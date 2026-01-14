ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में आ रही बिजली क्रांति, सोलर प्लस पावर प्लांट लोड शेडिंग खत्म कर बदलेगा जिंदगी

थर्मल पावर प्लांट को चलाने में जीवाश्म ईंधन की जरूरत होती है. मध्य प्रदेश के संदर्भ में कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट केवल तभी तक चलाए जा सकते हैं, जब तक की कोयला उपलब्ध है. जिस दिन खदानों से कोयला खत्म हो जाएगा, तो इन पावर प्लांट से बिजली उत्पादन नहीं किया जा सकता.

अमरकंटक तापीय विद्युत संयंत्र अनूपपुर, सतपुड़ा तापीय विद्युत संयंत्र सारणी, चांदनी ताप विद्युत संयंत्र नेपानगर, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट सिंगरौली, संजय गांधी ताप विद्युत घर बिरसिंहपुर-उमरिया, सिंगाजी ताप विद्युत घर खंडवा, पेंच ताप विद्युत संयंत्र छिंदवाड़ा जैसे कुछ बड़े बिजली संयंत्र हैं. वहीं कुछ छोटे बिजली संयंत्र भी हैं. जो मुख्य रूप से कोयले को जलाकर बिजली बना रहे हैं. बहुत छोटे पैमाने पर गैस आधारित बिजली संयंत्र बनाए गए हैं.

बिजली परंपरागत तरीके से ताप विद्युत घर में पैदा की जाती है. मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन में ताप विद्युत घरों में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है. मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी खुद भी बिजली बनाती है और बड़े पैमाने पर बिजली खरीदती भी है.

बिजली आज हमारे समाज की बुनियादी जरूरत है. बिना बिजली हम आज के जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते. इलेक्टिसिटी की मांग लगातार बढ़ रही है. केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए तो बीते दिनों मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने लगभग 19 हजार मेगावाट बिजली की सप्लाई की. यह अब तक की सबसे अधिक बिजली सप्लाई है.

बताया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए मुरैना जिले में 4300 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है. कैलारस और जौरा में कई गांवों में भूमि आवंटित की गई है. इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में 300 करोड़ का खर्च आएगा. अगर मध्य प्रदेश सरकार का यह प्लान सफल होता है, तो इससे मिलने वाली बिजली लगभग ₹2.50 पैसा प्रति किलो वाट प्रति घंटा मिलेगी.

यह एक किस्म का बहुत बड़ा इनवर्टर है, जो दिन में सोलर पावर से बनी बिजली को बैटरी में स्टोर करेगा और रात में इसे सप्लाई करेगा. पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में यह एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है. इससे पहले दुनिया के सबसे बड़े संयंत्रों में से एक सोलर पावर प्लांट रीवा में लगाया गया है. जिसे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड ने लगाया था. खास बात तो यह है कि रीवा सोलर प्लांट से दिल्ली मेट्रो रफ्तार भर रही है. देश में ऐसा पहली बार हुआ था, जब मेट्रो का संचालन सौर ऊर्जा से किया गया.

जबलपुर: मध्य प्रदेश बिजली ट्रांसमिशन में बड़ी क्रांति करने जा रहा है. अगर प्रदेश सरकार का यह प्रयोग सफल रहा तो, भविष्य में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी. 24 घंटे बिजली मिलने से किसानों को सिंचाई और दूसरी जरूरतों के लिए सस्ती बिजली मिल सकेगी. बिजली सब्सिडी घटाने में भी मदद मिलेगी. यानि शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र दिन-रात जगमगाएंगे, लोगों को कम दाम में 24 घंटे बिजली मिलेगी. इतना ही नहीं यह प्रयोग पर्यावरण के लिए भी बहुत असरदार होगा. प्रदेश ग्रीन एनर्जी का हब बन जाएगा. दरअसल, मध्य प्रदेश के मुरैना में देश का पहला सोलर प्लस स्टोरेज पावर प्लांट बनने जा रहा है. जो 880 मेगावाट प्रति घंटा की क्षमता का होगा. यह काम मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी जबलपुर की देखरेख में चल रहा है.

बिजली का दूसरा स्त्रोत बांध से निकलने वाले पानी से चलने वाले विद्युत संयंत्र है. मध्य प्रदेश में बरगी बांध, इंदिरा सागर, बाणसागर, पेंच, रिहंद, ओंकारेश्वर, टैंस, महेश्वर जैसे बांधों से बिजली बनाई जा रही है. इसके साथ कुछ ऐसे बांध भी हैं, जिनके साथ बनी बिजली हमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ बंटनी पड़ती है. लेकिन जल विद्युत एक सीमा से ज्यादा बड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़े बांधों का अक्सर विरोध होता है और बड़े बांधों को पर्यावरणीय खतरे के रूप में भी देखा जाता है. बांध बनाना बहुत खर्चीला काम भी है.

मध्य प्रदेश के सोलर पावर प्लांट (ETV Bharat Info)

सोलर एनर्जी ही विकल्प

इस समय सबसे ज्यादा चर्चा सौर ऊर्जा पर है, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाली नहीं है, इसके विस्तार करने की भी खूब संभावना है. थर्मल पावर और जल विद्युत से इसका उत्पादन सस्ता और सरल भी है. इसलिए मध्य प्रदेश पावर जेनरेशन कंपनी ने सौर ऊर्जा के कई संयंत्र स्थापित किए हैं और आगे करने जा रहे हैं. फिलहाल मध्य प्रदेश में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट और विदिशा के सांची का सोलर प्लांट स्थापित किया है.

