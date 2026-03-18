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'भारत भाईचारे में पिछड़ गया है...'; पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने संविधान के मूल्यों पर उठाए सवाल

भाईचारा केवल शब्द नहीं, बल्कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना जरूरी है- हामिद अंसारी

हामिद अंसारी ने संविधान के मूल्यों पर उठाए सवाल
हामिद अंसारी ने संविधान के मूल्यों पर उठाए सवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 18, 2026 at 10:16 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की किताब लॉन्चिंग कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देश की सामाजिक स्थिति और विदेश नीति पर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत संविधान में दिए गए ‘फ्रेटरनिटी’ यानी भाईचारे के सिद्धांत को लागू करने में नाकाम रहा है.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हामिद अंसारी ने जवाहर लाल नेहरू के स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक भाषण का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि उस समय देश ने मानवता के साथ एक 'ट्रस्ट' यानी वादा किया था. अंसारी ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा जैसे चार मूल सिद्धांत शामिल हैं, लेकिन “पिछले 75 वर्षों में हमने पहले तीन पर कुछ काम किया, मगर भाईचारे के मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई.”

समाज में घटता भाईचारा बना चिंता का कारण

पूर्व उपराष्ट्रपति अंसारी ने कहा कि आज समाज में आपसी रिश्तों में दूरी बढ़ती जा रही है. उन्होंने कहा कि लोगों के बीच दोस्ती कम हो रही है, भाई-भाई और पड़ोसियों के बीच भी अपनापन घट रहा है. समाज में बिना सोचे-समझे नई प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा कि भाईचारा केवल शब्द नहीं, बल्कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना जरूरी है.

विदेश नीति से जोड़ा आंतरिक माहौल

पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के अंदर की स्थिति का सीधा असर उसकी विदेश नीति पर पड़ता है. उन्होंने कहा “अगर हमारे अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं हैं, तो दूर के देशों से मजबूत रिश्तों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?” अंसारी ने सवाल उठाया कि क्या भारत आज भी दुनिया के लिए एक आदर्श देश बना हुआ है.

सलमान खुर्शीद की किताब पर चर्चा
इस मौके पर सलमान खुर्शीद की India's Tryst With The World: A Foreign Policy Manifesto किताब पर भी चर्चा हुई. यह किताब भारत की विदेश नीति और बदलते वैश्विक हालात पर केंद्रित है, जिसे सलमान खुर्शीद ने सह-लेखक सलिल शेट्टी के साथ तैयार किया है. कांग्रेस नेता खुर्शीद ने बदलते वैश्विक हालात और भारत की विदेश नीति को लेकर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि आज दुनिया किसी नए “वर्ल्ड ऑर्डर” की ओर नहीं, बल्कि “डिसऑर्डर” यानी अव्यवस्था की स्थिति में पहुंच चुकी है.

दुनिया में बढ़ती अव्यवस्था

खुर्शीद ने कहा कि जब किताब तैयार हो रही थी, तब यह उम्मीद थी कि दुनिया धीरे-धीरे एक नए और संतुलित वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ेगी. लेकिन मौजूदा हालात बिल्कुल अलग हैं. अब दुनिया में स्थिरता के बजाय लगातार बदलाव और अस्थिरता देखने को मिल रही है. रोज नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, जिससे किसी ठोस दिशा का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है.

भारत की विदेश नीति पर सवाल

सलमान खुर्शीद ने कहा कि पहले भारत की विदेश नीति एक मजबूत ढांचे पर आधारित थी, जिसे देश में व्यापक समर्थन मिला हुआ था. अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के बावजूद इस नीति को लेकर सहमति बनी रहती थी. लेकिन अब यह सहमति कमजोर पड़ गई है या जानबूझकर खत्म कर दी गई है, जो चिंता का विषय है. उन्होंने मौजूदा विदेश नीति को “ट्रांजैक्शनल” बताया और कहा कि अब फैसले दीर्घकालिक रणनीति के बजाय तात्कालिक लाभ को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं. इससे नीतियों में विरोधाभास पैदा हो रहे हैं और उन्हें संभालने के लिए कोई ठोस ढांचा भी मौजूद नहीं है.

अमेरिका और वैश्विक तनाव

खुर्शीद ने यूनाइटेड स्टेट की बदलती नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. यूनाइटेड किंगडम जैसे करीबी सहयोगियों के साथ भी तनाव देखने को मिल रहा है. नाटो के साथ रिश्तों में भी उतार-चढ़ाव आ रहा है. ऐसे में वैश्विक परिदृश्य और अधिक जटिल हो गया है. उन्होंने कहा सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह वैश्विक अव्यवस्था कब खत्म होगी और जब हालात सामान्य होंगे, तब दुनिया किस दिशा में जाएगी. साथ ही, यह भी देखना होगा कि आज बनाई जा रही नीतियां भविष्य में कितनी कारगर साबित होंगी.

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