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भारत में बढ़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन की ऑपरेशनल स्पीड, 75 से 110 KMPH चलाने पर हो रहा काम

भारत 110 kmph तक की रफ़्तार से हाइड्रोजन ट्रेन चलाने पर कर रहा है काम, इंदौर में बोले रेलवे बोर्ड के चयरमैन.

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भारत में बढ़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन की ऑपरेशनल स्पीड (Source: ANI)
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By PTI

Published : September 6, 2026 at 9:15 PM IST

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इंदौर: रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO सतीश कुमार ने रविवार को कहा कि इंडियन रेलवे 120 kmph पर ट्रायल पूरा करने के बाद देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को 110 kmph तक की रफ़्तार से चलाने पर काम कर रहा है. कुमार ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, "हाइड्रोजन ट्रेन की ऑपरेशनल स्पीड अभी तक 75 kmph रखी गई है. हालांकि, 120 kmph की रफ़्तार के लिए ट्रायल पूरा हो चुका है. अब इसे ज़्यादा से ज़्यादा 110 kmph की रफ़्तार से चलाने की कोशिशें चल रही हैं."

हाइड्रोजन ट्रेन के टेक्निकल पहलुओं की हो रही जांच

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत चल रही है ताकि यह तय किया जा सके कि नई हाइड्रोजन ट्रेन किन रेल सेक्शन पर चलाई जा सकती है. साथ ही टेक्निकल पहलुओं और फ्यूल सप्लाई के इंतज़ामों की भी जांच की जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, जो हरियाणा में 89 km लंबे जींद-सोनीपत रूट पर चलती है.

हाइड्रोजन ट्रेन से कोई कार्बन एमिशन नहीं होता

पारंपरिक इलेक्ट्रिक ट्रेनों के उलट, जो ओवरहेड लाइनों से बिजली लेती हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेनसेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाता है, जिसमें पानी की भाप और गर्मी ही इसका एकमात्र बाय-प्रोडक्ट है. इसमें कोई कंबशन, धुआं और टेलपाइप कार्बन एमिशन नहीं होता है.

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हाइड्रोजन ट्रेन के टेक्निकल पहलुओं की हो रही जांच (ETV Bharat)

इस साल 11 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें मिलेंगी

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO सतीश कुमार ने कहा कि "देश की पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस अभी हावड़ा और कामाख्या (गुवाहाटी) के बीच चल रही है, जबकि ऐसी चार और ट्रेनें पूरी हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में उनका औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा. कुमार ने कहा कि रेलवे को इस साल 11 और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत 200 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें बनाई जा रही हैं और हर ट्रेन को पूरा होने में लगभग एक से डेढ़ साल लगेगा.

सिंहस्थ में रेलवे चलाएगा 100 से 125 स्पेशल ट्रेनें

अधिकारी के अनुसार, रेलवे 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ उत्सव के लिए 100 से 125 स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है और बड़े धार्मिक आयोजन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है. कुमार ने कहा कि ट्रेनों में चूहों की समस्या को दूर करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही मौजूदा सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए CCTV कैमरों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को जोड़ा जा रहा है.

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18,500 करोड़ रुपये की इंदौर-मनमाड रेलवे लाइन के बारे में, कुमार ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है, जिसे 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में मंज़ूरी मिली थी. उन्होंने कहा कि इस बड़े प्रोजेक्ट के चार से पांच साल में पूरा होने की उम्मीद है. कुमार ने सीनियर अधिकारियों के साथ इंदौर और उसके आसपास कई रेलवे प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया, जिसमें अलग-अलग रेल लाइनों का कंस्ट्रक्शन, इंदौर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शामिल है.

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