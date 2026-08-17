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वर्चुअल जू में गिरेंगी बारिश की बूंदे, हिलेंगी सीट, 14D इफेक्ट लाएगा जंगल सफारी में रोमांच

इंदौर कमला नेहरू प्राणी उद्यान में हुए देश के पहले वर्चुअल जू का लोकार्पण, सैलानी 14D सिनेमा इफेक्ट के साथ मिलेगा जंगल सफारी का रोमांच. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

INDIA FIRST VIRTUAL ZOO IN INDORE
इंदौर में देश का पहला वर्चुअल जू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 8:21 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 8:36 PM IST

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इंदौर: आज के समय में तकनीकी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है. हर क्षेत्र में आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस यानि एआई और वर्चुअल का तेजी से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं पर्यटकों के जंगल सफारी में तकनीकी अब चार चांद लगाएगा. जी हां इंदौर में 16 अगस्त को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्चुअली चिड़ियाघर का लोकार्पण किया. जिसके बाद अब सैलानी 14D विजुअल इफेक्ट के साथ जंगल सफारी का भी आनंद ले सकेंगे. बता दें इंदौर में देश का पहला वर्चुअल जू विकसित किया गया है.

कमला नेहरू में 14d सिनेमा थियेटर और वर्चुअल जंगल सफारी

इंदौर का कमला नेहरू प्राणी उद्यान देशभर में तरह-तरह के वन्य प्राणियों को लेकर चर्चित है. वहीं अब यह जू डिजिटल प्रेजेंटेशन साउंड और मोशन के स्पेशल इफेक्ट के साथ उपयोग की जाने वाली वर्चुअल जू टेक्नोलॉजी के लिए चर्चा में है. दरअसल, इंदौर नगर निगम के सहयोग से यहां देश का पहला वर्चुअल जू और इमर्सिव डिस्प्ले सिस्टम लगाया गया है.

14 डी इफेक्ट के साथ पहला वर्चुअल जू (ETVBharat)

जहां चिड़ियाघर में आने वाले सैलानी पहली बार डिजिटल प्रोटेक्शन साउंड मोशन और स्पेशल इफेक्ट के इस्तेमाल से विकसित किए गए 14D सिनेमा घर और डिजिटल जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे. इतना ही नहीं यहां 3D होम थिएटर, सेंसरी फीचर और इफेक्ट के साथ खेलने वाली कुर्सियां, हवा के झोंके और पानी बौछार और बुलबुल का अनुभव थिएटर में कर सकेंगे.

यह है 14D टेक्नोलॉजी

14D टेक्नोलॉजी के नाम पर वर्चुअल थिएटर में जिन चीजों का सेंसरी इफेक्ट अनुभव होता है, वह कुछ इस तरह से हैं, जो वर्चुअल सफारी और थिएटर के वर्चुअल इफेक्ट को रोमांचक बना देता है. इनमें मुख्य तौर पर जो इफेक्ट महसूस होते हैं, उनमें फ्लैशलाइट, स्नो इफेक्ट, विंड इफेक्ट, बबल इफेक्ट, स्मोक इफेक्ट, फायर इफेक्ट, अरोमा इफेक्ट, जेट इफेक्ट, वाटर इफेक्ट, रेन इफेक्ट, लेग टिकलिंग, बैक पोकिंग, नेक बेंड और सिलैंडरिकल मूवमेंट उपलब्ध है. इसके अलावा पूरे थिएटर को जंगल सफारी थीम के हिसाब से डिजाइन किया गया है.

