इंडिया गेट प्रदर्शन: आरोपियों की 7 दिनों की हिरासत की मांग खारिज, एक दिसंबर तक के लिए बढ़ी न्यायिक हिरासत

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की मांग के लिए इंडिया गेट पर प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 1 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की आरोपियों की सात दिनों की पुलिस हिरासत की मांग को खारिज कर दिया. आज ही कोर्ट ने दो आरोपियों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई की.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन (आरएसयू) के हैदराबाद के कार्यक्रम में 21 फरवरी को हिस्सा लिया था. प्रदर्शन के दौरान माओवादियों के पक्ष में नारे लगाए गए थे. दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमें इन तथ्यों की पड़ताल के लिए आरोपियों की हिरासत की जरुरत है. उसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमानत याचिकाओं पर नये सिरे से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. जमानत याचिकाओं पर अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी.

बता दें कि 28 नवंबर को कोर्ट ने नौ आरोपियों को जमानत दी थी. कोर्ट ने सभी आरोपियों को बीस बीस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दस पुलिसकर्मियों पर मिर्च का स्प्रे फेंका. पुलिस इन आरोपियों के नक्सलियों से संबंध होने की पड़ताल कर रही है.