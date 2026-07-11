देश का पहला शहर जहां बना नेशनल हाईवे जंक्शन, पांच साल में पूरा इंडिया होगा फोरलेन से कनेक्ट
मध्य प्रदेश का सागर भारत का पहला शहर जिसके चारो ओर फोरलेन हाईवे का जाल. चार अपग्रेडेड नेशनल हाईवे, दो प्रस्तावित NH देश करेगा कनेक्ट. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 2:13 PM IST
सागर : अभी तक आप लोगों ने रेलवे जंक्शन से पूरे देश के लिए ट्रेन कनेक्टिविटी की सुविधा देखी-सुनी होगी. लेकिन ऐसा बहुत कम देखा होगा कि किसी शहर से देश के चारों ओर यात्रा करने के लिए नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी हो. ऐसा होने जा रहा है मध्य प्रदेश के सागर में. देश के बीचोंबीच बसा सागर शहर नेशनल हाईवे के हब के रूप में आकार लेता जा रहा है. आने वाले 5 साल में सागर ऐसा शहर होगा, जहां से हर तरफ के लिए फोरलेन कनेक्टिविटी हो जाएगी.
सागर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे
सागर से देश का सबसे बड़े हाइवे नेशनल हाइवे 44 करीब 162 किमी लंबा गुजरता है. इसके अलावा निर्माणाधीन सागर-कानपुर फोर टू सिक्सलेन निर्माणाधीन है. दूसरी तरफ एनएच-146 का काम चल रहा है, जो सागर को राजधानी भोपाल से जोड़ेगा. सागर से जबलपुर के लिए फोरलेन कनेक्टिविटी का काम चल रहा है. इसमें दमोह से जबलपुर का काम चल रहा है. सागर से दमोह तक का काम शुरू होना है.
सागर-सतना और सागर-कोटा नेशनल हाईवे की घोषणा की जा चुकी है. सागर में 20 किमी लंबा ग्रीनफील्ड फोरलेन बायपास 688 करोड़ की लगात से बन रहा है, जो एनएच 146 और एनएच 44 को कनेक्ट करेगा. इस प्रकार सागर नेशनल हाइवे के जंक्शन की तरह बन जाएगा.
सबसे लंबा नेशनल हाइवे 44 सागर से जुड़ा
देश का सबसे बड़े नेशनल हाइवे 44. ये हाईवे श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी में समाप्त होता है. इसकी लंबाई 4112 किमी है. ये मार्ग पहले सागर से गुजरता था, जिसे एनएच 26 कहा जाता था. अब फोरलेन बनने के बाद इसका 162 किमी हिस्सा सागर जिले से गुजरता है. यूपी के झांसी-ललितपुर होते हुए ये नेशनल हाईवे सागर के मालथौन से प्रवेश करता है और 162 किमी लंबा सफर करते हुए सागर शहर से गुजरते हुए महाराजपुर से नरसिंहपुर जिले में प्रवेश करता है.
सागर-कानपुर सिक्सलेन हाईवे
सागर-कानपुर मार्ग को एनएच-86 के नाम से जाना जाता था. अब यहां पर फोर टू सिक्सलेन का निर्माण कार्य चल रहा है. करीब 358 किमी लंबे इस नेशनल हाइवे की लागत 4290 करोड़ रुपये है. सागर से करीब 42 किमी मार्ग बन चुका है और इस पर यातायात शुरू हो गया है. ये मार्ग छतरपुर, महोबा होते हुए कानपुर को कनेक्ट करेगा.
सागर- भोपाल एनएच 146
सागर भोपाल नेशनल हाईवे 146 के नाम से जाना जाता है. ये अब तक टू लेन मार्ग है और इसे फोरलेन में बदला जा रहा है. ये भोपाल-कानपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, जो सागर-कानपुर मार्ग से कनेक्ट किया जाएगा. इसके बन जाने से सागर और भोपाल के बीच की दूरी करीब 20 किमी कम हो जाएगी. इसकी लागत 3600 करोड़ रुपये है. इस मार्ग का 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है और अगले साल इस हाईवे को पूरा कर लिया जाएगा.
सागर- जबलपुर हाईवे अपग्रेडेशन
सागर-जबलपुर मार्ग फिलहाल टू-लेन है. दोनों शहरों के बीच की दूरी 163 किमी है. इस मार्ग को फोरलेन में अपग्रेड किया जा रहा है. इस हाईवे को अलग-अलग हिस्सों में बनाया जा रहा है. सागर से दमोह की दूरी 76 किमी है, जिसे 2059 करोड की लागत से बनाया जाना प्रस्तावित है. इसके भूमि अधिग्रहण और एलाइनमेंट का काम चल रहा है. दमोह से जबलपुर मार्ग निर्माणाधीन है, जो 950 करोड़ की लागत से बन रहा है. जबलपुर के माढ़ोताल से कटंगी तक 30 किमी रोड फोरलेन होगी. बीच में नौरादेही टाइगर रिजर्व के कारण टूलेन रोड होगी.
सागर-सतना प्रस्तावित हाईवे
बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच फोरलेन कनेक्टिवटी के लिए 227 किमी लंबी सड़क परियोजना प्रस्तावित है. ये नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़ने का काम करेगा. सागर और सतना के बीच की दूरी करीब 300 किमी है, जिस पर सफर करने में 8 घंटे लगते हैं. प्रस्तावित हाईवे के आधार पर माना जा रहा है कि अब सफर में 5 घंटे का वक्त लगेगा.
सागर-कोटा प्रस्तावित हाईवे
जनवरी 2026 में विदिशा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने कोटा-विदिशा-सागर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को मंजूरी दी, जो फोरलेन एक्सप्रेस वे होगा. ये 16 हजार करोड़ की लागत से बनेगा. ये मार्ग कोटा से शुरू होकर विदिशा होते हुए सागर तक जाएगा. इन शहरों के बीच की दूरी करीब 400 किमी है, जो घटकर 320 किमी रह जाएगी. सागर में 20 किमी लंबा ग्रीनफील्ड बायपास बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 688 करोड़ है. ये मार्ग सागर से गुजरने वाले एनएच 44 और एनएच 146 (सागर-भोपाल) से कनेक्ट होगा.
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क्या बोले सागर सांसद व विधायक
सांसद लता वानखेड़े का कहना है "केंद्र सरकार ने सागर के भौगोलिक महत्व को देखते हुए फोरलेन नेशनल हाइवे के जंक्शन के तौर पर आकार देना शुरू किया है. आने वाले 5 साल में सागर से हर तरफ के लिए फोरलेन कनेक्टिवटी होगी. सागर और बुंदेलखंड के विकास में ये एक अहम भूमिका निभाएगा." विधायक शैलेन्द्र जैन कहते हैं "सागर शहर की भौगोलिक स्थिति के कारण ये संभव हो पा रहा है. देश और प्रदेश के बीचोंबीच बसे इस शहर से भविष्य में हर तरफ फोरलेन कनेक्टिवटी होने से ये इलाका लॉजस्टिक हब के साथ उद्योगों का आकर्षित करेगा."