INDIA FIRST VIRTUAL ZOO IN INDORE
देश का पहला वर्चुअल जू (ETV Bharat)

कुर्सी पर बैठे-बैठे ही जंगल और आसमान की सैर

थिएटर में सबसे खास आकर्षण वर्चुअल जंगल सफारी है. इसके लिए थिएटर में जो कुर्सियां लगाई गई हैं. वह साउंड और लाइट इफेक्ट के साथ मूव करती हैं. यदि पिक्चर में ऊपर से नीचे गिरने का सीन होता है, तो कुर्सियां अपने आप आगे की ओर झुक जाती हैं. इसी प्रकार स्लाइडिंग पर बढ़ते हुए आसमान की ओर पिक्चर इफेक्ट जाता है, तो कुर्सी अपने आप ऊपर हो जाती है. इसी प्रकार विंड इफेक्ट में कुर्सी के आसपास हवा का एहसास होता है.

MOHAN YADAV INAUGURATE VIRTUAL ZOO
कुर्सी पर बैठे-बैठे जंगल की सैर (ETV Bharat)

वहीं पानी और बर्फ की बौछारें भी कुर्सी में लगे स्प्रे से होकर निकलते हैं, वही स्क्रीन पर चलती हुई पिक्चर 3D इफेक्ट के कारण आपके पास आई हुई प्रतीत होती है. इसके लिए थिएटर में एक विशेष प्रकार का चश्मा भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसे पहनकर वर्चुअल जंगल सवारी करना होता है.

INDORE ZOO VIRTUAL JUNGLE SAFARI
फ्लैशलाइट स्नो इफेक्ट और विंड इफेक्ट (ETV Bharat)

पब्लिक प्राइवेट मोड पर 4.50 करोड़ में तैयार

इंदौर नगर निगम के चिड़ियाघर में इस म्यूजियम को मुख्य द्वार के पास 8000 वर्ग फुट में विकसित किया गया है. जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 4 करोड़ 50 लख रुपए में तैयार किया गया है. यहां सैलानियों को जंगल के माहौल का अनुभव करने के लिए 3D होम थिएटर भी विकसित किया गया है. इसके अलावा पूरा थिएटर का इंटीरियर और एक्सटीरियर जंगल थीम पर तैयार किया गया है.

INDORE VIRTUAL ZOO 14D EFFECTS
वर्चुअल जू में 14 डी सिनेमा थियेटर का मजा (ETV Bharat)

जिसमें गोरिल्ला के आकार का एंट्री गेट, नियॉन लाइट वाले 3D जंगल रास्ते इसके अलावा फाइबर ऑप्टिकल के ग्लो गार्डन, वहीं तरह-तरह की लाइटों और गिलास से तैयार भूल भुलैया और हनुमान जी के होलोग्राम वाला मिरर आदि आकर्षण है. पूरे थिएटर में अलग-अलग स्थान के अनुसार साउंड और लाइट इफेक्ट दिए गए हैं, जो इसे और खूबसूरत बना देते हैं.

यह है थिएटर में एंट्री का शुल्क

थिएटर में एंट्री शुल्क ₹70 बताया गया है. जबकि 3D थिएटर के अलावा 360 डिग्री इंपरेटिव डोम थियेटर का शुल्क अलग है. इसी प्रकार वर्चुअल जंगल सफारी को मिलाकर यहां का टिकट 210 रुपए तक पहुंच जाता है. प्राणी उद्यान के प्रभारी उत्तम यादव का कहना है कि "इस पूरे प्रोजेक्ट को नगर निगम द्वारा सालाना साढे़ 6 लाख रुपए की आय के साथ दिया गया है. जिसमें हर टिकट पर 7.5% की राशि चिड़ियाघर प्रशासन को अलग से मिलेगी.

MOHAN YADAV INAUGURATE VIRTUAL ZOO
पानी और बर्फ की बौछारें का मिलेगा मजा (ETV Bharat)

उन्होंने बताया इस हिसाब से नगर निगम को सालाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि थिएटर से प्राप्त होने वाली आय से मिलेगी. थिएटर के अंदर कैफेटेरिया, झरने, पहाड़ी और हैंगिंग ब्रिज समेत विजुअल और लाइट इफेक्ट से पूरे परिसर को रोमांचक और आकर्षक बनाती हुई अन्य एमेनिटीज विकसित की गई है."

Last Updated : August 17, 2026 at 8:36 PM IST

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