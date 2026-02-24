ETV Bharat / state

102 साल के ट्राम वे रेल इंजन से ग्रामीणों का दिली रिश्ता, महाराजगंज से विदाई पर भावुक हुए; इस वजह से सूनी रह गई पटरी

सोहगीबरवा सेंचुरी के लक्ष्मीपुर डिपो से लखनऊ भेजा देश की पहली ट्राम वे ट्रेन का दूसरा इंजन.

देश का पहला ट्राम वे ट्रेन इंजन महाराजगंज से लखनऊ रवाना. (etv bharat)
India First Tram Way Rail: कभी-कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे लोगों का दिल का रिश्ता हो जाता है. ये चीजें ऐतिहासिक भी हो सकती हैं. ऐसी चीजों के दूर होने से अक्सर माहौल भावुक हो जाता है. एक ऐसा ही मामला सामने आया है महाराजगंज से. यहां सोहगीबरवा सेंचुरी के लक्ष्मीपुर डिपो (Laxmipur Depot of Sohagibarwa Century) में सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण उमड़ पड़े. वे पहुंचे थे 102 साल पुराने भारत के सबसे पहले ट्राम रेल के इंजन को विदाई देने. अंतिम बार इस इंजन को देखकर कई ग्रामीण भावुक हो गए. इस इंजन से ग्रामीणों का दिल का रिश्ता था. ग्रामीणों ने इंजन की विदाई पर अपने जज्बात बयां किए. कहा कि इसे जिले से बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए, यह इंजन जिले की शान है. पेश है संवाददाता ओमकार शुक्ला 'अनुज' की खास रिपोर्ट.

कब उतरा था ट्रैक पर: जानकारी के मुताबिक नेपाल की सीमा से सटे महराजगंज जिले में 1924 में एकमा डिपो से टेढ़ी घाट तक 16 किमी ट्रैक पर अंग्रेजों ने भारत की पहली वे ट्राम ट्रेन चलाई थी. यह सामान्य ट्रेन से अलग ट्रेन थी. इसे भांप के इंजन से उस दौर में संचालित किया गया था. उस दौर में इससे लकड़ी ढोने का काम लिया जाता था. भांप के इंजन में कोयले की जगह लकड़ी के गट्ठर जलाए जाते थे. 1982 में लकड़ी की कटान रुक गई और इससे इस इंजन से कमाई घट गई. इसके साथ ही घाटे के चलते इस इंजन को खड़ा कर दिया गया. तब से ऐसे चार इंजन लक्ष्मीपुर डिपो में खड़े थे. इसमें 40 हार्सपावर के 4 इंजन, 26 बोगियां व सैलून, 2 निरीक्षण ट्राली समेत कई उपकरण थे. इन सभी को लक्ष्मीपुर एकमा डिपो में रखा गया था. वर्ष 2009 में सरकार के निर्देश पर एक इंजन, सैलून एवं एक बोगी को लखनऊ चिड़ियाघर में रखवा दिया गया था. अब एक इंजन और लखनऊ भेज दिया गया है. एक ऐसा इंजन गोरखपुर भी भेजा जाना प्रस्तावित है. जिले में सिर्फ एक इंजन ही बचेगा जिसे संरक्षित करने की बात कही जा रही है.

इंजन को विदाई देने उमड़े ग्रामीण. (etv bharat)

बीते दिनों चलाए जाने की योजना बनी थी:टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक विरासत सोहगीबरवा वन्यक्षेत्र को पर्यटन के रुप मे विकसित करने की तैयारी बीते दिनों हुई थी. सोहगीबरवा वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी में इस इंजन को संचालित किए जाने की योजना बनी थी. बजट की कमी के अभाव में यह इंजन पटरी पर नहीं आ सका.

इंजन के साथ खींची सेल्फी. (etv bharat)

44 साल से बंद पड़ा था इंजन: जानकारी के मुताबिक यह इंजन बीते 44 सालों से बंद पड़ा था. इसे सही करने के लिए बीते वर्षों में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के विशेषज्ञ आए थे. इस इंजन की जांच के बाद उन्होंने इसे सही करने के लिए कई सुझाव दिए थे. कहा था कि इस इंजन का ब्वॉयलर खराब हो गया है जिसे केरल मरम्मत के लिए भेजा जाना चाहिए. देश में सिर्फ वहीं ऐसे इंजन के ब्वॉयलर की मरम्मत हो सकती है.

