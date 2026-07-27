लंदन HMV में रिकॉर्ड हुआ था जानकीबाई का गाना, गायकी से लूट लेती थीं महफिल, मिली थी पिस्टल
इस बार 29 जुलाई को मनाई जाएगी गुरु पूर्णमा, दमोह में धूमधाम से होगा आयोजन, पहली लंदन HMV फेमस सिंगर जानकीबाई का दमोह से नाता, जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर गायकी से लूट ली थी महफिल. दमोह से शंकर दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 2:42 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 2:52 PM IST
दमोह: इस बार 29 जुलाई दिन बुधवार को देश भर में गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी. आषाढ़ मास की पूर्णिमा 28 जुलाई को शाम 6:18 बजे से शुरू होकर 29 जुलाई को रात 8:05 तक मनाई जाएगी. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक उदयातिथि के मुताबिक पूजा 29 जुलाई को होगी. गुरु पूर्णिमा से जुड़ा एक पुराना किस्सा है, जो दमोह से जुड़ा है. दमोह में मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा में हर साल प्रसिद्ध गायिका जानकीबाई आतीं थी. वे बलवंत राय टोपीवाला की शिष्य थीं, यही बलवंत राय टोपीवाला प्रसिद्ध मृदंगाचार्य नानासाहेब पानसे के शिष्य थे. जिनकी स्मृति में आयोजित 132वां गुरु पूर्णिमा महोत्सव इस बार 29 व 30 जुलाई को मनाया जाएगा. जिसमें देश भर के विख्यात कलाकार प्रस्तुति देंगे.
टोपीवाला की शिष्या थीं जानकीबाई
अपने समय के प्रख्यात मृदंगाचार्य नानासाहेब की स्मृति में हर साल गुरु पूर्णिमा पर आयोजित होने वाला संगीत समारोह इस बार 133 वे साल में प्रवेश कर रहा है, लेकिन कम ही लोग यह जानते हैं कि यहां से निकले शिष्यों ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. नाना साहेब के खास शिष्य बलवंत राय टोपीवाला के 57 शिष्य हुए. उनमें से 4 महिलाएं भी थीं, लेकिन उन महिला शिष्याओं में से एक बनारस की रहने वाली जानकीबाई भी थीं. जिन्हें 56 छुरी के नाम से भी जाना जाता है.
गायकी के लिए पिता ने 56 बार छुरी से किया था हमला
दरअसल, जानकीबाई की मां मानकी बाई गायन और वादन से लोगों का मनोरंजन किया करती थीं. उन्हीं की तरह जानकी बाई भी गायन की शौकीन थीं, लेकिन जानकी बाई के पिता को मानकी की तरह ही उनका गायन और वादन बिल्कुल भी पसंद नहीं था. इसलिए उन्होंने अपनी ही बेटी को जान से मारने के लिए छुरा से एक के बाद एक 56 प्रहार किए, लेकिन इस प्रहार के बाद भी जानकीबाई बच गईं और इसके बाद जानकी बाई का नाम 56 छुरी पड़ गया.
18वी सदी के अंत और 19वी सदी के प्रारंभिक वर्षों में जानकीबाई अपने समय की मशहूर नृत्यांगना और और गायिका थीं. उनकी आवाज का जादू बनारस ही नहीं बल्कि देशभर में लोगों के सिर चढ़कर बोलता था. उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी के पूर्व निदेशक अरुण पलनीटकर कहते हैं कि "जानकी बाई जब गाती थीं, तो उन्हें सुनने भीड़ उमड़ पड़ती थी."
लंदन HMV ने जानकीबाई का गाना किया था रिकॉर्ड
लंदन की मशहूर कंपनी एचएमवी के कानों तक जब जानकी बाई के गायन के शब्द पहुंचे, तो एचएमवी कंपनी (His Master Voice) ने उनकी आवाज को रिकॉर्ड करने का फैसला किया. इसके बाद भारत का पहला गाना जानकी बाई का रिकॉर्ड किया गया. जिसमें जानकीबाई की आवाज थी. जब यह गाना सबसे पहले कोलकाता के एक बाजार में बजाया गया तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और उसे व्यवस्थित करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा था.
बता दें लंदन में HMV संगीत, पॉप और फिल्मों का एक फेमस व ऐतिहासिक रिलेट स्टोर है. जिसकी मेन शॉप 363 ऑक्सफोर्ट स्ट्रीट पर स्थित है. इसकी स्थापना 1921 में हुई थी.
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जॉर्ज पंचम के आगमन पर गौहर जान से हुआ था मुकाबला
अरुण पलनीटकर बताते हैं कि "जानकी बाई का जन्म वरना पुल नामक मोहल्ले में एक अहीर परिवार में हुआ था. उनकी एक प्रसिद्ध रचना भैरवी आज भी लोगों में खासी लोकप्रिय है. जब वह गाती थीं तो उनकी आवाज दो मील तक सुनाई देती थी. ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आगमन पर इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में आयोजित महफिल में प्रसिद्ध गायिका गौहर जान का मुकाबला जानकीबाई से हुआ था.
गौहर गान भी हुई थीं जानकीबाई की दीवानी
जानकी बाई का गाना सुनकर गौहर जान भी पानी-पानी हो गई थी. इसके बाद उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी और इस महफिल के बाद तत्कालीन सरकार ने उनको प्रथम श्रेणी की नागरिकता, पिस्टल एवं बंदूक का लाइसेंस भी दिया था. दरअसल, जानकीबाई बलवंत राव टोपीवाला से दीक्षा लेने के बाद लगातार कई वर्षों तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आती रहीं. 1907 में वह बकायन शाला अखाड़े की खजांची भी बनाई गई. इस प्रसिद्धी के बाद जानकीबाई ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. एक के बाद एक 250 गाने और गजल उनके एचएमवी और दूसरे अन्य कंपनियों द्वारा रिकॉर्ड किए गए."