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देश का पहला सबसे लंबा 160 की स्पीड का रेलवे ट्रैक तैयार, कवच व आधुनिक तकनीक का 549 KM दिल्ली-मुंबई ट्रैक

अन्य ट्रेनों की भी स्पीड बढ़ाई जाएगी : उन्होंने बताया कि इसमें पहले 160 की स्पीड से उन ट्रेन को चलाया जाएगा, जिनके कोच एलिजिबल लिंक-हॉफमैन-बुश (एलएचबी) हैं. इनमें राजधानी, अगस्त क्रांति और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनें शामिल हैं. इसके बाद दूसरी ट्रेनों को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा. इसके बाद धीरे-धीरे अन्य ट्रेनों की भी स्पीड बढ़ाई जाएगी. वर्तमान में 160 की स्पीड पर देश में कहीं भी ट्रेन नहीं चल रही है. पहले देश में दूसरे सेक्शन में हाई स्पीड 160 की स्पीड पर ट्रेन चली थी, लेकिन उसकी भी स्पीड रिस्ट्रिक्शंस वर्तमान में लागू की गई है. वहां 130 किमी प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चल रही है.

सभी ट्रेनों को बढ़ेगी स्पीड : सौरभ जैन का कहना है कि करीब पूरे 1384 किमी दिल्ली-मुंबई ट्रैक को 160 की स्पीड के लिए तैयार किया जा रहा है. दिल्ली-मुंबई रेल ट्रैक पर काफी डिविजनल इंवॉल्व हैं, क्योंकि दिल्ली से मुंबई में कोटा के अलावा आगरा, दिल्ली, रतलाम और मुंबई डिवीजन का भी हिस्सा आता है. ऐसे में अभी केवल कोटा डिवीजन में काम पूरा हो गया है. शेष में चल रहा है. कोटा के 549 किलोमीटर में लगभग काम पूरा हो गया है और इसमें स्पीड बढ़ेगी. ट्रेन की स्पीड बढ़ाने से अन्य ट्रेनों का भी परिचालन पर असर डालता है. यहां की काफी ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी और समय में भी बदलाव होगा.

2665 करोड़ खर्च अनुमानित : उन्होंने बताया कि ये कार्य पूरे हो चुके हैं और फाइनल पेपर मुख्य संरक्षा आयुक्त को भेज दिए हैं. वहां से अनुमति मिलने और रेलवे बोर्ड से अनुमोदन के बाद शीघ्र ही 160 की स्पीड पर ट्रेन चलाएंगे. इतने लंबे डिस्टेंस पर यह 160 की स्पीड से तैयार पहला रेलवे ट्रैक है. कवच और आधुनिक तकनीक के साथ कोटा में ही पहली ट्रेन 160 की स्पीड पर चलेगी. मिशन रफ्तार के लिए कोटा से नागदा के बीच में 2665 करोड़ खर्च अनुमानित है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि कोटा रेल मंडल में 160 की स्पीड पर ट्रेन चलाने के संबंध में कई सारे कार्य करवाए गए हैं. इनमें मुख्य रूप से ट्रैक से रिलेटेड कार्य करवाए गए हैं. ओवरहेड इक्यूपमेंट (OHE) ट्रांसमिशन लाइन को भी दुरुस्त किया गया. इसके अलावा 'इंडीजीनस टेक्निकल ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम' (कवच) 4.0 इंस्टॉलेशन करवाया गया है. बाउंड्री वॉल और फेंसिंग करवाई गई है.

कोटा : हाई स्पीड रेलवे ट्रैक के मामले में कोटा रेल मंडल देश का पहला रेलवे ट्रैक बनने जा रहा है, जिसे वर्तमान का देश का सबसे लम्बा और 160 की स्पीड के लिए उपयुक्त तैयार किया गया है. इसके साथ देश में सबसे पहले कवच इंटीग्रेटेड और आधुनिक तकनीक के साथ कोटा में ही सबसे पहले ट्रेन चलेगी. इसके लिए मिशन रफ्तार के तहत पूरे रेलवे ट्रैक पर काम हो गया है और जल्दी ही संरक्षण निरीक्षण होगा. अनुमति मिलने पर 160 की स्पीड पर ट्रेन चलाई जा सकेगी.

2 से 3 घंटे का समय होगा कम : कोटा रेल मंडल में 549 किलोमीटर से ट्रेन गुजरती है. ऐसे में स्पीड बढ़ाने पर यहां पर करीब 45 मिनट से 1 घंटे का अंतर आ जाएगा. कोटा रेल मंडल से ट्रेन की स्पीड बढ़ाने पर समय कम होगा. साथ ही दिल्ली से मुंबई के बीच वर्तमान में करीब 1480 किमी का सफर तय करने में राजधानी, अगस्त क्रांति तेजस और दुरंतो एक्सप्रेस एक्सप्रेस 15 से 16 घंटे ले रही है. अन्य ट्रेन संपर्क क्रांति व गरीब रथ 16 से 17 घंटे के बीच समय ले रही है. इसके अलावा अन्य ट्रेन 20 से 22 घंटे तक समय लेती है. ऐसे में सभी ट्रेनों की समय सीमा कम होगी. राजधानी, तेजस और प्रीमियम ट्रेनों में तो दिल्ली से मुंबई की दूरी 12 से 13 घंटे के बीच रह जाएगी.

