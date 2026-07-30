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उपभोक्ताओं के पैसे काट बैंक हो रहे धनी, खातों से काटे 26 हजार करोड़, लोगों को नहीं चला पता

उपभोक्ताओं के पैसे काट बैंक हो रहे धनी ( ETV Bharat )