ETV Bharat / state

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की जींद में हुई टेस्टिंग, फाइनल रन की घड़ी नजदीक, यात्रियों को बेसब्री से इंतज़ार

जींद : देश की हाइड्रोजन ट्रेन जल्द ही पटरी पर दौड़ने वाली है. लखनऊ से पहुंची विशेष टीम ने ट्रेन की टेस्टिंग की है. टीम का मुख्य फोकस पावर कार और उससे जुड़े सुरक्षा और नियंत्रण उपकरणों पर रहा. स्पीड सेंसर, कंट्रोल सिस्टम को अलग-अलग गति पर परखा गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रेन निर्धारित मानकों के अनुसार सुरक्षित रूप से संचालित हो सके. टेस्टिंग के दौरान ट्रेन को धीमी और मध्यम गति पर चला कर उपकरणों की कार्यक्षमता को रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा ट्रेन के पायदानों की मजबूती और ऊंचाई की भी जांच की गई.

रेलवे ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया : उत्तर रेलवे द्वारा जींद और सोनीपत के बीच चलाई जाने वाली इस ट्रेन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है. इस ट्रेन को ईंधन आपूर्ति के लिए जींद में स्थापित किए गए हाइड्रोजन प्लांट को अंतिम कमीशनिंग एवं नियमित संचालन के दौरान स्थिर और निर्बाध 11 केवी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है. मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों के साथ हाइब्रिड मोड में एक बैठक आयोजित की. बैठक में प्लांट की वर्तमान विद्युत आपूर्ति स्थिति, बैकअप व्यवस्थाओं और भविष्य की आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई.

मुख्य सचिव के निर्देश : मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भविष्य में किसी प्रकार की बाधा ना आने पाए. इसके लिए बिजली आपूर्ति प्रणाली की नियमित समीक्षा की जाए और वैकल्पिक व्यवस्था और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को भी सुदृढ़ रखा जाए. बैठक में बताया गया कि इस हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना के लिए जींद में तीन किलोग्राम भंडारण क्षमता का देश का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है, जो अब कमीशनिंग के अंतिम चरण में है. ये प्लांट 24 घंटे संचालित होगा, इसलिए निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति बहुत ज्यादा जरूरी है. डीएचबीवीएन के अधिकारियों ने मुख्य सचिव को आश्वस्त किया कि प्लांट को स्थिर विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त निगरानी एवं त्वरित रखरखाव की व्यवस्था भी की गई है. बैठक में बताया गया कि उत्तर रेलवे ने भी प्लांट को की जा रही विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता पर संतोष जताया है. बैठक में डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक विक्रम यादव वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े जबकि मुख्य अभियंता राजेंद्र सभ्रवाल भी मौजूद रहे.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App