क्रेन से किया गया लोड. (etv bharat)


भारी-भरकम बजट भी बना मुसीबत: विशेषज्ञों ने इन 4 इंजनों की मरम्मत के लिए 75-80 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान जताया था. कहा था कि नई लाइन बिछाने में लगभग 16 करोड़ व स्टेशन व सुविधाओं के विकास में 40–50 करोड़ खर्च का अनुमान था. लंबा चौड़ा बजट देख अधिकारी बेबस हो गए. भारी भरकम बजट सरकार से न मिलने की वजह से भी यह इंजन पटरी पर नहीं लौट सका.

इंजन को विदाई देने उमड़े ग्रामीण. (etv bharat)

टाइम लाइन (कब-कब क्या हुआ?)

  • 1924 से इसे जंगल से लकड़ी ढोने के काम पर लगाया गया था
  • 1974 से 1980 के बीच इस ट्रेन को करीब 7.75 लाख का घाटा हुआ
  • 1982 में इन इंजनों को बंद कर दिया गया
  • 2019 में इस इंजन के पुन: संचालन का प्रस्ताव बना लेकिन पारित नहीं हो सका
  • 2019 में एक इंजन को लखनऊ प्राणिउद्यान के लिए भेजा गया
  • 2026 में बचे हुए दूसरे इंजन को महाराजगंज से लखनऊ भेजा गया


एक इंजन लखनऊ चिड़ियाघर पहुंचा: इस ट्रेन के चार इंजन थे. एक इंजन को 2009 में लखनऊ चिड़ियाघर भेज दिया गया था. तब से वह इंजन वहीं पर शोपीस बना हुआ है. पर्यटकों के लिए यह इंजन हैरत का विषय रहा है. दूसरा इंजन महाराजगंज में अब विदा हुआ है. एक इंजन गोरखपुर भेजा जाना प्रस्तावित है. जिले में ऐसा सिर्फ एक इंजन ही बचेगा.

1924 में चली थी पहली ट्राम वे ट्रेन. (etv bharat)

आखिर क्यों मायूस हुए ग्रामीण: ग्रामीणों को उम्मीद थी कि यह इंजन जिले से बाहर नहीं जाएगा. इसे जिले की हेरीटेज धरोहर माना जाता है. महाराजगंज के लिए ये किसी गर्व से कम नहीं था. ग्रामीणों को उम्मीद थी कि सरकार इस मामले में मदद जारी करेगी और यह इंजन फिर से पटरी पर लौटकर जिले का मान बढ़ाएगा. साथ ही इससे रोजगार के भी कई अवसर पैदा होंगे. इसे हेरिटेज ट्रेन के रूप में चलाने की उम्मीद थी.

पर्यटन सर्किट का भी टूटा सपना: ग्रामीणों की मानें तो जिला देवदह व रामग्राम जैसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों को समेटे हुए है. उम्मीद थी कि यहां यह ट्राम रेल एक गेम चेंजर साबित हो सकती थी. दुनिया भर के सैलानी इससे आकर्षित होते. बौद्ध सर्किट भी समीप से गुजरा है. बौद्ध परिपथ से इसे जोड़ने व ट्राम रेल से सैर कराने से देशी विदेशी पर्यटकों की आमद होती. अब दोनों इंजन के लखनऊ चले जाने से ग्रामीणों का यह सपना भी टूट गया.

इंजन न ले जाने की चर्चा भी उठी थी: जानकारी के मुताबिक इलाकाई लोगों के विरोध के चलते रेलवे अफसरों ने इंजन को न ले जाने पर विचार करने का आश्वासन दिया था. इस पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली थी. इसके बाद अचानक इंजन को लखनऊ भेजे जाने से वे हैरत में हैं आखिर इतनी जल्दी यह फैसला क्यों लिया गया.