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हितेश तिवारी का कहना है कि "मध्य प्रदेश सोलर पावर के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और वर्तमान में हमारा उत्पादन 4000 मेगावाट तक पहुंच गया है."

सोलर एनर्जी की समस्या

हितेश तिवारी ने बताया कि "सोलर पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन दिन में होता है और दिन में बिजली की उतनी अधिक खपत नहीं होती. बिजली की ज्यादा खपत रात में होती है और रात में सोलर प्लांट का बिजली उत्पादन बंद हो जाता है. कुछ ऐसा ही हाल पवन चक्की के साथ भी है. पवन चक्की केवल तभी उत्पादन देती है, जब हवा तेज चलती है. ऐसी स्थिति में यह तय नहीं है कि पवन चक्की की बिजली कब बनेगी और कब नहीं बनेगी.

सोलर प्लांट (Getty Image)

समाधान बैटरी एनर्जी स्टोर सिस्टम

उन्होंने बताया कि यह एक बड़ी समस्या थी, लेकिन दुनिया में कई जगह इस समस्या का समाधान निकाल लिया गया है. इस दिशा में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है."

सरकारी कंपनी MPNRED और MP पावर ट्रांसमिशन कंपनी मुरैना में 880 मेगावाट प्रति घंटा क्षमता का बैटरी एनर्जी स्टोर सिस्टम लगाने जा रही है. हितेश तिवारी का कहना है कि "इस सिस्टम के लग जाने के बाद सौर ऊर्जा से बनी बिजली को बैटरी में जमा कर लिया जाएगा. रात में जब इसकी जरूरत होगी, तब इसे सप्लाई कर दिया जाएगा. 880 मेगावाट की क्षमता किसी एक बड़े शहर को बिजली देने के लिए पर्याप्त है."

फिलहाल छत्तीसगढ़ में ऐसा ही एक प्लांट चल रहा है, लेकिन उसकी क्षमता मात्र 100 मेगावाट की है. मध्य प्रदेश बहुत बड़ी बैटरियों के साथ 880 मेगावाट की क्षमता वाला प्लांट लगा रहा है. इस प्लांट में बहुत बड़ी-बड़ी बैटरियां होगी. केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक लगभग 400 गीगाबाइट प्रति घंटा के स्टोरेज सिस्टम डेवलप करने हैं.

सोलर एनर्जी में क्रांति

हितेश तिवारी का कहना है कि सोलर ऊर्जा और पवन चक्की से मिलने वाली ऊर्जा बिजली उत्पादन का स्थाई विकल्प है. अभी तक इन ऊर्जा स्रोतों की ऊर्जा को छोटे पैमाने पर स्टोर किया जाता था, लेकिन बैटरी एनर्जी स्टोर सिस्टम इन्हें बड़े पैमाने पर स्टोर करेगा. जब जरूरत होगी, तब इसे सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. बिजली स्टोर का यह तरीका एक क्रांतिकारी कदम है.

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (ETV Bharat)

हितेश तिवारी ने सोलर पावर को ग्रिड में कैसे सप्लाई किया जाता है, इस मामले में शोध भी किया है, क्योंकि जब बड़े पैमाने पर सोलर पावर प्लांट में बिजली बनती है तो उसका युक्ति पूर्ण इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है. उनका शोध पत्र पर कई राज्यों के पावर ट्रांसमिशन कंपनी अध्ययन कर रही हैं.

वहीं इस प्रयोग को लेकर शहरी क्षेत्र जबलपुर के शिवनगर में रहने वाले अखिलेश त्रिपाठी का कहना है कि "महंगी बिजली आम आदमी का बजट बिगाड़ देती है. हमने अक्सर सुना है कि कोयले के दाम बढ़ाने की वजह से बिजली के दाम बढ़ा दिए जाते हैं. कम से कम सोलर एनर्जी में यह समस्या नहीं होगी और एक ही दाम पर बिजली मिलती रहेगी. इससे शहरी आबादी को सस्ती बिजली उपलब्ध हो सकेगी."

पर्यावरणविद् संजीव पांडे का कहना है कि "कोयला गैस और परमाणु ऊर्जा के जरिए जो बिजली बनाई जा रही है. उससे कई पर्यावरणीय संकट खड़े हो रहे हैं. खदानों की वजह से जंगल नष्ट होते हैं और कोयला जलाने से वायु प्रदूषण होता है. दूसरी तरफ परमाणु बिजली घर खतरनाक माने जाते हैं. इसलिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके बिजली बनाना पर्यावरण की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है.

एमपी के लोगों को मिलेगी कम दाम में बिजली (Getty Image)

इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाना चाहिए, क्योंकि बिजली के साथ-साथ पर्यावरण को ठीक रखना भी हमारी जिम्मेदारी है. सरकार को ज्यादा से ज्यादा ऐसे विकल्पों पर ही काम करना चाहिए. जिनमें प्रकृति का नुकसान कम से कम हो."

छोटे पैमाने पर यह प्रयोग उन घरों में होता है, जिनके छत पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन अब यह घर से निकलकर शहरों तक पहुंच गया है. बिजली की प्लानिंग करने वाले अधिकारियों का कहना है कि वह दिन दूर नहीं, जब हम अपनी जरूरत की पूरी बिजली गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से बनाएंगे और उसे स्टोर भी कर पाएंगे. यह कम खर्चीला तो है, लेकिन बिजली की समस्या का यह स्थाई निदान है.