ट्रैक पर कई तरह के सेंसर लगाए गए हैं, जिनसे दुर्घटनाओं को रोका जा सके (ETV Bharat (File))

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देश का पहला कवच इंटीग्रेटेड रेलवे ट्रैक : देश का पहला कवच इंटीग्रेटेड रेलवे ट्रैक भी कोटा रेल मंडल में ही बना है. मथुरा से नागदा के बीच 549 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक पर कवच 4.0 का इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है. यहां पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का 180 की स्पीड का ट्रायल भी कर लिया है. कवच के लिए यहां पर 87 से ज्यादा इलेक्ट्रिक इंजन में ऑन बोर्ड कवच यूनिट लगाई गई हैं. इसके अलावा 130 कवच टावर भी लगाए गए हैं.

सीधा कर दिया रेलवे ट्रैक : रेलवे ट्रैक पर काफी काम किया गया है. पूरे ट्रैक को सीधा कर दिया गया है. सभी घुमाव को हटा दिया गया है. जहां पर भी रेलवे ट्रैक कमजोर थे, उन्हें मजबूती दी गई है ताकि तेज गति पर ट्रेन निकलने पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं करने पड़े. सभी जगह पर मैनुअल फाटक व क्रॉसिंग को बंद कर दिया है. उनकी जगह रेलवे ओवरब्रिज या फिर रेलवे अंडरपास बना दिए गए हैं.

सभी ट्रेनों को बढ़ेगी स्पीड (ETV Bharat (File))

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बाउंड्री भी बनाई : रेलवे ने अपने ब्रिज को भी मजबूती दी है. पुराने ब्रिज को मजबूत किया है. ट्रेन 160 की स्पीड पर चलेगी, जिसके अनुसार ट्रैक मुफीद कर दिया है. रेलवे ने कोटा रेल मंडल में आने वाले 549 किमी लंबे ट्रैक को दोनों तरफ से फेंस कर दिया है. इसमें आने और जाने दोनों रास्तों पर फेंसिंग कर बाउंड्री बना दी गई है ताकि किसी भी वन्य जीव या मवेशी के रेलवे ट्रैक पर आने की घटनाएं नहीं हो. साथ ही तेज गति से चल रही ट्रेन का परिवहन बाधित हो.

सिग्नलिंग और ओएचई में बदलाव : रेलवे ने अपनी सिग्नलिंग में काफी सुधार किया है. ट्रैक पर कई तरह के सेंसर लगाए गए हैं, जिनसे दुर्घटनाओं को रोका जा सके. पूरी तरह से ऑटोमेशन सिस्टम वाले सिग्नलिंग का इसमें उपयोग किया जाएगा. दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक की ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) में काफी बदलाव किया गया है. ज्यादा क्षमता वाली ओएचई डाली गई है. इसके साथ ही ट्रांसमिशन सेंटर भी बनाए गए हैं. रेलवे ने इसमें कई सेंसर वाले मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाए हैं, जिसके तहत चलती ट्रेन में ही पहिए, बेरिंग, एक्सेल और इंजन में खराबी का पता चल जाएगा.

सीधा कर दिया रेलवे ट्रैक (ETV Bharat (File))

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कोच में हॉट बॉक्स डिटेक्टर लगाए गए : उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक सिस्टम (OMRS) भी लगाया गया है. इसके जरिए रेल पटरी टूटने और रेलवे ट्रैक से ट्रेनों के उतरने की घटनाएं कम होंगी. इसके अलावा ट्रेनों की हाई स्पीड के दौरान कोच में कोई भी डिफेक्ट या असामान्य घटना होने के संबंध में भी हॉट बॉक्स डिटेक्टर लगाए गए हैं. यह इंजन या कोच में हो रहे कुछ भी तकनीकी या अन्य किसी गड़बड़ी को पकड़ लेंगे. इसके बाद तत्काल इनके संबंध में कंट्रोल रूम और इंजीनियर को भी पता चल जाएगा.

सबसे पहले गतिमान चली : भारत में गतिमान एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से झांसी के बीच चलने वाली सबसे तेज ट्रेन थी, लेकिन वर्तमान में उसमें स्पीड रिस्ट्रिक्शन लागू कर दिया है. पहले वह दिल्ली से निकलने के बाद तुगलकाबाद से आगरा के बीच 175 किमी की दूरी के कुछ हिस्से में 160 किमी प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती थी, शेष में स्पीड कम थी, लेकिन यहां भी कवच इंस्टॉलेशन के चलते इसे रोक दिया गया है. जून 2024 में इसकी स्पीड वापस 130 किमी प्रति घंटे कर दी गई है. इस स्पीड पर कोटा रेल मंडल की कई ट्रेन दौड़ रही हैं, जिनमें राजधानी तेजस, अगस्त क्रांति तेजस, दुरंतो और गरीब रथ शामिल हैं.