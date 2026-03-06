ETV Bharat / state

T20 World Cup के फाइनल में भारत, खास से लेकर आम लोगों ने लगाए INDIA INDIA के नारे

टी-20 विश्वकप के सेमीफाइनल मुकाबले में आज शानदार और जुझारू प्रदर्शन करते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को पराजित कर भव्य अंदाज में फाइनल में प्रवेश किया है. भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने अद्भुत टीमवर्क, साहस और खेल कौशल का परिचय देते हुए पूरे देश को गर्व से भर दिया है. यह जीत केवल एक मैच की जीत नहीं, बल्कि हर भारतीय के आत्मविश्वास और तिरंगे की शान का प्रतीक है.Men in Blue को फाइनल मुकाबले के लिए ढेरों शुभकामनाएँ. भारत का तिरंगा यूं ही विश्व मंच पर गर्व से लहराता रहे और टीम इंडिया विजय का नया इतिहास रचे.

टीम इंडिया की इस शानदार जीत के बाद फैन्स और पूरा देश खुश है. छत्तीसगढ़ में भी टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न मनाया गया. प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव ने मैन इन ब्लू को बधाई दी है.

रायपुर: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए सेमीफाइनल में 18वां और 19वां ओवर टर्निंग प्वाइंट बना, जिसमें बुमराह और पंड्या ने कमाल की गेंदबाजी की. अक्षर पटेल के कैच ने पूरा मैच पलट दिया और भारत फाइनल में पहुंच गया.

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा जय हो!! INDIA…INDIA

T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में पहुँचने पर टीम इंडिया को बधाई. आज का मैच बहुत रोमांच से भरा था. अक्षर पटेल, तिलक वर्मा के शानदार कैच, हार्दिक-बुमराह के अंत में शानदार ओवर और शिवम दुबे का सधा हुआ अंतिम ओवर..इन सबकी भी जीत में बड़ी भूमिका है. फाइनल में जीत की शुभकामनाओं सहित सभी क्रिकेट प्रेमियों को पुनः बधाई.

भारतीय टीम इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंची

डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने लिखा- "टी20 वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को पराजित कर शानदार अंदाज़ में फाइनल में प्रवेश किया है. इस ऐतिहासिक जीत पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ.

संजू सैमसन की शानदार बल्लेबाज़ी, बुमराह की घातक गेंदबाज़ी हार्दिक के ऑल राउंड प्रदर्शन और अक्षर की कमाल की फील्डिंग ने मैच में जान डाल दी. पूरी टीम ने एकजुट होकर अद्भुत प्रदर्शन किया और जीत को यादगार बना दिया. अब फाइनल में भी इसी जज़्बे के साथ विजय पताका लहराने वाला है!.

विजय पथ पर बढ़ता भारत!

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा- "भारतीय क्रिकेट टीम के रणबांकुरों ने फिर से अपनी श्रेष्ठता का झंडा गाड़ दिया है. टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में अंग्रेजों को धूल चटाकर फाइनल मे प्रवेश किया है. सभी देशवासियों को बधाई एवं भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन एवं फाइनल मैच के लिए अग्रिम शुभकामनाएं."

T20 विश्व कप जीतने से बस एक कदम दूर

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और युवा नेता ओपी चौधरी ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ की. उन्होंने एक्स पर लिखा- "अद्भुत प्रदर्शन किया भारतीय टीम ने। सभी खिलाड़ियों का हार्दिक अभिनंदन, फाइनल मैच के लिए अग्रिम शुभकामनायें। जय हिंद!"