहद खास होता है. इसके अलावा विभिन्न राज्यों के लजीज व्यंजनों का जायका चखने का भी मौका मिलता है.
कई देशों की चीजें प्रदर्शित: उनके अलावा दिल्ली की वीना ने बताया कि उनको पहली बार व्यापार मेला घूमने का मौका मिला. उन्होंने कहा, मेले में आकर बहुत अच्छा लगा. मैंने जमकर शॉपिंग की. एक ही जगह पर देश के सभी राज्य और अन्य कुछ देशों का सामान देखने का मौका मिला. उधर गाजियाबाद से आए शांतनु ने बताया कि शॉपिंग के अलावा टेक्निकल क्षेत्र का अच्छा अनुभव हुआ. सुबह 10 बजे ही अपने दोस्तों से साथ मेला स्थल पहुंच गया था. यहां सबसे अच्छा डिफेंस. हॉल लगा, क्योंकि इसमें भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों को प्रदर्शित किया गया है.
