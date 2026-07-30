उपभोक्ताओं के पैसे काट बैंक हो रहे धनी, खातों से काटे 26 हजार करोड़, लोगों को नहीं चला पता

उपभोक्ताओं के पैसे काट बैंक हो रहे धनी, खातों से काटे 26 हजार करोड़, लोगों को नहीं चला पता
बैंक में न्यूनमत राशि न रखने के नाम पर बैंकों ने कमाया जबरदस्त पैसा, बैंकों ने उपभोक्ताओं से वसूले 26 हजार 169 करोड़ रुपए. प्राइवेट बैंक सरकारी से आगे. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 5:36 PM IST|
Updated : July 30, 2026 at 5:56 PM IST
भोपाल: बैंक खातों में न्यूनतम राशि न रखना लोगों की जेब पर भारी पड़ता है, लेकिन इससे देश के सरकारी और प्राइवेट बैंक जबरदस्त पैसा कमा रही है. पिछले 4 सालों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट बैंकों ने सेविंग और करंट अकाउंट में न्यूनतम राशि मेंटेन न रखने के नाम पर देश भर में अपने उपभोक्ताओं से 26 हजार 169 करोड़ रुपए की राशि चार्ज के रूप में वसूल की है. यह चार्ज लेने वाले बैंक में सार्वजनिक क्षेत्र का पंजाब नेशनल बैंक और प्राइवेट बैंकों में एचडीएफसी बैंक शीर्ष पर है.
उधर एटीएम चार्जेस और एकाउंट मेटेनेंस चार्जेस के रूप में सरकार बैंको में एसबीआई ने सबसे ज्यादा 3349 करोड़ रुपए वसूल किए हैं. प्राइवेट बैंकों की जानकारी रिजर्व बैंक के पास नहीं है.
सरकारी बैंकों को हुई 10230 करोड़ की कमाई
आमतौर पर हर बैंक का न्यूनतम बैलेंस को लेकर अपने अलग-अलग नियम हैं. बैंक में कितना न्यूनतम बैलेंस रखना है, यह खाता खुलवाते समय पहले ही जानकारी दे दी जाती है, लेकिन इसके बाद भी कई उपभोक्ता न्यूनतम राशि बैंक में नहीं रखते और इसके चलते बैंक चार्ज के रूप में राशि उपभोक्ता के अकाउंट से अपने आप काट लेती है. देश भर में उपभोक्ताओं के खातों से काटी गई, यह राशि थोड़ी बहुत नहीं है. पिछले 4 सालों में सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने 26 हजार 169 करोड़ की राशि इसके रूप में खातों से काटी है.
इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की 12 बैंकों ने पिछले चार वर्षों के दौरान 10 हजार 230 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं से वसूले हैं. वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के आंकड़ों को ही देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे ज्यादा राशि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 1784.55 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई है. सबसे कम राशि 64.21 करोड़ की राशि इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्राप्त की गई है. राज्यसभा में न्यूनतम औसत शेष राशि के रखरखाव न करने पर लगाए गए चार्ज का वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के आंकडे़ प्रस्तुत किए गए हैं. इसमें देश की 12 सार्वजनिक बैंकों का रिकॉर्ड पेश किया गया है.
प्राइवेट बैंक सरकारी से आगे
प्राइवेट बैंकों ने मिनिमम बैलेंस के रूप में लगने वाले चार्जेस के रूप में प्राइवेट बैंकों ने चार वित्तीय वर्ष में 15 हजार 939 करोड़ रुपए चार्ज वसूला है. देश में 21 प्राइवेट बैंक संचालित हैं. इनमें देश में एसडीएफसी बैंक ने सबसे ज्यादा चार साल में 5669 करोड़ रुपए की राशि मिनिमम बैंलेंस पर लगने वाले चार्जेस के मामले में वसूल की है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह शुल्क 1036.05 करोड़ रुपए लिया गया था, जो अब बढ़कर 1798 करोड़ पहुंच गया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान एसडीएफसी ने 5669 करोड़ रुपए की राशि मिनिमम चार्जेस के रूप में ली है.
सबसे ज्यादा शुल्क वसूलने के मामले में एक्सिस बैंक दूसरे नंबर पर है. बैंक द्वारा ली गई यह राशि पिछले साल के मुकाबले बढ़कर 1081.33 हो गई है. वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान 3787.90 करोड़ की राशि मिनिमम चार्जेस के रूप में ली है.
आईसीआईसीआई द्वारा लिए गए शुल्कों में पिछले दो सालों में कमी आई है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 391.28 करोड़ थी, जो वर्ष 2025-26 में 253.50 करोड़ हो गई है. पिछले चार वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने 1518.29 करोड़ रुपए की राशि मिनिमम चार्जेस के रूप में ली है.
ATM से पैसे निकाले, डेबिट कार्ड से SBI को सबसे ज्यादा कमाई
डेबिट कार्ड से ऑनलाइन या दुकान पर भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क तो नहीं लगता, लेकिन बैंक कार्ड के रखरखाव पर जरूर सालाना चार्ज लेती है. एटीएम में करीबन 5 बार तो पैसे निकालना मुफ्त रहता है, लेकिन इससे बाद बैंक चार्ज वसूलती है. ऐसे चार्जेस के रूप में एसबीआई ने पिछले 5 वित्तीय वर्ष में 14 हजार 197 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं से वसूल किए हैं. इसमें एटीएम प्रभार के रूप में 1650 करोड़, डेबिट कार्ड प्रभार 11 हजार 538 और रखरखाव प्रभार के रूप में 1008 करोड़ रुपए की राशि शुल्क के रूप में ली गई है.
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इसके अलावा केनरा बैंक ने 3151 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2132 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक ने 1857 करोड़, बैंक ऑफ बडौदा ने 1803 करोड़ और बैंक ऑफ इंडिया ने 1033 करोड़ रुपए की राशि ली गई है. राज्य सभा में सरकार द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास प्राइवेट बैंकों द्वारा एटीएम और डेविट कार्ड और उनके रखरखाव की जानकारी उपलब्ध नहीं होती.