अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के संभावनाओं के चलते एडवाइजरी जारी, जानें क्या कहते हैं ईरान में रहे भारतीय

ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार की एडवायजरी. ( Etv Bharat )

लखनऊ: ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने 23 फरवरी 2026 को एडवाइजरी जारी कर ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से देश छोड़ने की सलाह दी है. विदेश मंत्रालय की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि वर्तमान हालात को ध्यान में रखते हुए छात्र, तीर्थयात्री, व्यवसायी और पर्यटक वाणिज्यिक उड़ानों सहित उपलब्ध परिवहन साधनों का उपयोग कर भारत लौटने पर विचार करें. ईरान में प्रदर्शन. (ो) गौर करें तो 14 जनवरी 2026 को जारी परामर्श को दोहराते हुए सरकार ने सभी भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) से अपील की है कि वे विरोध प्रदर्शनों और संवेदनशील इलाकों से दूर रहें, तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में बने रहें और स्थानीय मीडिया पर लगातार नजर रखें. लखनऊ से बड़ी संख्या में लोग ईरान में ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए सैयद हैदर अब्बास ने बताया कि लखनऊ सहित देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ईरान गए थे, जिनमें से कई 15-20 दिन पहले ही भारत लौट चुके हैं. हालांकि, वहां अब भी बड़ी संख्या में छात्र और वर्षों से रह रहे परिवार मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि कुछ भारतीय नागरिक स्वास्थ्य कारणों से फिलहाल यात्रा नहीं कर सकते. एक परिवार के सदस्य का ईरान में ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और डॉक्टरों ने उन्हें यात्रा से मना किया है. ऐसे में वे भारत नहीं आ सकते. मौलाना मिसम भी ईरान में ही हैं. उनके परिवार के लोगों ने बातचीत में उन्होंने हालात को सामान्य बताया और कहा कि फिलहाल आने का कोई इरादा नहीं है. उनका कहना है कि “अभी युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं है. अगर भविष्य में हालात बिगड़ते हैं तो निर्णय लिया जाएगा.” तेहरान में रह रहे मौलाना अकील के बारे में भी बताया गया कि वे सुरक्षित हैं और हालात सामान्य हैं. कई छात्रों की राय भी यही है कि वे फिलहाल ईरान में ही रहना चाहते हैं. धार्मिक हस्तियों के परिवार भी ईरान में