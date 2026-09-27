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मध्य प्रदेश खिंचे चले आएंगे टूरिस्ट, भेड़ाघाट और लम्हेटाघाट में बनेगा जियो पार्क और जियोलॉजिक म्यूजियम

भेड़ाघाट और लम्हेटाघाट में बनेगा जियो पार्क और जियोलॉजिक म्यूजियम ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश का जबलपुर जल्द ही पर्यटन का बड़ा केन्द्र बनने जा रहा है. जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट, लम्हेटाघाट में देश का पहला जियो पार्क, जियोलॉजिकल म्यूजियम बनने जा रहा है. केन्द्र सरकार ने इसकी परमीशन दे दी है. इस पार्क को 12 हेक्टेयर में विकसित किया जाएगा. इसके लिए 87 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है. इसके तहत विश्व स्तरीय जियोलॉजिकल म्यूजियम और इंटर प्रिटेशन सेंटर के अलावा रॉक गार्डन, नेचर वॉट आदि को विकसित किया जाएगा.