दूसरे इंजन को भेजा गया लखनऊ: सोहगीबरवा सेंचुरी के लक्ष्मीपुर डिपो से दूसरे इंजन को सोमवार को क्रेन के जरिए ट्रक पर लोड किया गया. इसके बाद इस इंजन को लखनऊ के लिए रवाना कर दिया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. युवाओं ने भी इस इंजन के साथ सेल्फी खींची. जिले की शान इस इंजन के जाने से ग्रामीण दुखी नजर आए. उन्होंने कहा कि इस इंजन के जाने से उन्हें काफी दुख हुआ है.


ग्रामीणों ने दिल का दर्द यूं किया बयां: ग्रामीण अविनाश शुक्ल का कहना है कि लखनऊ के चिड़ियाघर में इस इंजन को देखना शायद वहां के सैलानियों के लिए सुखद हो, लेकिन महाराजगंज के लिए यह एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक क्षति है. जब-जब जिले के इको-टूरिज्म की बात होगी, यह खाली पटरी और सूना पड़ा लक्ष्मीपुर डिपो व्यवस्था की उदासीनता की गवाही देगा. इस इंजन के जाने से दुख हुआ है. इससे हमारा दिल का नाता था. वहीं, इंजन के जाने से दुखी चंद्र प्रकाश मिश्रा ने कहा कि यह केवल लोहे का ढांचा नहीं है. हमारे जिले का गौरव था. इसे यहीं संरक्षित कर पर्यटन से जोड़ा जाना चाहिए था. ग्रामीण घरभरन मद्धेशिया बोले अगर ट्राम फिर से चलती तो युवाओं को रोजगार मिलता. अब खाली पटरी ही रह जाएगी. वहीं, दुर्गा शंकर शुक्ला ने कहा कि सरकार धरोहर बचाने की बात करती है, लेकिन हमारी पहचान ही बाहर भेज दी गई. रामजी मद्धेशिया का कहना है कि लखनऊ में लोग इसे देखेंगे, पर यहां के बच्चों को सिर्फ तस्वीरें ही दिखेंगी. यह जिले की सांस्कृतिक क्षति है. स्थानीय लोगों का मानना है कि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन जरूरी है, वरना आने वाली पीढ़ियां इतिहास को सिर्फ किताबों में ही पढ़ेंगी, जमीन पर नहीं देख पाएगी.

विधायक ने कही ये बात: इस बारे में नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी ने बताया कि लखनऊ में पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल से मुलाकात कर ट्राम परियोजना के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई थी. इस दौरान जानकारी मिली थी कि जिले से जुड़े तीन इंजन शेष हैं, जिनमें से दो को लखनऊ और एक को गोरखपुर भेजे जाने की योजना थी. उन्होंने कहा कि मैंने अपने प्रयासों से एक इंजन महराजगंज में ही रुकवाया है. इसे लक्ष्मीपुर स्टेशन पर जिले की धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाएगा. वहां इसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा तथा सेल्फी प्वाइंट भी विकसित किया जाएगा, ताकि लोग इसे देख सकें और हमारी ऐतिहासिक पहचान सुरक्षित रह सके.

लखनऊ में इंजन का क्या होगा: लखनऊ ले जाए गए इस इंजन का क्या होगा इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. इस इंजन का जोड़ीदार इंजन लखनऊ प्राणिउद्यान की शोभा बढ़ा रहा है. संभावना जताई जा रही है कि इस इंजन को भी किसी पर्यटन स्थल की शोभा बढ़ाने के काम में लगाया जा सकता है. भारी भरकम बजट से इसकी मरम्मत अभी संभव नहीं दिख रही है. ऐसे में अब यहीं कहा जा रहा है कि इस इंजन को भी पर्यटकों के मनोरंजन के रूप में कही रखा जाएगा.

भारत की पहली ट्रेन कब चली थी: भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर (अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस) और ठाणे के बीच चली थी. वहीं, यह महाराजगंज की ट्राम वे ट्रेन 1924 में चली थी. सामान्य ट्रेन से ट्राम ट्रेन थोड़ी अलग होती है, इसका रूट और दूरी कम होती है. साथ ही इसके इंजन भी सामान्य ट्रेन की तुलना में कम क्षमता के होते हैं.




भारत की पहली ट्राम रेल कब चली थी
भारत की पहली रेल कब चली थी
FIRST TRAM TRAIN IN INDIA
INDIA FIRST TRAM WAY RAIL

