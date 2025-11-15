ETV Bharat / state

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर: जानिए किस थीम और डिजाइन पर बना है किस राज्य का पवेलियन

दिल्ली के पवेलियन को लाल किला के डिजाइन में बनाया गया है. लाल किले जैसे गुंबद और जिस तरह से गेरुआ रंग के पत्थर की बाउंड्री लाल किले की है बिल्कुल उसी डिजाइन में दिल्ली का पवेलियन बनाया गया है. पवेलियन के गेट के ऊपर बिल्कुल लाल किले के गुंबद की तरह ही गुम्मद बनाए गए हैं और बीच में तिरंगा लगाया गया है जैसा कि लाल किले पर देखने को मिलता है. वहीं, अगर राजस्थान के पवेलियन की बात करें तो राजस्थान के पवेलियन में के डिजाइन में हवा महल को शामिल किया गया है. हवा महल को राजस्थान पवेलियन के बिल्कुल मुख्य द्वार के नजदीक दर्शाया गया है और उसे एक भव्य रूप दिया गया है. साथ ही महाराणा प्रताप की प्रतिमा को भी पैवेलियन के डिजाइन में शामिल किया गया है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शुक्रवार से शुरू हुए इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में 31 से ज्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं. इन सभी के अपने-अपने पवेलियन (मंडप) बनाए गए हैं. हर पवेलियन को अपनी अपनी थीम पर डिजाइन किया गया है. अगर हम सबसे पहले दिल्ली के पवेलियन की बात करें तो दिल्ली के पेवेलियन की थीम या डिजाइन लाल किला पर आधारित है.

बिहार पवेलियन के डिजाइन में शामिल है महाबोधि मंदिर: अगर हम बिहार के पवेलियन की बात करें तो बिहार के पवेलियन के डिजाइन में गया जी का महाबोधि मंदिर का डिजाइन शामिल किया गया है. बिहार के बड़े पवेलियन को भी भव्य रूप से डिजाइन किया गया है. इस पवेलियन की जो बाउंड्री है उस पर मधुबनी पेंटिंग की गई है और पेंटिंग के माध्यम से बिहार के तीर्थ स्थलों को भी दर्शाया गया है. महाराष्ट्र के पवेलियन में महाराष्ट्र के जो 12 दुर्ग हैं उन दुर्ग को भी प्रदर्शित किया गया है. पवेलियन के अंदर दुर्ग की रिप्लिकाओं को दिखाया गया है. इनमें शिवनेरी, रायगढ़, सुवर्णदुर्ग, लोहगढ़, पन्हाला, जिंजी, साल्हेर, खांदेरी, प्रतापगढ़, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग और राजगढ़ शामिल हैं. हालांकि, महाराष्ट्र के पवेलियन में किसी किले के डिजाइन का इस्तेमाल नहीं किया गया है.

दिल्ली पवेलियन को लाल किला के डिजाइन (ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश पवेलियन (ETV Bharat)

हर पवेलियन में अलग अलग डिजाइन: महाराष्ट्र के पवेलियन में शिवाजी महाराज को प्रमुखता दी गई है. पवेलियन के गेट पर ही शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है. इसी तरह उत्तर प्रदेश के पवेलियन को भव्य रूप से डिजाइन किया गया है. लेकिन, किसी किले का डिजाइन इसमें शामिल नहीं किया गया है. उत्तर प्रदेश के पवेलियन के अंदर मुख्य रूप से एक जिला एक उत्पाद को प्रदर्शित किया गया है.

राजस्थान पवेलियन (ETV Bharat)

असम के पेवेलियन की बात करें तो असम के पवेलियन के डिजाइन में गैंडा को शामिल किया गया है. असम पवेलियन के मुख्य द्वार पर ही गैंडा को प्रदर्शित किया गया है, जो वहां का राज्य पशु है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और नागालैंड के पवेलियन में वहां के डिजाइन में वहां की संस्कृतियों और परंपराओं को दर्शाया गया है. इनमें किसी किले के डिजाइन को शामिल नहीं किया गया है. वहीं, झारखंड के पवेलियन में बिरसा मुंडा को प्रमुखता दी गई है. उनकी एक बड़ी प्रतिमा झारखंड पवेलियन में स्थापित की गई है, जहां से बिरसा मुंडा के प्रति झारखंड के लोगों के आस्था और लगाओ को प्रदर्शित किया जा रहा है.



