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बिहार का फ्लेवर्ड मखाना चखेंगे कनाडा के लोग, 7 टन खेप रवाना.. किसानों की बल्ले-बल्ले

बिहार के मिथिलांचल का फ्लेवर्ड मखाना अब कनाडा पहुंच गया है. इससे राज्य के किसानों को बंपर फायदा मिलेगा. पढ़ें

Bihar Makhana exports to Canada
7 टन मखाना कनाडा रवाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 31, 2026 at 5:40 PM IST

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पटना: बिहार का मखाना एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत ब्रांड के रूप में उभरा है. एपेडा (प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के सहयोग से 29 जुलाई को बिहार से 7 टन प्लेवर्ड मखाना कनाडा भेजा गया है. केन्द्र सरकार के इस पहल से एक बार फिर बिहार के मिथिलांचल के मखाना किसानों को फायदा पहुंचेगा.

दरभंगा से कनाडा भेजी गई 7 टन मखाना : इसकी जानकारी केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी. उन्होंने लिखा, बिहार के किसानों के लिए एक और बड़ी उपलब्धि. बिहार के दरभंगा से पहली बार समुद्री मार्ग के माध्यम से 7 मीट्रिक टन फ्लेवर्ड मखाना का निर्यात कनाडा के लिए किया गया.

''वैश्विक बाज़ार तक पहुंच के इस प्रयास से जुड़े किसानों को 50% से अधिक बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है. साथ ही, बिहार के प्रीमियम मखाना की पहचान अब दुनिया भर के उपभोक्ताओं में हो रही है.'' - पियूष गोयल, केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री

क्या है एपेडा? : कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपेडा भारत सरकार के अधिन एक संस्थान है. यह केन्द्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आता है. एपेडा का मुख्य उद्देश्य देश के प्रोसेस्ड फ़ूड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में मदद करता है.

एपेडा.. बाजार, प्रोडक्ट की गुणवत्ता : एपेडा को भारत सरकार ने दिसंबर, 1985 में संसद से पास हुए एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फ़ूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के तहत बनाया था. यह संस्थान निर्यातकों और किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाता है. साथ ही बेहतर पैकेजिंग, गुणवत्ता और नए बाजार की तलाश में मदद करता है. वहीं किसानों को अपने प्रोडक्ट की सही कीमत भी मिलती है.

'किसानों की मेहनत, हमारी कृषि क्षमता' : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, बिहार की समृद्धि अब वैश्विक बाजारों तक अपनी पहचान बना रही है. कनाडा को बिहार के 7 मीट्रिक टन मखाना का निर्यात राज्य के किसानों की मेहनत, हमारी कृषि क्षमता और स्थानीय उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग का प्रमाण है.

Bihar Makhana exports to Canada
फ्लेवर्ड मखाना चखेंगे कनाडा के लोग (ETV Bharat)

''यह उपलब्धि बिहार को कृषि निर्यात के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने के साथ-साथ 'लोकल से ग्लोबल' की दिशा में एक और मजबूत कदम है. हमारा संकल्प है कि बिहार का स्थानीय उत्पाद वैश्विक बाजार में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए और हमारे किसानों की समृद्धि का माध्यम बने.'' - सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री बिहार

बिहार में मखाना का बाजार : भारत हर साल करीब 1,20,000 टन मखाना उत्पादन करता है, जिसमें से बिहार की हिस्तेदारी 85 फीसदी है. बिहार में करीब 35 हजार हेक्टेयर में मखाने की खेती होती है और करीब 40 से 45 लाख क्विंटल मखाना उत्पादन होता है. मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल और सहरसा जिले मखाना के मुख्य उत्पादन केन्द्र हैं. इससे बिहार के 25 हजार किसान जुड़े हैं.

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बिहार के इन जिलों में मखाना की खेती (ETV Bharat)

2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन : सितंबर 2025, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया था. साथ ही, बोर्ड ने केन्द्रीय मखाना विकास योजना (476.03 करोड़) को मंजूरी दी थी. इस योजना से मखाना क्षेत्र में अनुसंधान, गुणवत्ता, मूल्य, मार्केटिंग और निर्यात में मदद मिली और इसके बिहार के करीब 5 लाख किसानों को फायदा हुआ.

मखाना के उत्पादन में बंपर वृद्धि : पिछले कुछ सालों में मखाना के उत्पादन में बंपर वृद्धि हुई है. साल 2012 में खेती का रकबा जहां 13 हजार हेक्टेयर था, वहीं यह बढ़कर 40 हजार हेक्टेयर तक पहुंच गया है. दरभंगा जिले के किसान राम कुमार बताते है कि, कच्चे मखाने के लिए किसानों को करीब 400 से 500 रुपये तक प्रति किलो मिलता हैं, लेकिन ब्राडिंग के बाद इसकी किमत चार गुना से पांच गुना तक हो जाती है.

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आंकड़ों में मखाना (ETV Bharat)

चीन को भेजा गया 5 टन मखाना : इससे पहले फरवरी 2026 में बिहार से 5 टन मखाना का निर्यात किया गया था. इसकी जानकारी देते हुए बिहार के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा था कि, ''बिहार के मिथिला मखाना के लिए यह गौरव का पल है. यह निर्यात बिहार के मखाना उत्पादकों की मेहनत और गुणवत्ता का प्रमाण है. आने वाले समय में मखाना, मत्स्य उत्पाद एवं अन्य कृषि-आधारित उत्पादों का निर्यात और अधिक बढ़ाया जाएगा.''

मखाना क्यों है सेहत का खजाना? : पटना आईजीआईएमएस की डाइटिशियन डॉ पल्लवी बताती हैं कि मखाना की पहचान एक सुपर फूड के रूप में होती है. यह केवल न स्वाद में बल्कि सेहद के लिए फायदेमंद होता है. इसमें फैट बहुत कम होता है, पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद करती है. मखाना में मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे मिनिरल्स नसों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखते हैं.

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