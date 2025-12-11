ETV Bharat / state

हकृवि में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संपन्न, डॉ. राजबीर गर्ग बोले- "भारत में 120 मिलियन मधुमक्खी कालोनियों की क्षमता"

हिसार: हिसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (हकृवि) में बुधवार को ‘मधुमक्खियों एवं स्वदेशी परागणकों की जीव विज्ञान, पालन एवं प्रबंधन’ विषय पर आयोजित 21 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ.इस विशेष प्रशिक्षण में देश के नौ राज्यों से आए प्रतिभागियों ने सहभागिता की. समापन समारोह में विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉ. राजबीर गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए.

भारत में मधुमक्खी पालन के बड़े अवसर:अपने संबोधन में डॉ. राजबीर गर्ग ने कहा, “भारत में मधुमक्खी पालन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं. देश के लगभग 70 प्रतिशत पुष्प संसाधन अभी भी उपयोग में नहीं लाए जा रहे, जबकि ये मधुमक्खी पालन और परागण के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं. भारत में 120 मिलियन मधुमक्खी कालोनियां स्थापित की जा सकती हैं, जबकि वर्तमान में केवल 3.5 मिलियन कालोनियां ही उपलब्ध हैं, जो परागण की जरूरतों के मुकाबले काफी कम हैं.”

किसानों की आय में बढ़ोतरी की अपील: डॉ. गर्ग ने बताया, “परागण से मिलने वाला अप्रत्यक्ष लाभ, शहद और मोम से प्राप्त होने वाली आमदनी से 10 से 15 गुना अधिक होता है.” उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे यहां प्राप्त ज्ञान को अपने क्षेत्रों में लागू करें और वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन एवं परागणक संरक्षण को बढ़ावा दें. उन्होंने कहा कि, “कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय बढ़ाने में मधुमक्खी पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.”