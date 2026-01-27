ETV Bharat / state

India–EU FTA: 'श्रम-प्रधान उद्योगों और कारीगरों को मिलेगा नया बाजार', 'हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए मील का पत्थर'

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों, उद्योगों और राज्यों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है.

Handicrafts and Jewellery Products
हस्तशिल्प और आभूषण उत्पाद (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 27, 2026 at 7:29 PM IST

5 Min Read
जयपुर/जोधपुर: भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते (India–EU FTA) के तहत भारत को यूरोपीय संघ के 27 देशों के बाजारों तक बेहतर और व्यापक पहुंच मिलेगी. समझौते से भारतीय निर्यातकों, उद्योगों और राज्यों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. इस समझौते का सीधा लाभ उन राज्यों को मिलने की उम्मीद है, जहां पारंपरिक उद्योग, हस्तशिल्प और मैन्युफैक्चरिंग आधारित आजीविका बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देती है. राजस्थान इस सूची में प्रमुख राज्य के रूप में उभर रहा है. इस पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का कहना है कि यह समझौता श्रम-प्रधान उद्योगों की तस्वीर बदलने में कारगर साबित होगा. वहीं ईपीसीएच का कहना है कि यह डील हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए मील का पत्थर साबित होगी.

बदलेगी उद्योगों की तस्वीर: FTA के तहत यूरोपीय बाजारों में भारतीय उत्पादों के लिए शुल्क में कटौती और बाजार तक आसान पहुंच का रास्ता खुलेगा. इससे निर्यात बढ़ने के साथ-साथ श्रम-प्रधान उद्योगों को मजबूती मिलेगी. प्रदेश की उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दीया कुमारी ने भी इसे अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया है. उनके अनुसार, इससे छोटे उद्यमों और पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा, जो अब तक सीमित था. उन्होंने कहा कि India-EU FTA को राजस्थान के MSME और कारीगरों के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य के श्रम-प्रधान उद्योगों की तस्वीर बदलने में कारगर साबित होगा.

राजस्थान के प्रमुख क्लस्टर होंगे लाभान्वित: राजस्थान में पहले से ही कई ऐसे औद्योगिक और कारीगर क्लस्टर मौजूद हैं, जिनके उत्पादों की यूरोप में मांग है. इसमें जयपुर के रत्न और आभूषण शामिल हैं. यहां की जेम्स और ज्वैलरी को देश-दुनिया में जाना जाता है. FTA के बाद यहां बने कीमती और अर्ध-कीमती आभूषणों के निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना है. इसी तरह से जोधपुर का फर्नीचर और हस्तशिल्प उद्योग यूरोपीय बाजार में पहले से लोकप्रिय है. शुल्क में राहत मिलने से इन उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता और बढ़ेगी. साथ ही चूरू जिला, जो खेल सामग्री, वस्त्र और चमड़ा आधारित उद्योग श्रम-प्रधान हैं, जिन्हें नए ऑर्डर और रोजगार सृजन का लाभ मिल सकता है.

रोजगार और कारीगरों की आय में बढ़ोतरी की उम्मीद: India-EU FTA का सबसे बड़ा असर रोजगार पर पड़ने की संभावना है. श्रम-प्रधान MSME सेक्टर में ऑर्डर बढ़ने से उत्पादन में तेजी आएगी, जिससे कारीगरों, शिल्पकारों और स्थानीय कामगारों की मांग बढ़ेगी. इससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में आय के नए स्रोत बनेंगे और पलायन पर भी अंकुश लग सकता है. आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कोठारी का कहना है कि यह समझौता 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे अभियानों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूती देगा. राजस्थान जैसे राज्यों में पारंपरिक हुनर को वैश्विक पहचान मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था में निर्यात का योगदान बढ़ेगा.

हैंडीक्राफ्ट के लिए मील का पत्थर-ईपीसीएच: हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) ने नई दिल्ली में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (भारत-ईयू एफटीए) पर हस्ताक्षर का स्वागत करते हुए इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया. यह समझौता हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए मील का पत्थर साबित होगा. ईपीसीएच के अध्यक्ष डॉ. नीरज खन्ना ने बताया कि यह समझौता यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों के बाजारों में भारतीय निर्यात की पहुंच को बढ़ाएगा, टैरिफ में कमी के लिए स्पष्ट रास्ता देगा और व्यापार के लिए ज्यादा सुविधाजनक माहौल तैयार करेगा. यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत के हाथ से बने सामान के एक्सपोर्ट के लिए नए ईयू मार्केट में मौके खोलेगी. एक बार एफटीए लागू होने के बाद, और ज्यादा सुविधाजनक व्यवस्था के साथ, भारतीय हस्तनिर्मित उत्पाद अब ईयू के बाजारों में अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर सकेंगे.

हस्तशिल्प का यूरोप प्रमुख बाजार: खन्ना के अनुसार यूरोपीय संघ भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात का एक प्रमुख बाजार है, जहां वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान यूरोपीय संघ को निर्यात 864.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर (7309.72 करोड़ रुपए) हुआ, जो भारत के कुल हस्तशिल्प निर्यात में 20% से ज्यादा का योगदान देता है. अब भारत-ईयू एफटीए लागू होने के साथ ही हमें उम्मीद है कि अगले पांच सालों में लगभग 10% सीएजीआर हासिल हासिल होगी. जैसे-जैसे टैरिफ से जुड़े फायदे और बेहतर बाजार सुविधा असर दिखाएगी, वैसे-वैसे निर्यात की मात्रा बढ़ेगी और खरीदारों के साथ जुड़ाव भी और मजबूत होगा.

अमेरीकी टैरिफ से मिलेगी राहत: ईपीसीएच के महानिदेशक राकेश कुमार ने बताया कि गत वर्ष अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था, जिसके बाद जोधपुर सहित देश के प्रमुख हैंडीक्राफ्ट बाजार बुरी तरह से प्रभावित हुए. क्योंकि भारत का 45 फीसदी हैंडीक्राफ्ट अमेरिका को ही निर्यात होता है. जबकि यूरोप से 30 फीसदी निर्यात होता है. ऐसे में कर मुक्त समझौता होने से इसमें बढ़ोतरी होगी. जिससे भारतीय हैंडीक्राफ्ट निर्यात करने वालों की अमेरिका पर निर्भरता भी कम होगी.

