किसान, युवा और महिलाएं भी बन सकती हैं उद्यमी; इंडिया फूड एक्सपो में मिल रहे टिप्स
एक्सपो में उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के स्टॉल भी लगाए गए हैं. जहां लोन की सुविधा दी जा रही है.
लखनऊ: यूपी सरकार और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) द्वारा आयोजित इंडिया फूड एक्सपो-2026 का 10वां संस्करण लखनऊ में आयोजित किया गया है. यह एक्सपो फूड और उससे जुड़ी जानकारियों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म बना है. यहां नए बिजनेस आइडिया, मशीनरी, नेटवर्किंग, लोन फैसिलिटी और नए उद्योग लगाने की तमाम जानकारियां मिल रही हैं. इंडिया फूड एक्सपो-2026 में 100 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए हैं.
यहां पर फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, स्किल डेवलपमेंट, पैकेजिंग सॉल्यूशंस, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ई-व्हीकल्स और संबंधित सेवाओं की प्रदर्शनी लगी है. अब तक 4,000 से अधिक लोग विजिट कर चुके हैं. रोजाना विजिटर्स की संख्या बढ़ रही है.
छोटे उद्यमियों की बड़ी सफलता: एक्सपो में कई ऐसे उद्यमी भी शामिल हुए, जिन्होंने कम पूंजी से बिजनेस शुरू करके लाखों का टर्नओवर बनाया. प्रयागराज के इकराम ने बताया कि उन्होंने 2 लाख रुपए से देसी मसालों का कारोबार शुरू किया. 3 महीनों में 7 लाख रुपए का टर्नओवर हासिल किया है.
बरेली के अंकित अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने 10 साल पहले एक करोड़ से चिप्स-नमकीन का कारोबार शुरू किया था, जो आज 70 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक पहुंच चुका है. उनकी सप्लाई कई राज्यों में है. वह फ्रेंचाइजी व डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी दे रहे हैं.
युवाओं और महिलाओं के लिए अवसर: एक्सपो में यूपी सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के स्टॉल भी लगे हैं. इस योजना में युवाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है. 4 साल तक इस पर कोई ब्याज नहीं लगता.
यह योजना किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए नए उद्योग स्थापित करने का बेहतर जरिया है. यह लोन आसानी से मिल रहा है. प्रदेश सरकार का इस पर काफी फोकस है. कुल मिलाकर यह एक्सपो छोटे उद्योग स्थापित करने का एक सशक्त मंच बनकर उभरा है.
नई निवेश योजनाओं की जानकारी: एग्जिबिशन स्टॉल्स पर विभिन्न शहरों से आए उद्योग प्रतिनिधियों ने टेक्निकल सेमिनार सत्रों में सक्रिय भागीदारी की है. इस अवसर पर IAS मणिकंदन के. ने बरेली के रहपुरा जागीर गांव में 300 एकड़ में प्रस्तावित औद्योगिक टाउनशिप की महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि यह टाउनशिप चार जोन लॉजिस्टिक्स हब, वेयर हाउस जोन, ट्रांसपोर्ट नगर और औद्योगिक क्षेत्र में विकसित की जाएगी. यहां प्लॉट का आकार 750 वर्गमीटर से 10,000 वर्गमीटर तक होगा.
उन्होंने कहा कि वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आवासीय सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. यह परियोजना अगले 15 दिनों में लांच होगी और 6 महीने के भीतर कब्जा मिलना शुरू हो जाएगा.
उन्होंने बताया कि परियोजना में 33/11 केवी बिजली आपूर्ति, डेडिकेटेड सबस्टेशन, गंगा एक्सप्रेसवे से 5 किमी की दूरी, 30 मीटर चौड़ी कनेक्टिविटी रोड, 15–30 दिन में NOC (डीम्ड अप्रूवल), फ्रीहोल्ड भूमि, सभी लागू सब्सिडी, निवेश मित्र से जुड़ाव, ETP, STP, EV चार्जिंग स्टेशन, गैस पाइपलाइन, फायर स्टेशन, मेडिकल सेंटर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी. उन्होंने उद्यमियों को बरेली में निवेश के लिए आमंत्रित किया.
डेयरी और पोल्ट्री की चर्चा: निर्यात संवर्धन एसोसिएट आलोक मिश्रा ने खाद्य उत्पादों के निर्यात में APEDA की भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने पंजीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, ब्रांडिंग, वित्तीय सहायता और वैश्विक बाजार तक पहुंच की जानकारी दी.
नंद बाबा दुग्ध मिशन के उप निदेशक डॉ. सुनील केआर राठौर ने जून 2023 में 1,000 करोड़ के बजट के साथ शुरू की गई यूपी की प्रमुख डेयरी पहल का विजन साझा किया. साथ ही किसानों और उद्यमियों को डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए आमंत्रित किया.
पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. बृजेश कुमार त्रिपाठी ने यूपी पोल्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी 2022 के तहत मिलने वाले इंसेंटिव्स की जानकारी दी. अंडों के सेवन को लेकर फैली भ्रांतियों को वैज्ञानिक तथ्यों के साथ दूर किया.
