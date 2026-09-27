ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश खिंचे चले आएंगे टूरिस्ट, भेड़ाघाट और लम्हेटाघाट में बनेगा जियो पार्क और जियोलॉजिक म्यूजियम

मध्य प्रदेश का पर्यटन बनेगा खा, जबलपुर भेड़ाघाट और लम्हेघाट में बनेगा देश का पहला जियो पार्क और जियोलॉजिकल म्यूजियम. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

INDIA FIRST GEOPARK JABALPUR
भेड़ाघाट और लम्हेटाघाट में बनेगा जियो पार्क और जियोलॉजिक म्यूजियम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 6:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश का जबलपुर जल्द ही पर्यटन का बड़ा केन्द्र बनने जा रहा है. जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट, लम्हेटाघाट में देश का पहला जियो पार्क, जियोलॉजिकल म्यूजियम बनने जा रहा है. केन्द्र सरकार ने इसकी परमीशन दे दी है. इस पार्क को 12 हेक्टेयर में विकसित किया जाएगा. इसके लिए 87 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है. इसके तहत विश्व स्तरीय जियोलॉजिकल म्यूजियम और इंटर प्रिटेशन सेंटर के अलावा रॉक गार्डन, नेचर वॉट आदि को विकसित किया जाएगा.

क्यों खास है यह स्थान

भेड़ाघाट और लम्हेटाखाद में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत जियोलॉजिकल पार्क तैयार किया जाएगा. दरअसल, लम्हेदाघाट पुराऐतिहासिक काल से जुड़ा है. नर्मदा घाटी के लम्हेटा फॉर्मेशन से देश का पहला डायनासोर जीवाश्म टायटेनोसॉरस इंडिकस मिला था. इस प्रोजेक्ट के तहत यहां चट्टानों, जीवाश्मों और खनिजों को एक पार्क के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा. मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड इसे 18 महीने यानी फरवरी 2028 तक पूरा करेगी.

GEOPARK GEOLOGICAL MUSEUM FEATURES
जबलपुर में बनेगा जियोलॉजिकल पार्क (ETV Bharat)

यह संभावित यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क और विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल है. इसका मुख्य आकर्षक का केन्द्र संगमरमर की चट्टानें हैं. नर्मदा नदी के दोनों ओर करीबन 100 फीट ऊंची संगमरमर की चट्टानें, धुआंधार जलप्रपात, रोपवे-बोटिंग की सुविधां यहां मौजूद है. इसके अलावा यहां 10वीं शताब्दी का ऐतिहासिक चौसठ योगिनी मंदिर भी मौजूद है.

क्या होगा इस पूरे प्रोजेक्ट में

जियो पार्क और ज्योलॉजिकल म्यूजियम के तहत यहां पर्यटकों के लिए कई काम किए जाएंगे. यहां क्षेत्र की भूवैज्ञानिक विरासत को दर्शाने वाली 6 थीम आधारित गैलरी बनाए जाएंगी. इसमें 131 प्रदर्शनियां होंगी.

INDIA 1ST GEOLOGICAL MUSEUM MP
जबलपुर भेड़ाघाट (ETV Bharat)

जंगल के ऊपर कांच के फर्श वाला चलने वाला पारदर्शी वॉक वे बनाया जाएगा. इसके अलावा एक एम्फीथिएटर भी बनाया जाएगा.

यहां चक्रव्यूह की तरह एक भूलभुलैया का भी निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा यहा बेहद ही आकर्षक वाटर फाउंटेन का निर्माण किया जाएगा.

पर्यटकों के रुकने के लिए ईको रिसॉर्ट, लग्जरी टेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.

यहां 200 सीटों वाला कैफेटेरिया, म्यूजियम शॉप और स्थानीय शिल्पकारों के लिए बाजार बनाया जाएगा, ताकि पर्यटक यहां से स्थानीय शिल्प को खरीद सकें.

12 हेक्टेयर भूमि में यह पूरा प्रोजेक्ट होगा. इसमें 5 हजार 745 स्क्वायर मीटर में निर्माण होगा, जबकि ओपन एरिया में 90 फीसदी ग्रीन कवर होगा.

2024 में सौंपी गई थी रिपोर्ट

मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इसके लिए केन्द्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि "इस परियोजना में करीबन 90 फीसदी या उससे अधिक क्षेत्र को ग्रीन रखने का लक्ष्य रखा गया है. प्राकृतिक भू दृश्य और मौजूदा वृक्षों को सुरक्षित रखते हुए संरचनाएं विकसित की जाएगी. इससे यहा पहुंचने वाले पर्यटकों को प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस होगा.

JABALPUR GEOLOGICAL MUSEUM
मैप में दर्शाया गया (ETV Bharat)

भेड़ाघाट में साल 2025 में 10.68 लाख पर्यटक पहुंचे थे. अभी यहां सिर्फ एक दिन के लिए पर्यटक यहां पहुंचते हैं, लेकिन विभाग की कोशिश है कि पर्यटक यहां न सिर्फ रूके, बल्कि स्थानीय हस्तशिल्प, गाइड सेवा ओर अन्य पर्यटन गतिविधियों का भी हिस्सा बने."

TAGGED:

JABALPUR GEOLOGICAL MUSEUM
JABALPUR LAMHETAGHAT GEOPARK
INDIA 1ST GEOLOGICAL MUSEUM MP
GEOPARK GEOLOGICAL MUSEUM FEATURES
INDIA FIRST GEOPARK JABALPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.