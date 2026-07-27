ETV Bharat / state

लंदन HMV में रिकॉर्ड हुआ था जानकीबाई का गाना, गायकी से लूट लेती थीं महफिल, मिली थी पिस्टल

दमोह: इस बार 29 जुलाई दिन बुधवार को देश भर में गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी. आषाढ़ मास की पूर्णिमा 28 जुलाई को शाम 6:18 बजे से शुरू होकर 29 जुलाई को रात 8:05 तक मनाई जाएगी. ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक उदयातिथि के मुताबिक पूजा 29 जुलाई को होगी. गुरु पूर्णिमा से जुड़ा एक पुराना किस्सा है, जो दमोह से जुड़ा है. दमोह में मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा में हर साल प्रसिद्ध गायिका जानकीबाई आतीं थी. वे बलवंत राय टोपीवाला की शिष्य थीं, यही बलवंत राय टोपीवाला प्रसिद्ध मृदंगाचार्य नानासाहेब पानसे के शिष्य थे. जिनकी स्मृति में आयोजित 132वां गुरु पूर्णिमा महोत्सव इस बार 29 व 30 जुलाई को मनाया जाएगा. जिसमें देश भर के विख्यात कलाकार प्रस्तुति देंगे.

टोपीवाला की शिष्या थीं जानकीबाई

अपने समय के प्रख्यात मृदंगाचार्य नानासाहेब की स्मृति में हर साल गुरु पूर्णिमा पर आयोजित होने वाला संगीत समारोह इस बार 133 वे साल में प्रवेश कर रहा है, लेकिन कम ही लोग यह जानते हैं कि यहां से निकले शिष्यों ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. नाना साहेब के खास शिष्य बलवंत राय टोपीवाला के 57 शिष्य हुए. उनमें से 4 महिलाएं भी थीं, लेकिन उन महिला शिष्याओं में से एक बनारस की रहने वाली जानकीबाई भी थीं. जिन्हें 56 छुरी के नाम से भी जाना जाता है.

संगीत अकादमी के पूर्व निदेशक ने दी जानकारी (ETV Bharat)

गायकी के लिए पिता ने 56 बार छुरी से किया था हमला

दरअसल, जानकीबाई की मां मानकी बाई गायन और वादन से लोगों का मनोरंजन किया करती थीं. उन्हीं की तरह जानकी बाई भी गायन की शौकीन थीं, लेकिन जानकी बाई के पिता को मानकी की तरह ही उनका गायन और वादन बिल्कुल भी पसंद नहीं था. इसलिए उन्होंने अपनी ही बेटी को जान से मारने के लिए छुरा से एक के बाद एक 56 प्रहार किए, लेकिन इस प्रहार के बाद भी जानकीबाई बच गईं और इसके बाद जानकी बाई का नाम 56 छुरी पड़ गया.

18वी सदी के अंत और 19वी सदी के प्रारंभिक वर्षों में जानकीबाई अपने समय की मशहूर नृत्यांगना और और गायिका थीं. उनकी आवाज का जादू बनारस ही नहीं बल्कि देशभर में लोगों के सिर चढ़कर बोलता था. उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी के पूर्व निदेशक अरुण पलनीटकर कहते हैं कि "जानकी बाई जब गाती थीं, तो उन्हें सुनने भीड़ उमड़ पड़ती थी."