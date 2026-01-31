ETV Bharat / state

'मेड इन भीलवाड़ा' अब यूरोप में मचाएगा धूम, 10 हजार करोड़ पहुंचेगा एक्सपोर्ट, जानिए क्या कहते हैं उद्योग जगत के दिग्गज

​व्यापार में आएगा महा-बूस्टर: ​भीलवाड़ा टैक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम स्वरूप गर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इस समझौते का असर पूरे देश के व्यापारिक परिदृश्य पर दिखेगा. वर्तमान में भीलवाड़ा का सालाना एक्सपोर्ट करीब 7000 करोड़ रुपये है, जिसके आने वाले समय में 10,000 करोड़ रुपये के पार पहुंचने की प्रबल उम्मीद है. गर्ग ने बताया कि बांग्लादेश के मौजूदा हालातों को देखते हुए भी अंतरराष्ट्रीय खरीदार अब भारत की ओर रुख कर रहे हैं, जिसका सीधा लाभ भीलवाड़ा को मिल रहा है.

भीलवाड़ा : राजस्थान की 'वस्त्र नगरी' के नाम से विख्यात भीलवाड़ा अब वैश्विक पटल पर एक नई इबारत लिखने को तैयार है. भारत और यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) ने भीलवाड़ा के कपड़ा उद्यमियों के चेहरे पर चमक बिखेर दी है. इस समझौते को भीलवाड़ा के टेक्सटाइल जगत के लिए एक 'गेम चेंजर' माना जा रहा है, जिससे न केवल निर्यात के आंकड़े बदलेंगे बल्कि हजारों नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे.

​यूरोप के बाजारों में 'मेड इन भीलवाड़ा' का डंका : भीलवाड़ा की 20 स्पिनिंग यूनिटों में हर साल 5.50 लाख टन यार्न बनाया जाता है. 15 हजार करोड़ में से हर साल 7000 करोड़ रुपए का निर्यात हो रहा है. इनमें से यूरोपीय संघ के 27 देश में से केवल जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड, बेल्जियम, बुल्गारिया, पुर्तगाल और रोमानिया जैसे प्रमुख देशों में 1000 करोड़ रुपए का कॉटन और पीवी यार्न निर्यात किया जा रहा है. एफटीए लागू होने के बाद कपड़े पर लगने वाली लगभग 12% आयात शुल्क में छूट मिलेगी जिससे भीलवाड़ा के यार्न और कपड़ा उत्पाद यूरोप में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे. वहीं यूरोप के अन्य देशों में भी भीलवाड़ा का कपड़ा यार्न व गारमेंट की मांग बढ़ेगी. इस समझौते के तहत भारतीय वस्त्रों को यूरोपीय बाजार में कम या शून्य आयात शुल्क (Zero Duty) पर प्रवेश मिलेगा. वर्तमान में यहां के उत्पादों पर करीब 12% आयात शुल्क लगता है. इस छूट के बाद भीलवाड़ा में बना कपड़ा, यार्न और गारमेंट चीन और बांग्लादेश जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों को सीधी टक्कर दे सकेंगे.

​भीलवाड़ा का औद्योगिक रसूख: आंकड़ों की जुबानी (फोटो ईटीवी भारत GFX)

​मेवाड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के मानद महासचिव आर.के. जैन के अनुसार, यूरोपीय यूनियन का 22.9 लाख करोड़ रुपये का विशाल आयात बाजार अब भीलवाड़ा के लिए खुल गया है. इससे हमारे उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे. वर्तमान में भीलवाड़ा से जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड और पुर्तगाल जैसे देशों को करीब 1000 करोड़ रुपये का यार्न निर्यात होता है, जो वर्ष 2031 तक बढ़कर 2000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.

भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत (फोटो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)

​क्यों है भीलवाड़ा एक्सपोर्ट में अव्वल? : ​भीलवाड़ा के यार्न की गुणवत्ता तो विश्व प्रसिद्ध है ही, साथ ही भौगोलिक लाभ भी इसे आगे रखता है. मुंबई और मुंद्रा पोर्ट की निकटता के कारण यहां से माल बाहर भेजना अन्य राज्यों की तुलना में सस्ता और सुलभ पड़ता है. 20 स्पिनिंग यूनिटों में हर साल 5.50 लाख टन यार्न का उत्पादन होता है, जो अब यूरोप के 27 देशों की पसंद बनने जा रहा है.

​छोटे उद्योगों को मिलेगी संजीवनी : ​यह समझौता केवल बड़े घरानों के लिए ही नहीं, बल्कि छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए भी संजीवनी साबित होगा. शून्य शुल्क होने से रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में तेजी आएगी, जिससे स्थानीय सिलाई इकाइयों और सहायक उद्योगों को मजबूती मिलेगी. उद्योग जगत का मानना है कि 2027 से 2031 के बीच भीलवाड़ा का टेक्सटाइल सेक्टर अपनी स्वर्णिम ऊंचाइयों पर होगा.