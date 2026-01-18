ETV Bharat / state

किसान, युवा और महिलाएं भी बन सकती हैं उद्यमी; इंडिया फूड एक्सपो में मिल रहे टिप्स

इंडिया फूड एक्सपो 2026. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी सरकार और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) द्वारा आयोजित इंडिया फूड एक्सपो-2026 का 10वां संस्करण लखनऊ में आयोजित किया गया है. यह एक्सपो फूड और उससे जुड़ी जानकारियों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म बना है. यहां नए बिजनेस आइडिया, मशीनरी, नेटवर्किंग, लोन फैसिलिटी और नए उद्योग लगाने की तमाम जानकारियां मिल रही हैं. इंडिया फूड एक्सपो-2026 में 100 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए हैं. यहां पर फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, स्किल डेवलपमेंट, पैकेजिंग सॉल्यूशंस, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ई-व्हीकल्स और संबंधित सेवाओं की प्रदर्शनी लगी है. अब तक 4,000 से अधिक लोग विजिट कर चुके हैं. रोजाना विजिटर्स की संख्या बढ़ रही है. छोटे उद्यमियों की बड़ी सफलता: एक्सपो में कई ऐसे उद्यमी भी शामिल हुए, जिन्होंने कम पूंजी से बिजनेस शुरू करके लाखों का टर्नओवर बनाया. प्रयागराज के इकराम ने बताया कि उन्होंने 2 लाख रुपए से देसी मसालों का कारोबार शुरू किया. 3 महीनों में 7 लाख रुपए का टर्नओवर हासिल किया है. बरेली के अंकित अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने 10 साल पहले एक करोड़ से चिप्स-नमकीन का कारोबार शुरू किया था, जो आज 70 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक पहुंच चुका है. उनकी सप्लाई कई राज्यों में है. वह फ्रेंचाइजी व डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी दे रहे हैं. इंडिया फूड एक्सपो 2026. (Video Credit: ETV Bharat) युवाओं और महिलाओं के लिए अवसर: एक्सपो में यूपी सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के स्टॉल भी लगे हैं. इस योजना में युवाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है. 4 साल तक इस पर कोई ब्याज नहीं लगता. यह योजना किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए नए उद्योग स्थापित करने का बेहतर जरिया है. यह लोन आसानी से मिल रहा है. प्रदेश सरकार का इस पर काफी फोकस है. कुल मिलाकर यह एक्सपो छोटे उद्योग स्थापित करने का एक सशक्त मंच बनकर उभरा है.