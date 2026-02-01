ETV Bharat / state

22 साल पुरानी इसरो रिसर्च से बना देश का पहला लाइट एंड साउंडप्रूफ नेशनल हाईवे, साइंटिस्ट ने बताई हकीकत

इसरो साइंटिस्ट डॉ जय सिंह परिहार ने बताया कि "सन 1984 में उन्होंने तत्कालीन मध्य प्रदेश क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया था, जिसमें उस समय छत्तीसगढ़ भी शामिल था. इस अध्ययन में यह देखा गया कि पूर्वी मध्य प्रदेश में घने जंगल कहां-कहां फैले हैं, कौन-कौन से क्षेत्र संरक्षित वन, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं और इन संरक्षित क्षेत्रों के बीच किस तरह का प्राकृतिक कनेक्शन मौजूद है."

भोपाल: इसरो की जिस रिसर्च को समय से बहुत आगे मान लिया गया था, वहीं आज देश के लिए मिसाल बन गई. सन 1984 में इसरो के सीनियर साइंटिस्ट डॉ जय सिंह परिहार द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर देश का पहला लाइट और साउंडप्रूफ नेशनल हाईवे तैयार हुआ. यह हाईवे सिर्फ सड़क नहीं बल्कि जंगल और वन्य प्राणियों के भविष्य की सुरक्षा का मॉडल बनकर उभरा है. इसको लेकर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डॉ जय सिंह परिहार ने ईटीवी भारत से अपने विचार साझा किए.

ऐसे उपजा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का विचार

इसरो साइंटिस्ट डॉ जय सिंह परिहार ने बताया कि "जब जंगल एक-दूसरे से जुड़े होते हैं तो वन्यजीव अपनी आबादी बढ़ने पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं. उदाहरण के तौर पर टाइगर जब किसी एक प्रोटेक्टेड एरिया में बढ़ता है तो वह नई टेरिटरी तलाशने के लिए दूसरे जंगलों की ओर बढ़ता है. इसी प्राकृतिक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का कान्सेप्ट विकसित किया गया और उसकी वैज्ञानिक मैपिंग की गई."

'22 साल बाद हाईवे निर्माण में काम आई रिसर्च'

लंबे समय बाद जब यह तय हुआ कि जबलपुर-नागपुर नेशनल हाईवे को चौड़ा किया जाएगा, तब मध्य प्रदेश सरकार और वन विभाग ने चिंता जताई कि सतह पर बनी चौड़ी सड़क से वन्य जीवों की आवाजाही बाधित हो जाएगी. डॉ जय सिंह परिहार ने बताया कि "सन 2008 में सन 1984-86 के दौरान की गई इसरो की रिसर्च का प्रेजेंटेशन नेशनल हाईवे निर्माण से जुड़ी कमेटी के सामने रखा गया. यह भी स्पष्ट किया गया कि यह रिपोर्ट करीब 22 साल पुरानी है और इसका किसी भी तरह से राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है."

एलिवेटेड और साउंडप्रूफ डिजाइन को मिली मंजूरी

डॉ जय सिंह परिहार ने बताया कि "प्रेजेंटेशन देखने के बाद हाईवे निर्माण से जुड़ी कमेटी ने माना कि हाईवे को जमीन से ऊपर एलिवेटेड बनाया जाना जरूरी है, ताकि नीचे से वन्यजीवों का सुरक्षित आवागमन हो सके. इसके साथ ही यह भी सामने आया कि हाईवे पर रात में भारी ट्रैफिक, तेज रोशनी और वाहनों का शोर जंगलों में फैल सकता है, जो वन्यजीवों के लिए नुकसानदायक होगा. इसी चुनौती को देखते हुए हाईवे के दोनों तरफ ऊंची जाली लगाने का डिजाइन तैयार किया गया, जिससे वाहनों की रोशनी और शोर जंगल के भीतर न जा सके. इस तकनीक के साथ देश का पहला लाइट और साउंड प्रूफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर अस्तित्व में आया."

पेंच टाइगर रिजर्व एरिया में बना है लाइट और साउंडप्रूफ हाईवे

देश का पहला लाइट और साउंडप्रूफ हाईवे नेशनल हाईवे 44 पर साल 2021 में बनकर तैयार हुआ. यह हाईवे मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित है और पेंच टाइगर रिजर्व के बफर एरिया से गुजरता है. इसे सिवनी से नागपुर के बीच मोहगांव से लेकर खवासा तक बनाया गया है. वन्यजीवों के सड़क पार करने के लिए राजमार्ग के 3.5 किलोमीटर हिस्से में 14 एनिमल अंडर पास भी बनाए गए हैं. साथ ही पानी निकासी के लिए 58 पुलिया में से 18 एनिमल क्रॉसिंग कलवर्ट भी बनाए गए हैं, जिससे वन्यजीव हाईवे पर आए बिना ही सड़क पार कर लेते हैं.

कैमरों में कैद हुए टाइगर और अन्य वन्यजीव

डॉ जय सिंह परिहार ने बताया कि "हाईवे बनने के बाद जब वन विभाग ने एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे कैमरे लगाए, तो वहां से टाइगर सहित अन्य वन्यजीवों की नियमित आवाजाही रिकॉर्ड हुई. इससे यह साबित हुआ कि जानवर इस कॉरिडोर का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं. अब देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे कॉरिडोर बन रहे हैं.

डॉ जय सिंह परिहार ने कहा कि "उन्हें इस बात की खुशी है कि सन 1984-85 में किया गया काम सन 2008 में उपयोगी साबित हुआ. इस लाइट और साउंडप्रूफ हाईवे ने यह साबित कर दिया है कि एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की देशभर में आवश्यकता है, क्योंकि जानवर इसका बेहतर और सुरक्षित उपयोग कर रहे हैं."