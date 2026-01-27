ETV Bharat / state

India-EU Trade Deal: CM साय ने कहा- आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर भारत का बड़ा कदम

भारत-यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील हुई है.CM साय ने कहा, ये समझौता देश के आर्थिक भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है.

भारत-यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील, CM साय ने कहा- आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर भारत का कदम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 27, 2026 at 9:00 PM IST

रायपुर: भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए India-EU Trade Deal को CM साय ने ऐतिहासिक क्षण बताया है. उन्होंने कहा कि ये डील देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली साबित होगी.

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक समझौता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व में हुआ यह समझौता “Mother of All Deals” के रूप में जाना जाएगा. यह डील भारत को एक सशक्त आर्थिक शक्ति के रूप में दुनिया के सामने स्थापित करेगी.

भारत बनेगा ग्लोबल सप्लाई चेन का मजबूत केंद्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का विश्वसनीय और प्रभावशाली केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे भारत की आर्थिक विश्वसनीयता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी और वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका और निर्णायक बनेगी.

युवाओं के लिए रोजगार और अवसरों का नया रास्ता

साय ने कहा कि यह समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों युवाओं के सपनों को नई उड़ान देगा. इससे नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, निवेश बढ़ेगा, तकनीक और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा साथ ही विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि #IndiaEUTradeDeal विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा. यह समझौता आत्मनिर्भर भारत की सोच को वैश्विक सहयोग से जोड़ते हुए देश को दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और समृद्धि की ओर ले जाएगा.

देशवासियों को मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को शुभकामनाएँ दीं. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि भारत की सामूहिक शक्ति, मजबूत नीति-निर्माण और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक है, जो आने वाले वर्षों में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में निर्णायक साबित होगी.

