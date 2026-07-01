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हिमाचल में बन रहा देश का पहला बायोचार संयंत्र, कार्बन क्रेडिट का खजाना बन सकता है ये प्लांट

शिमला: अपनी वन संपदा से पूर्व उत्तर भारत को श्वास देने वाला हिमाचल अब आधुनिक विकास की राह में भी पर्यावरण संरक्षण के पौधे रोपता हुआ आगे बढ़ रहा है. इसी कड़ी में राज्य के हमीरपुर जिले के नेरी में देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र विकसित किया जा रहा है. मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना में हो रहे विकास की समीक्षा की. राज्य सरकार ने बीते साल अगस्त 2025 में हमीरपुर जिले के नेरी और जाहू में दो बायोचार संयंत्र स्थापित करने के लिए कदम बढ़ाए. इसके लिए डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, वन विभाग और चेन्नई की प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे. इसी समझौते के तहत अब यह परियोजना आगे बढ़ रही है.

इस दर पर होगी बायोमास की खरीद

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि यह परियोजना वन संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रदेश के लिए कार्बन क्रेडिट अर्जित करने में भी महत्वपूर्ण साबित होगी. इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. परियोजना के लिए जंगलों और अन्य स्थानों से इकट्ठे किए जाने वाले बायोमास की खरीद 2 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की दर से की जा रही है. अगर गुणवत्ता बेहतर होगी तो प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी.