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अब बारिश में नाला भरने की भविष्यवाणी करेगा AI, 24 घंटे पहले जलभराव का Alert, गोरखपुर में देश का पहला AI मैनेजमेंट सिस्टम

पीएमओ और नीति आयोग से मिली सराहना: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी और फ्लड मॉडलिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से, अर्बन फ्लड सिस्टम को स्थापित कर नगर निगम गोरखपुर ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. नगर निगम द्वारा विकसित एआई आधारित अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम ने मानसूनी जलभराव की समस्या को कम करने में 65 प्रतिशत से अधिक सुधार दर्ज किया है. यह देश का पहला एआई-आधारित अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम (यूएफएमसी) है, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) व नीति आयोग से भी सराहना मिल रही है.

गोरखपुर: एआई की उपयोगिता अब जलभराव के क्षेत्र में भी सामने आई है. एआई की मदद से एक ऐसा मॉडल विकसित किया गया है जो बारिश में जलभराव और नाले की सफाई में काफी मदद करेगा. यह मॉडल गोरखपुर में लागू किया जा रहा है. इस तरह का यह देश का पहला मॉडल है.

नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के अनुसार, यूएफएमसी स्थापित करने से 24 घंटे पहले ही वर्षा व जलभराव का पूर्वानुमान 80 प्रतिशत से अधिक सटीक हो गया है. ट्रायल फेज में 250 से अधिक शिकायतों में से 70 प्रतिशत का समाधान कुछ घंटों में हो गया. जबकि समग्र प्रणाली दक्षता में 65 प्रतिशत से अधिक सुधार देखा गया. इस प्रणाली में एआई आधारित वर्षा पूर्वानुमान, सेंसर आधारित जलस्तर मॉनिटरिंग और स्टॉर्म वाटर मॉडलिंग को एकीकृत किया गया है. जैसे ही जलस्तर बढ़ता है, सेंसर अलर्ट भेजते हैं और ऑटोमेटेड पंपिंग सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है, जिससे जलभराव वाले इलाकों में रियल-टाइम समाधान सुनिश्चित होता है.

एआई आधारित प्रजेटेंशन. (etv bharat)

इस बार की बारिश में दिखेगा परिणाम: अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा और महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव नें बताया है कि नीति आयोग ने अपने मूल्यांकन में पाया कि गोरखपुर मॉडल डेटा-आधारित पूर्वानुमान के जरिए देशभर के शहरी निकायों की आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत कर सकता है. इसे प्रतिक्रियात्मक (Reactive) रूप से सक्रिय (Proactive) शहरी प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना गया है. इस अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल (यूएफएमसी) का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 जुलाई 2025 को किया था. यह एक उन्नत अर्बन फ्लड अर्ली वार्निंग और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जिसका बेहतर परिणाम इस सत्र में होने वाली बारिश में देखने को मिलेगा.





दो प्रमुख पहलुओं पर किया गया काम: नगर आयुक्त बताते हैं कि शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत दो प्रमुख पहलुओं पर कार्य किया गया है। पहला, अर्बन फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो नागरिकों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए चेतावनी और वास्तविक समय पर सूचना उपलब्ध कराता है. दूसरा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो शहर के लिए दीर्घकालिक योजना और नीति निर्माण में सहायता प्रदान करता है ताकि भविष्य में बाढ़ प्रबंधन क्षमताओं को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाया जा सके.





28 जलभराव प्वाइंट हॉटस्पॉट: गोरखपुर मॉडल का यह समग्र दृष्टिकोण शहर को न केवल वर्तमान आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है, बल्कि भविष्य में जनहानि एवं धनहानि के खतरे को भी कम करता है. इस परियोजना के अंतर्गत शहर के सभी महत्त्वपूर्ण नालों, सभी उपकरणों और सभी जिम्मेदार अधिकारियों, टीमों को उनके संपर्क विवरण सहित मैप किया गया है. शहर में कुल 28 जलभराव प्वाइंट हॉटस्पॉट और 85 पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट चिह्नित किए गए हैं, जो जलभराव की दृष्टि से अधिक संवेदनशील हैं. शहर के सभी पंपिंग स्टेशनों का पूर्ण ऑटोमेशन किया गया है. 24x7 इमरजेंसी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो लगातार निगरानी और समन्वय का कार्य करता है.नागरिकों के लिए ग्रीवांस पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे किसी भी समस्या की सूचना और उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके.





हर 15 मिनट पर मिलती बारिश से जुड़ी जानकारी: नगर आयुक्त ने बताया कि शहर में नगर निगम द्वारा दो ऑटोमैटिक रेन गेज भी लगाए गए हैं, जो हर 15 मिनट पर बारिश से जुड़ी जानकारी देते हैं. प्राइमरी व सेकंडरी नालों पर कुल 110 ऑटोमैटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर लगाए गए हैं. ये सेंसर हर 2 से 15 मिनट में जलस्तर से संबंधित सूचनाएं भेजते हैं. जब नालों में जलस्तर 80 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो संबंधित अधिकारियों को ऑटोमेटेड अलर्ट्स पहुंचने लगते हैं. जब सम्पवेल्स में जलस्तर 60 प्रतिशत से अधिक होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से पंप स्वतः चालू हो जाते हैं. ईंधन की कमी और पंप के रखरखाव से संबंधित चेतावनियां भी अधिकारियों को समय रहते मिल जाती हैं.





यूएफएमसी द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति: अर्बन फ्लड मॉडलिंग के माध्यम से यह पूर्वानुमान लगाया जाता है कि अगले दिन शहर के किन क्षेत्रों में जलभराव की संभावना है. इस पूर्वानुमान पर आधारित विस्तृत रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेजी जाती है, ताकि वे समय रहते तैयारी कर सकें. मोबाइल पंपों व सक्शन मशीनों की व्यवस्था पहले से की जाती है. वर्षा की मात्रा और समय को लेकर एक दिन पहले ही वॉकी-टॉकी के माध्यम से सभी अधिकारियों और फील्ड टीमों को चेतावनी भेज दी जाती है. यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सभी पंप सही ढंग से कार्य कर रहे हों और नालों में कहीं भी रुकावट न हो. जैसे ही वर्षा प्रारंभ होती है, यूएफएमसी का 24x7 आपातकालीन नियंत्रण कक्ष सक्रिय हो जाता है. नियंत्रण कक्ष से यह घोषणा की जाती है कि कौन-कौन से नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, कौन से पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट उच्च जोखिम में हैं या जलमग्न हो चुके हैं, किन हॉटस्पॉट्स पर मोबाइल पंपों को तुरंत चालू किया जाना चाहिए और किन क्षेत्रों में सक्शन मशीनें तैनात की जानी चाहिए. इससे फील्ड टीमें पूरी तरह सतर्क रहती हैं और उन्हें यह स्पष्ट होता है कि कहां और क्या कार्रवाई करनी है.







समय रहते समस्या से निपट सकेंगे: टेक्नोलॉजी से क्षमता एवं दक्षता की वृद्धि हुई है, जिससे टीमें जल्दी और मिलकर काम कर पा रही हैं. पंपिंग स्टेशन अब ऑटोमैटिक हो गए हैं, जिससे मैनुअल काम कम हुआ है और नतीजे ज़्यादा भरोसेमंद हो गए हैं. इस अभिनव पहल के माध्यम से गोरखपुर नगर निगम ने न केवल जलभराव की समस्या को कम किया है, बल्कि जवाबदेही, त्वरित प्रतिक्रिया और नागरिक संतुष्टि में भी उल्लेखनीय सुधार किया है.





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