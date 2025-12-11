हकृवि में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संपन्न, डॉ. राजबीर गर्ग बोले- "भारत में 120 मिलियन मधुमक्खी कालोनियों की क्षमता"
हकृवि में 21 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ.इस दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि देश में 120 मिलियन मधुमक्खी कालोनियों की क्षमता है.
हिसार: हिसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (हकृवि) में बुधवार को ‘मधुमक्खियों एवं स्वदेशी परागणकों की जीव विज्ञान, पालन एवं प्रबंधन’ विषय पर आयोजित 21 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ.इस विशेष प्रशिक्षण में देश के नौ राज्यों से आए प्रतिभागियों ने सहभागिता की. समापन समारोह में विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉ. राजबीर गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए.
भारत में मधुमक्खी पालन के बड़े अवसर:अपने संबोधन में डॉ. राजबीर गर्ग ने कहा, “भारत में मधुमक्खी पालन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं. देश के लगभग 70 प्रतिशत पुष्प संसाधन अभी भी उपयोग में नहीं लाए जा रहे, जबकि ये मधुमक्खी पालन और परागण के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं. भारत में 120 मिलियन मधुमक्खी कालोनियां स्थापित की जा सकती हैं, जबकि वर्तमान में केवल 3.5 मिलियन कालोनियां ही उपलब्ध हैं, जो परागण की जरूरतों के मुकाबले काफी कम हैं.”
किसानों की आय में बढ़ोतरी की अपील: डॉ. गर्ग ने बताया, “परागण से मिलने वाला अप्रत्यक्ष लाभ, शहद और मोम से प्राप्त होने वाली आमदनी से 10 से 15 गुना अधिक होता है.” उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे यहां प्राप्त ज्ञान को अपने क्षेत्रों में लागू करें और वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन एवं परागणक संरक्षण को बढ़ावा दें. उन्होंने कहा कि, “कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय बढ़ाने में मधुमक्खी पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.”
विशेषज्ञों ने किसानों को दिए सुझाव: कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. एस.के. पाहुजा ने प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करें. उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन न केवल अतिरिक्त आय का स्रोत है, बल्कि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है.
38 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित: कीट विज्ञान विभाग की अध्यक्षा एवं कोर्स निदेशक डॉ. सुनीता यादव ने केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि, "अब तक विभाग 38 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर चुका है, जिनमें विभिन्न राज्यों से लगभग 678 प्राध्यापक और विशेषज्ञ भाग ले चुके हैं." कार्यक्रम में प्रशिक्षण संयोजक डॉ. दीपिका कलकल, डॉ. मनोज कुमार जाट, डॉ. विजय कुमार मिश्रा सहित विभाग के सभी कीट वैज्ञानिक उपस्थित रहे.
