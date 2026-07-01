हिमाचल में बन रहा देश का पहला बायोचार संयंत्र, कार्बन क्रेडिट का खजाना बन सकता है ये प्लांट
हिमाचल प्रदेश में विकसित हो रहे देश के पहले स्वदेशी बायोचार संयंत्र की सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की समीक्षा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 12:36 PM IST
शिमला: अपनी वन संपदा से पूर्व उत्तर भारत को श्वास देने वाला हिमाचल अब आधुनिक विकास की राह में भी पर्यावरण संरक्षण के पौधे रोपता हुआ आगे बढ़ रहा है. इसी कड़ी में राज्य के हमीरपुर जिले के नेरी में देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र विकसित किया जा रहा है. मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना में हो रहे विकास की समीक्षा की. राज्य सरकार ने बीते साल अगस्त 2025 में हमीरपुर जिले के नेरी और जाहू में दो बायोचार संयंत्र स्थापित करने के लिए कदम बढ़ाए. इसके लिए डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, वन विभाग और चेन्नई की प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे. इसी समझौते के तहत अब यह परियोजना आगे बढ़ रही है.
इस दर पर होगी बायोमास की खरीद
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि यह परियोजना वन संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रदेश के लिए कार्बन क्रेडिट अर्जित करने में भी महत्वपूर्ण साबित होगी. इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. परियोजना के लिए जंगलों और अन्य स्थानों से इकट्ठे किए जाने वाले बायोमास की खरीद 2 रुपए 50 पैसे प्रति किलो की दर से की जा रही है. अगर गुणवत्ता बेहतर होगी तो प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी.
"इस परियोजना में चीड़ की सूखी पत्तियां, लैंटाना, बांस और अन्य पेड़-पौधों से मिलने वाले बायोमास का उपयोग कर बायोचार तैयार किया जाएगा. अनुमान है कि इस परियोजना के 10 सालों के संचालन के दौरान लगभग 28,800 कार्बन क्रेडिट प्राप्त होंगे, जिससे हिमाचल प्रदेश की हरित पहलों को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा." - सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
13.5 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन प्रबंधन
सीएम सुक्खू ने बताया कि हिम एवरग्रीन इंटीग्रेटेड क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड एग्रो-फॉरेस्ट्री कार्यक्रम के तहत कृषि प्रणाली में बड़े पैमाने पर वृक्षों को शामिल किया जाएगा. यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के 50,000 हेक्टेयर पात्र कृषि क्षेत्र में लागू होगा और इसके जरिए करीब 1.35 करोड़ यानी 13.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रबंधन में योगदान मिलने का अनुमान है. इससे मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी, जैव विविधता का संरक्षण होगा, खेती जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनेगी और कार्बन अवशोषण बढ़ेगा. इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और डिजिटल डेटा संग्रह जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, ताकि अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार के मानकों का भी पालन किया जा सके.
'जलवायु संकट से निपटने के लिए प्रतिबद्ध'
बैठक में प्रोक्लाइम के सलाहकार मंडल के सदस्य और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के पूर्व कार्यकारी निदेशक एरिक सोलहाइम भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि उनकी संस्था वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से काम कर जलवायु संकट से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की. इस अवसर पर पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव सुशील कुमार सिंगला और प्रोक्लाइम के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी केविन कुमार कंदासेमी भी उपस्थित रहे.